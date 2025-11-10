Chairman Ferrari Desak Kedua Pembalapnya "Fokus Balapan"

Ferrari kembali mengalami akhir pekan yang menyedihkan di Interlagos karena kedua pembalapnya gagal menyelesaikan balapan.

Kegagalan finis Charles Leclerc terjadi setelah kontak dengan Kimi Antonelli, yang dipicu oleh Oscar Piastri, sehingga merusak suspensi depan dan ban kiri depan.

Sementara itu, Lewis Hamilton tersingkir di Q2 dan mengalami kerusakan pada lap pembuka.

Juara dunia tujuh kali itu mengalami kerusakan lantai yang signifikan, memaksanya untuk mundur dari balapan.

Dua kali gagal finis membuat Ferrari merosot ke posisi keempat klasemen konstruktor, di belakang Mercedes dan Red Bull.

Elkann, yang telah menjabat sebagai Chairman Ferrari sejak 2018, belum pernah melihat timnya bersaing memperebutkan gelar juara sepanjang musim di bawah kepemimpinannya.

John Elkann

Tidak seperti biasanya, ia secara terbuka mengkritik para pembalapnya setelah GP Sao Paulo karena terlalu blak-blakan dan meminta mereka untuk fokus pada balapan.

“Ferrari menang ketika bersatu, dan hasil di WEC telah mengajarkan kita hal itu,” ujarnya, seperti dikutip Autoracer.it. “Ketika semua orang bekerja sama, hal-hal hebat dapat dicapai. Brasil sangat mengecewakan. Di Formula 1, kami memiliki mekanik yang selalu terbaik dalam mengeksekusi pit stop.

“Para insinyur bekerja untuk meningkatkan mobil. Sisanya belum optimal. Kami memiliki pembalap yang perlu fokus pada balapan, lebih sedikit bicara, dan mengingat bahwa balapan penting masih ada di depan - dan bukan tidak mungkin untuk finis di posisi kedua.

“Ini adalah pesan terpenting yang datang dari Bahrain: ketika Ferrari adalah sebuah tim, kami menang.”

2025 yang menyakitkan bagi Ferrari

Ferrari telah menjadi kekecewaan terbesar di musim F1 2025.

Mereka belum memenangkan Grand Prix dan saat ini berada di posisi keempat klasemen konstruktor, jauh dari ekspektasi tinggi menjelang musim ini.

Ferrari finis kedua di klasemen kejuaraan tahun lalu, tertinggal 14 poin dari McLaren, dan menutup musim dengan mobil tercepat kedua.

Dikombinasikan dengan perekrutan Hamilton, persaingan gelar yang serius memang diharapkan. Namun, SF-25 justru kurang memuaskan.

Leclerc hanya meraih tujuh podium, sementara Hamilton belum finis di tiga besar musim ini.

Pembalap asal Monako ini telah terang-terangan menyuarakan masalah yang dihadapi Ferrari, yang memicu spekulasi bahwa ia mungkin akan meninggalkan tim pada tahun 2027.

Hamilton telah vokal memberikan masukan tentang apa yang perlu ditingkatkan Ferrari melalui berbagai dokumen yang telah ia serahkan kepada tim sepanjang tahun.