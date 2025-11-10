Leclerc Anggap Antonelli Juga Bersalah atas Insiden GP Sao Paulo

Charles Leclerc memberi penilaiannya atas insiden tiga mobil di awal Grand Prix Sao Paulo.

Charles Leclerc menilai Kimi Antonelli harus mengemban sebagian kesalahan atas kecelakaan tiga mobil di Grand Prix Sao Paulo.

Leclerc tersingkir dari balapan hari Minggu di Interlagos saat Oscar Piastri dari McLaren menusuk ke sisi dalam Antonelli di Tikungan 1 pada restrart dan menyenggol pembalap Mercedes, yang pada gilirannya menyenggol Ferrari yang berada di sisi luar.

Pembalap Monako itu tersingkir setelah mengalami kerusakan berat pada sisi kiri depan SF-25-nya, mengakhiri balapan sebelum waktunya di mana dia berada di posisi ketiga pada saat kejadian.

Steward FIA menganggap Piastri sepenuhnya bersalah atas insiden tersebut dan menjatuhkan penalti waktu 10 detik kepada pembalap Australia itu.

Namun, Leclerc merasa Antonelli bisa berbuat lebih banyak untuk menghindari insiden tiga mobil.

"Oscar optimis tetapi Kimi tahu bahwa Oscar ada di dalam, saya pikir, dan dia mengambil tikungan seperti Oscar tidak pernah ada," kata Leclerc kepada Sky Sports F1.

"Bagi saya yang disalahkan tidak semuanya ada pada Oscar. Ya, itu optimis, tetapi ini bisa dihindari. Saya frustrasi.

“Pada akhirnya saya tidak marah dengan Oscar atau Kimi, hal-hal ini terjadi, tetapi saya tidak akan terlalu jauh dengan mengatakan itu semua adalah kesalahan Oscar. Saya tidak berpikir begitu.”

Apa yang dikatakan Antonelli dan Piastri?

Menjelaskan kecelakaan itu dari sisinya, Antonelli bersikeras bahwa dia tidak bisa melihat Piastri di cerminnya.

"Saya mengalami restart yang buruk, mengalami beberapa wheelspin, sedikit terlalu agresif pada tenaga," katanya.

“Untuk bersikap adil, saya mencoba untuk menutupi Charles tetapi kemudian saya melihat Piastri datang. Jelas itu bukan posisi terbaik untuk berada di dalamnya. Saya mencoba mengerem terlambat tanpa mengunci atau apa pun.

“Saya mencoba meninggalkan ruang untuk Charles dan kemudian mencoba untuk tidak menutup bagian dalam secara berlebihan, karena ketika saya mengerem, saya tidak melihat Piastri lagi.

“Lalu jelas dia mengalami lock-up dan dia mulai kehilangan apex dan kemudian dia menabrakku. Agak terpukul untuk bersikap adil, hanya memalukan untuk mengakhiri balapan Charles.”

Sementara itu, Piastri menegaskan bahwa dia tidak menyesal karena dia tidak bisa "menghilang" begitu saja di sudut.

"Tidak, saya tidak berpikir begitu [tentang penyesalan apa pun]," kata Piastri, yang telah tertinggal 24 poin di belakang rekan setim McLaren Lando Norris di kejuaraan.

"Saya memiliki kesempatan yang sangat jelas, saya melakukannya. Dua lainnya di luar mengerem cukup terlambat. 

“Jelas ada sedikit lock-up di sudut tetapi itu karena saya bisa melihat Kimi tidak akan memberi saya ruang apa pun.

"Aku tidak bisa menghilang tapi keputsannya seperti itu."

