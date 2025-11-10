Hamilton Ratapi “Mimpi Buruk” Ferrari setelah DNF di Sao Paulo

Musim buruk Lewis Hamilton di Ferrari berlanjut dengan non-skor di Grand Prix Sao Paulo.

Lewis Hamilton tersingkir dari Grand Prix Sao Paulo setelah mengalami dua insiden, menerima penalti lima detik, dan kerusakan lantai.

Kontak dengan Carlos Sainz dari Williams mendepak Hamilton ke belakang grid, kemudian menabrak bagian belakang Franco Colapinto dari Alpine. Insiden itu membuat Hamilton masuk pit untuk sayap depan baru, dan juga penalti lima detik.

Hamilton akhirnya dipanggil ke pit untuk tersingkir dari balapan di Lap 38 setelah menjalani hukumannya.

Itu menandai hasil terik terbaru dalam apa yang telah menjadi musim debut Ferrari untuk dilupakan oleh Hamilton.

"Ini adalah mimpi buruk, saya telah menjalaninya untuk sementara waktu," kata Hamilton kepada Sky Sports F1.

"Perbalikan antara mimpi mengemudi untuk tim yang luar biasa ini dan kemudian mimpi buruk hasil yang kami miliki, pasang surut - itu menantang.

"Tapi besok aku akan bangkit kembali, aku akan terus berlatih, aku akan terus bekerja dengan tim. 

“Saya benar-benar ingin memberi mereka poin bagus akhir pekan ini tetapi saya kembali sekuat yang saya bisa di balapan berikutnya dan mencoba dan memulihkannya.”

Akhir pekan yang ‘menyebalkan’ untuk Hamilton

Hamilton telah membuat kemajuan yang menggembirakan sejak liburan musim panas dan lebih dekat dengan kinerja rekan setimnya Charles Leclerc, meskipun dia tetap tanpa podium grand prix setelah 21 balapan pertamanya sebagai pembalap Ferrari.

Dengan Leclerc juga menderita DNF di Brasil, Ferrari sekarang telah tergelincir ke tempat keempat dalam kejuaraan konstruktor, di belakang Mercedes dan Red Bull.

"Ini sedikit menjengkelkan baginya, sebenarnya, karena sampai akhir pekan ini, performanya sejak liburan musim panas sangat bagus," kata mantan pembalap F1 dan analis Sky Sports F1 Karun Chandhok.

“Dia telah menjadi pasangan untuk Leclerc selama ini. Dia mendapat penalti di Meksiko yang membuatnya kesal. Akhir pekan ini tidak cukup berhasil baginya dalam kualifikasi.

“Mereka berdua berjuang pada hari Jumat dalam kualifikasi sprint. Semoga itu hanya satu kali karena performanya sampai akhir pekan ini telah cocok untuk Charles.”

Rekan pundit Sky Sports F1 dan juara W Series tiga kali Jamie Chadwick menambahkan: “Balapan itu tidak bisa menjadi lebih buruk, dengan putaran pertama dan kemudian insiden dengan sayap depan.

“Dia keluar dari posisi, kualifikasi ke-13 sudah bukan itu yang dia harapkan.

"Itu bukan alasan dia bergabung dengan Ferrari, bukan itu yang dia inginkan datang ke trek seperti ini. Ini bukan waktu yang baik.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

