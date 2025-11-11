Jenson Button Akui Pensiun Balap Lebih Sedih dari Tinggalkan F1

Jenson Button mengatakan keputusan pensiun sebagai pembalap, setelah musim WEC 2025 berakhir akhir pekan lalu, lebih menyedihkan dari saat meninggalkan Formula 1.

Pria berusia 45 tahun itu mengatakan kepada Crash.net selama 24 Hours of Le Mans bulan Juni bahwa tahun 2025 akan menjadi musim full-time terakhirnya di motorsport.

Namun, baru pada WEC Bahrain 8 Hours akhir pekan lalu, Button mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan kompetisi profesional untuk selamanya.

Button melakoni debutnya di F1 pada tahun 2000 bersama Williams, dan sempat membalap di Renault, BAR, Honda, Brawn GP, ​​dan McLaren, sebelum pensiun pada akhir tahun 2016.

Ia memenangkan gelar juara dunia tahun 2009 bersama Brawn GP, ​​setelah Ross Brawn mengambil alih proyek Honda yang sudah bubar pada musim dingin menyusul mundurnya merek Jepang tersebut dari F1.

Button berkompetisi di Super GT penuh waktu pada tahun 2018 dan 2019, sebelum mengambil komitmen part-time, menekuni mobil sport, rallycross, dan NASCAR.

Ia kembali ke kompetisi penuh waktu pada tahun 2024 di WEC bersama Jota, meraih posisi terbaik kedua tahun ini di 6 Hours of Sao Paulo di Cadillac.

Di mobil No.38 bersama Sebastien Bourdais dan Earl Bamber, Button berada di posisi ke-16 dalam balapan terakhirnya di Bahrain 8 Hours.

Jenson Button, Hertz Team Jota, 2025 Bahrain WEC © XPB Images

“Perasaan yang berbeda” saat pensiun di F1

Merenungkan balapan profesional terakhirnya, Button - yang juga pundit TV untuk Sky F1 dan duta Rolex - mengatakan balapan itu memiliki "perasaan yang berbeda" dengan Grand Prix terakhirnya sebagai pembalap penuh waktu.

“Balapan terakhir ini sangat emosional,” katanya dalam wawancara dengan Rolex yang diteruskan ke Crash.

“Saya memiliki karier yang sangat panjang di dunia balap profesional, dan saya masih menikmatinya serta bahagia karena saya masih mampu memberikan segalanya dan tetap kompetitif - bahkan di usia 45 tahun.

“Namun, hidup menjadi terlalu sibuk.

“Ketika saya pensiun dari Formula 1, rasanya berbeda; penuh kegembiraan karena saya tahu ada banyak kategori olahraga bermotor lain yang bisa saya ikuti.

“Momen ini lebih emosional, lebih menyedihkan, tetapi juga luar biasa karena saya bisa merenungkannya.”

Button juga mencatat bahwa ia masih akan berlomba di beberapa ajang mobil klasik, seperti Goodwood Revival.

Dalam kutipan yang dipublikasikan oleh BBC, Button menambahkan: "Saya rasa saya tidak melewatkan apa pun. Saya puas dengan apa yang telah saya capai.”