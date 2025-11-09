F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Dominan, Piastri Kelima setelah Penalti
Hasil lengkap F1 GP Sao Paulo 2025 dari Sirkuit Interlagos, putaran ke-21 dari 24.
Lando Norris memenangkan F1 GP Sao Paulo 2025 untuk mempertegas keunggulannya di puncak klasemen kejuaraan dunia.
Norris mengendalikan balapan dari posisi terdepan untuk mengamankan kemenangan penting lainnya yang membuatnya unggul 24 poin dari rekan setim McLaren sekaligus rival perebutan gelar Oscar Piastri dengan tiga balapan tersisa.
Piastri hanya mampu finis di urutan kelima setelah menerima penalti waktu 10 detik menyusul insiden dengan Kimi Antonelli dari Mercedes saat restart Safety Car.
Antonelli menahan Max Verstappen untuk hasil F1 terbaiknya di posisi kedua, mengungguli juara dunia empat kali Red Bull yang melakukan comeback luar biasa dari pit-lane.
F1 GP Sao Paulo - Interlagos - Hasil Grand Prix
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|71 Laps
|2
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+10.388s
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|+10.750s
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+15.267s
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|+15.749s
|6
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|+29.630s
|7
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+52.642s
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+52.873s
|9
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|+53.324s
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+53.914s
|11
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|+54.184s
|12
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|+54.184s
|13
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|+55.420s
|14
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+55.766s
|15
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+57.777s
|16
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+58.247s
|17
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|+69.176s
|DNF
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|38 laps
|DNF
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|6 Laps
|DNF
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0 Laps
George Russell dari Mercedes berhasil menahan Piastri untuk posisi keempat, sementara Oliver Bearman kembali meraih hasil gemilang untuk Haas di posisi keenam.
Liam Lawson memimpin rekan setimnya di Racing Bulls, Isack Hadjar, di posisi ketujuh, sementara Nico Hulkenberg dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar lainnya untuk Sauber dan Alpine.
Itu adalah balapan yang membawa bencana bagi Ferrari setelah Charles Leclerc dan Lewis Hamilton tersingkir dari balapan.
Leclerc tersingkir ketika Piastri menabrak Mercedes Antonelli ke sisi Ferrari, yang mengalami kerusakan hingga akhir balapan.
Hamilton berada di posisi terakhir di lap pertama setelah ditabrak oleh Carlos Sainz dari Williams, sebelum ia menerima penalti waktu lima detik karena bertabrakan dengan Franco Colapinto.
Juara dunia tujuh kali itu akhirnya mundur, setelah mengalami kerusakan parah di lantai Ferrari-nya, memperparah sore yang buruk bagi tim Scuderia tersebut.
Rookie Sauber, Gabriel Bortoleto, bahkan gagal menyelesaikan putaran pembuka setelah mengalami kecelakaan setelah bersenggolan dengan Lance Stroll dari Aston Martin.