Leclerc Meminta Ferrari "Bersatu" usai Mimpi Buruk Sao Paulo

Ferrari melihat kedua mobil mereka pensiun dari balapan hari Minggu di Interlagos.

Charles Leclerc terjebak dalam tabrakan antara Oscar Piastri dan Kimi Antonelli di Tikungan 1.

Suspensi depan pembalap asal Monako itu rusak dan ban depan kirinya terlepas, sehingga balapan langsung berakhir.

Lewis Hamilton juga mengalami akhir pekan yang sulit, gagal masuk 10 besar di kedua sesi kualifikasi.

Dia terlibat dalam dua tabrakan pada putaran pembukaan Grand Prix, yang mengakibatkan kerusakan signifikan.

Kerusakan tersebut memengaruhi pengendalian mobil Ferrari miliknya, sehingga Hamilton kesulitan untuk mengendarainya.

Lewis Hamilton

Hamilton akhirnya mengundurkan diri dari perlombaan, menandai akhir pekan buruk lainnya bagi juara dunia tujuh kali itu.

Performa sulit Ferrari di Sao Paulo, yang membuat mereka turun ke posisi keempat klasemen konstruktor, memicu beberapa komentar tidak biasa dari Chairman John Elkann.

Elkann, yang telah memimpin Ferrari sejak 2018, mendesak Leclerc dan Hamilton untuk "lebih sedikit bicara" dan fokus pada balapan.

Elkann berkata: “Ferrari menang ketika bersatu, dan hasil di WEC telah mengajarkan kita hal itu.

“Ketika semua orang bekerja sama, hal-hal hebat dapat dicapai. Brasil benar-benar mengecewakan. Di Formula 1, kami memiliki mekanik yang selalu menjadi yang teratas dalam menjalankan pit stop.

"Para insinyur bekerja keras untuk meningkatkan mobil. Sisanya belum optimal. Kami punya pembalap yang perlu fokus mengemudi, lebih sedikit bicara, dan ingat bahwa balapan penting masih ada di depan – dan bukan tidak mungkin untuk finis di posisi kedua.

"Inilah pesan terpenting dari Bahrain: ketika Ferrari menjadi sebuah tim, kita menang."

Tanggapan Leclerc

Leclerc menggunakan akun Instagram miliknya pada Senin malam untuk mengunggah ulasan pasca-akhir pekan seperti biasanya.

Dalam pesannya, Leclerc menekankan pentingnya “persatuan” untuk membantu membalikkan keadaan.

Ferrari kini tertinggal jauh di belakang Mercedes dan Red Bull dalam perebutan posisi kedua di kejuaraan konstruktor.

“Akhir pekan yang sangat sulit di Sao Paulo,” tulis Leclerc. "Mengecewakan pulang dengan hampir tanpa poin sama sekali bagi tim di momen krusial musim ini untuk memperebutkan posisi kedua di klasemen konstruktor.

"Perjalanannya semakin berat mulai sekarang dan jelas bahwa hanya persatuan yang dapat membantu kami membalikkan keadaan dalam 3 balapan terakhir." Kami akan memberikan segalanya, seperti biasa.”