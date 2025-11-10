Red Bull Ambil Risiko untuk Verstappen Naik Podium GP Sao Paulo

Red Bull menjelaskan bagaimana mereka membantu Max Verstappen membalikkan akhir pekannya di Brazil.

Verstappen charged from the pitlane to the podium
Red Bull telah menjelaskan setup "berisiko" yang membuka jalan bagi kebangkitan Max Verstappen yang memukau di Grand Prix Sao Paulo.

Setelah hanya menempati posisi ke-16 di grid untuk kualifikasi Grand prix hari Minggu di Brasil, Red Bull memilih untuk memulai Verstappen dari pit lane agar dapat melakukan perubahan pengaturan pada RB21 miliknya, termasuk penggantian Power Unit.

Juara dunia empat kali ini memberikan salah satu performa terbaiknya, meskipun mengalami kebocoran ban di awal, untuk melesat ke posisi ketiga dan meraih posisi terakhir di podium Interlagos.

Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, menekankan bahwa timnya enggan puas dengan mobil "super-optimal" setelah sprint race, saat ia merinci proses di balik pendekatan agresif mereka.

"Pertama, pujian untuk Max atas performa sensasionalnya," kata Mekies. "Dia menang tahun lalu di sini dari posisi 16 saat basah. Saya pikir kita mungkin sepakat bahwa membawanya ke posisi 3 dari pit lane dalam balapan kering yang relatif tanpa insiden sama sensasionalnya dengan tahun lalu.

"Kenyataannya sederhana, kami tidak puas dengan posisi mobil dalam hal keseimbangan dan feeling pembalap setelah sprint race. Kami finis di posisi 4, tetapi secara efektif posisi 5 tanpa Oscar [Piastri] yang mogok.

"Tidak ada yang mau puas dengan mobil yang kurang optimal. Kami merasa posisi optimal bukanlah posisi kami saat itu.

"Kami mencoba mengganti mobil kami saat itu [Verstappen] sebelum kualifikasi utama. Kami jelas salah, tetapi begitulah cara kami balapan." Kami mengambil risiko, dan jika kami tidak mengambil risiko sebanyak itu, kami rasa kami tidak akan bisa menang.

"Jadi kami mengambil risiko itu. Tidak berhasil. Rasanya menyakitkan. Kami salah kualifikasi. Begitulah adanya.

"Tapi sekali lagi, kami telah mengambil banyak risiko ini dalam beberapa bulan terakhir. Saya tegaskan bahwa begitulah cara tim ini balapan. Itulah semangat di Red Bull Racing.

"Mobilnya hidup hari ini, itu yang terpenting. Mobilnya mungkin cukup bagus untuk bersaing meraih kemenangan hari ini. Itulah yang kami kejar, setelah hasil sprint yang relatif rata-rata."

Verstappen memuji Red Bull

Verstappen celebrates his third-place finish
Verstappen memuji kerja keras tim Red Bull-nya untuk membalikkan keadaan di akhir pekan yang sangat menantang di Sao Paulo.

“Saya langsung masuk ke mobil, saya hanya berharap mobil ini akan lebih kompetitif. Tapi saat lap menuju grid, rasanya sudah lebih baik daripada sepanjang akhir pekan,” kata pembalap Belanda itu.

“Tapi kemudian – setelah start, ban bocor, lalu finis terakhir lagi – saya seperti, ‘Ya Tuhan, akhir pekan ini tidak ada yang berjalan sesuai keinginan saya.’ Tapi kemudian saya mulai beradaptasi. Saya mencoba melakukan yang terbaik: menyalip mobil di depan, mencoba menjalankan strategi optimal. Dan semuanya berhasil.

“Bersama tim, kami melakukan hal yang benar. Dan kemudian pada satu titik, Anda berjuang untuk podium – Anda melihatnya dengan 10, 12 lap tersisa. Itu bagus. 

"Tapi di saat yang sama, dalam balapan, saya tidak memproyeksikan apa pun. Saya hanya fokus pada momen itu, mencoba mencapai setiap putaran sekonsisten mungkin.

Pesannya adalah kami menemukan perasaan yang jauh lebih baik di dalam mobil lagi dengan mengganti beberapa bagian. Namun, di saat yang sama, cuaca juga sedikit lebih dingin hari ini, dan itu mungkin juga berpengaruh.

Meskipun upaya pemulihannya luar biasa, Verstappen sekarang tertinggal 49 poin di belakang pemimpin klasemen Lando Norris dan mungkin keluar dari perebutan gelar.

