Verstappen Memuji Sikap Pantang Menyerah Red Bull di GP Sao Paulo

Max Verstappen finis ketiga di Interlagos pada hari Minggu, menjadi pembalap pertama sejak Lewis Hamilton pada tahun 2014 yang finis di podium setelah memulai Grand Prix F1 dari pit.

Setelah tersingkir di Q1 pertamanya sejak Rusia 2021, Red Bull memutuskan untuk menarik Verstappen keluar dari parc fermé.

Keputusan ini memungkinkan Red Bull untuk memberi Verstappen unit daya baru, yang akan menguntungkannya selama sisa musim, dan melakukan perubahan pengaturan yang radikal untuk meningkatkan pengendalian mobilnya.

Keputusan ini membuahkan hasil saat Verstappen menunjukkan kecepatan kilat, merangsek maju di antara para pesaingnya.

Meski mengalami kebocoran ban di awal balapan, Verstappen berhasil bangkit dan finis di podium, terpaut satu detik dari Kimi Antonelli di posisi kedua.

Berbicara kepada Sky Sports setelah balapan, Verstappen memuji sikap Red Bull yang selalu mencari peningkatan - dan mengambil risiko.

“Setelahnya mudah untuk mengatakannya. Saya rasa yang saya suka adalah, ya, memang sulit bagi kami, tetapi tim tidak pernah menyerah,” kata Verstappen.

“Kami selalu ingin menjadi lebih baik. Kami tidak puas dengan posisi kedua karena jika tidak, Anda dapat dengan mudah berkata setelah sprint ‘jangan sentuh mobil, kami tidak terlalu buruk, jangan ambil risiko’. Saya rasa itu bukan penalti bagi tim.

“Kami selalu ingin mencoba dan menemukan performa yang lebih baik. Itu tidak berhasil di kualifikasi, tetapi itu memungkinkan kami untuk mengubah mobil lagi dan membuatnya jauh lebih kompetitif hari ini.

Kami harus menyadari bahwa hari ini agak lebih dingin. Mungkin itu sedikit membantu kami, tetapi secara keseluruhan, bisa melaju dari pit lane hingga podium, terpaut 10-11 detik dari pimpinan klasemen, dengan ban bocor juga, saya pikir ini hasil yang luar biasa bagi kami.

Verstappen sesali poin yang hilang di awal musim

Dengan kemenangan Lando Norris, Verstappen tertinggal 49 poin dari pemuncak klasemen dengan tiga putaran tersisa dan satu sprint race.

Verstappen mengakui bahwa ia kehilangan "terlalu banyak poin" di awal musim.

Juara dunia empat kali itu berharap dapat mengakhiri musim dengan gemilang dengan beberapa kemenangan lagi.

"Kami sudah kehilangan terlalu banyak poin dari awal musim hingga pertengahan musim," tambah Verstappen. "Kami berada di posisi itu hingga saat ini sudah merupakan kejutan. Kami harus realistis.

"Saya pikir sepanjang musim ini kami belum cukup baik, tetapi kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin hingga akhir musim untuk meraih beberapa momen penting dan mencoba memenangkan balapan. Itulah tujuan kami di sini."

