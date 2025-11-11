Webber Jelaskan Rencananya untuk Membantu Comeback Piastri

Mark Webber merenungkan akhir pekan yang sulit bagi pembalapnya, Oscar Piastri.

Mark Webber telah menawarkan wawasan tentang bagaimana ia berencana untuk membantu Oscar Piastri mendapatkan kembali performanya setelah balapan sulit lainnya di Grand Prix Sao Paulo.

Piastri semakin tertinggal dari rekan setimnya Lando Norris dalam perlombaan gelar F1, pembalap Australia itu kini tertinggal 24 poin di belakang Norris dengan tiga putaran tersisa.

Ini berarti Norris mampu finis di posisi kedua setelah Piastri di semua balapan tersisa – dan Sprint Race Qatar – untuk merebut gelar juara.

Piastri telah mencatat tiga kali finis di posisi kelima berturut-turut. Meskipun kecepatannya lebih baik daripada di Austin dan Mexico City, penalti waktu 10 detik karena kontak dengan Kimi Antonelli membuatnya kemungkinan besar tidak finis di P2 di Interlagos.

Webber, yang merupakan manajer F1 Piastri, mengungkapkan apa yang akan ia lakukan untuk "membuatnya berbalik arah" menjelang Las Vegas.

"Baiklah, kita ubah dia," kata Webber kepada Channel 4. "Saya rasa motivasinya tidak rendah, begitulah adanya.

Dia memang mengalami masa-masa sulit, tetapi ini soal karakter, melawan motivasi mendalam yang dibutuhkan saat ini untuk bangkit kembali, dan ini tahun ketiganya di F1, jadi dia perlu menemukan karakter itu untuk melawan balik."

Perebutan gelar “sebuah perjalanan” bagi Piastri

Piastri baru menjalani musim ketiganya di F1, ia direkrut sebagai pengganti Daniel Ricciardo untuk musim F1 2023.

Sementara Norris memegang kendali pada musim 2023 dan 2024, Piastri memulai tahun ini dengan baik.

Namun, Norris semakin percaya diri dengan McLaren tahun ini, terutama sejak perubahan suspensi utama yang memberinya rasa lebih baik terhadap mobil tersebut.

Webber yakin bahwa tuntutan gelar Piastri adalah "belum pernah terjadi sebelumnya", mengingat betapa tidak berpengalamannya dia.

"Tentu saja, ini sebuah perjalanan baginya. Jelas, ini merupakan perjalanan yang luar biasa di awal kariernya untuk berjuang memperebutkan gelar juara dunia," tambah Webber.

"Tahun ketiga ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Saya rasa Lewis; belum banyak orang yang melakukan ini di awal karier mereka.

"Jadi, tentu saja, itu masuk dalam perhitungan, tentu saja, untuk memahami batasan bagaimana hal itu bisa terjadi padanya, tanpa terlalu membebani situasi.

"Dan juga, ketika saya mengejar kejuaraan, saya sudah tua sekali. Saya benar-benar tua, di penghujung karier saya; dia masih muda."

"Jadi, ada nuansa yang berbeda di sana, sedikit dari segalanya. Sebuah lengan melingkari tubuhnya, dorongan di sana-sini, kesempatan, Anda dapat melihat penisnya tegak, dia bekerja keras, dan ini masih awal dalam kariernya.

Webber Jelaskan Rencananya untuk Membantu Comeback Piastri
