F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Dominan, Piastri Kelima setelah Penalti

Lando Norris memenangkan F1 GP Sao Paulo 2025 untuk mempertegas keunggulannya di puncak klasemen kejuaraan dunia.

Setelah memenangi Sprint Race hari Sabtu, Norris mengendalikan balapan dari pole dan mengamankan kemenangan penting lain yang membuatnya unggul dari rekan setim McLaren sekaligus rivalnya dalam perebutan gelar Oscar Piastri dengan tiga balapan tersisa.

Piastri hanya mampu finis di urutan kelima setelah menerima penalti waktu 10 detik menyusul insiden dengan Kimi Antonelli dari Mercedes saat restart Safety Car.

Antonelli menahan Max Verstappen untuk hasil F1 terbaiknya di posisi kedua, mengungguli juara dunia empat kali Red Bull yang melakukan comeback luar biasa dari pit-lane.

F1 GP Sao Paulo - Interlagos - Hasil Grand Prix Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 71 Laps 2 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team +10.388s 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing +10.750s 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team +15.267s 5 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team +15.749s 6 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team +29.630s 7 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +52.642s 8 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +52.873s 9 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber +53.324s 10 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team +53.914s 11 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing +54.184s 12 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team +54.184s 13 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing +55.420s 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team +55.766s 15 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team +57.777s 16 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team +58.247s 17 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing +69.176s DNF Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 38 laps DNF Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 6 Laps DNF Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 0 Laps

George Russell dari Mercedes berhasil menahan Piastri untuk posisi keempat, sementara Oliver Bearman kembali meraih hasil gemilang untuk Haas di posisi keenam.

Liam Lawson memimpin rekan setimnya di Racing Bulls, Isack Hadjar, di posisi ketujuh, sementara Nico Hulkenberg dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar lainnya untuk Sauber dan Alpine.

Itu adalah balapan yang membawa bencana bagi Ferrari setelah Charles Leclerc dan Lewis Hamilton tersingkir dari balapan.

Leclerc tersingkir ketika Piastri menabrak Mercedes Antonelli ke sisi Ferrari, yang mengalami kerusakan hingga akhir balapan.

Hamilton berada di posisi terakhir di lap pertama setelah ditabrak oleh Carlos Sainz dari Williams, sebelum ia menerima penalti waktu lima detik karena bertabrakan dengan Franco Colapinto.

Juara dunia tujuh kali itu akhirnya mundur, setelah mengalami kerusakan parah di lantai Ferrari-nya, memperparah sore yang buruk bagi tim Scuderia tersebut.

Rookie Sauber, Gabriel Bortoleto, bahkan gagal menyelesaikan putaran pembuka setelah mengalami kecelakaan setelah bersenggolan dengan Lance Stroll dari Aston Martin.