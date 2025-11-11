F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Bungkam Kritik dengan Performa Sempurna

Performa gemilang Lando Norris berlanjut di F1 GP Sao Paulo, saat ia membuat pernyataan jelas dalam perebutan gelar musim 2025.

Norris favorit jelas untuk gelar

Norris meraih dua kemenangan beruntun untuk membungkam kritik dengan penampilan yang layak bagi seorang juara dunia di Brazil.

Pebalap Inggris itu meraih dua pole position dan memenangi Sprint Race dan Grand Prix Minggu untuk mengumpulkan poin maksimum 33 yang ditawarkan di Interlagos yang semakin memperkokoh posisinya di puncak klasemen kejuaraan dunia.

Itu adalah akhir pekan yang sempurna bagi Norris, yang kini telah unggul 24 poin - hampir satu kemenangan penuh - atas Oscar Piastri dengan tiga balapan tersisa, yang membuatnya tampaknya memegang kendali dalam perburuan gelar.

Norris telah mengukuhkan posisinya sebagai favorit juara 2025 dan menepis keraguan terhadapnya dalam beberapa minggu terakhir lewat penampilan yang menggarisbawahi hype yang mengelilinginya di awal musim.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mimpi juara Piastri hancur berantakan

Piastri crashed out of the sprint

Disaat Norris terbang tinggi, segala sesuatu yang mungkin salah bagi Piastri menjadi benar-benar salah.

Performa buruk Piastri dalam beberapa bulan terakhir telah membuat harapannya untuk menjadi juara memudar. Situasi berubah dari buruk menjadi lebih buruk di Brazil saat ia kehilangan 23 poin dari Norris sepanjang akhir pekan.

Piastri sekali lagi berada di belakang Norris di Sao Paulo dan membuat kesalahan kritis pada saat-saat penting. Pertama, kecelakaan pada Sprint Race yang basah, sebelum sebuah overtake putus asa terhadap Kimi Antonelli membuatnya menerima penalti mahal yang merusak balapannya dan membuatnya hanya berada di posisi kelima.

Pembalap Australia itu belum memberikan indikasi bahwa ia dapat membalikkan keadaanya, dan ia hampir kehabisan waktu untuk melakukannya. Kecuali jika Norris mengalami kegagalan besar, Piastri tampaknya ditakdirkan untuk menempati posisi kedua.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Verstappen kibarkan bendera putih?

Max Verstappen menghasilkan salah satu penampilan terbaiknya dalam kariernya dengan comeback di Brazil. Juara dunia empat kali itu melaju dari pit lane menuju podium dengan salah satu drive yang hebat, meskipun mengalami kebocoran ban di tahap awal.

Penampilan Verstappen yang menjadi berita utama memang pantas mendapatkan pujian, tetapi mungkin itu tidak cukup untuk menjaga harapan gelar tetap hidup. Bahkan dengan podium ketujuhnya berturut-turut, defisit Verstappen telah tumbuh menjadi 49 poin dengan hanya tiga putaran tersisa musim ini.

Dan pembalap Belanda itu secara efektif telah memvonis dirinya keluar dari perburuan gelar, karena menyadari bahwa ia membutuhkan sedikit keberuntungan untuk bisa meraih kemenangan.

"Kami sudah kehilangan terlalu banyak poin di awal musim hingga pertengahan musim," kata Verstappen kepada Sky Sports F1. "Bahwa kami berada di posisi itu sampai sekarang sudah cukup mengejutkan, tetapi kami harus realistis, sepanjang musim ini kami belum cukup baik.

"Tetapi kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin hingga akhir musim untuk meraih beberapa momen penting dan mencoba memenangkan balapan - itulah tujuan kami di sini."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Verstappen has conceded defeat in the title race

Terobosan Kimi Antonelli

Setelah musim panas dan babak Eropa yang brutal pada musim perdana F1-nya, Antonelli telah menikmati peningkatan performa yang jauh lebih baik saat musim memasuki fase flyaway keduanya.

Brazil jadi sorotan utama bagi Antonelli, yang berhasil meraih start baris depan pada Sprint Race dan Grand Prix di Interlagos, sebelum mengubahnya menjadi finis P2 di masing-masing ajang.

Ini adalah penampilan terkuat Antonelli di musim perdananya bersama Mercedes. Pebalap Italia berusia 19 tahun itu lebih cepat daripada rekan setimnya George Russell sepanjang akhir pekan dan secara gemilang menahan Verstappen pada tahap akhir pada hari Minggu untuk memastikan hasil terbaiknya di F1 sejauh ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mercedes selalu tahu ini akan menjadi tahun pembelajaran bagi Antonelli, tetapi akhir pekan Brasil merupakan tanda terbaru yang menggembirakan bahwa anak ajaib mereka telah bangkit dari posisi sulit dan berada di lintasan yang benar.

Antonelli claimed his best result in F1

Mimpi buruk tanpa akhir bagi Hamilton

Itu adalah akhir pekan buruk lainnya bagi Ferrari dan Lewis Hamilton, yang tersingkir dari Grand Prix Sao Paulo setelah mengalami kerusakan lantai yang signifikan pada mobil SF25 miliknya.

Juara dunia tujuh kali itu berjuang keras dalam hal kecepatan di babak kualifikasi, yang membuatnya keluar posisi dan berada di posisi ke-13 di grid. Balapan Hamilton hancur di lap pertama, setelah ditabrak oleh Carlos Sainz dari Williams sebelum ia menyerempet Alpine milik Franco Colapinto saat mencoba menyalip.

Hamilton mematahkan sayap di depannya, merusak lantai, dan menerima penalti lima detik dalam balapan yang ingin segera dilupakannya. Ferrari mengakhiri penderitaannya di Putaran ke-39, dengan penghentian untuk pensiun dari posisi terakhir.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ini seharusnya menjadi langkah impian bagi pria Inggris berusia 40 tahun itu, tetapi berubah menjadi mimpi buruk. Dengan sisa tahun 2025 yang secara efektif telah berakhir, Hamilton menggantungkan semua harapannya akan kebangkitan Ferrari pada tahun 2026.