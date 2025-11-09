F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Dominan, Piastri Kelima setelah Penalti

Hasil lengkap F1 GP Sao Paulo 2025 dari Sirkuit Interlagos, putaran ke-21 dari 24.

Norris celebrates his seventh win of 2025
Norris celebrates his seventh win of 2025

Lando Norris memenangkan F1 GP Sao Paulo 2025 untuk mempertegas keunggulannya di puncak klasemen kejuaraan dunia.

Setelah memenangi Sprint Race hari Sabtu, Norris mengendalikan balapan dari pole dan mengamankan kemenangan penting lain yang membuatnya unggul dari rekan setim McLaren sekaligus rivalnya dalam perebutan gelar Oscar Piastri dengan tiga balapan tersisa.

Norris mengendalikan balapan dari posisi terdepan untuk mengamankan kemenangan penting lainnya yang membuatnya unggul 24 poin dari rekan setim McLaren sekaligus rival perebutan gelar Oscar Piastri dengan tiga balapan tersisa.

Piastri hanya mampu finis di urutan kelima setelah menerima penalti waktu 10 detik menyusul insiden dengan Kimi Antonelli dari Mercedes saat restart Safety Car.

Antonelli menahan Max Verstappen untuk hasil F1 terbaiknya di posisi kedua, mengungguli juara dunia empat kali Red Bull yang melakukan comeback luar biasa dari pit-lane.

F1 GP Sao Paulo - Interlagos - Hasil Grand Prix

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team71 Laps
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+10.388s
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+10.750s
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+15.267s
5Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team+15.749s
6Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team+29.630s
7Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+52.642s
8Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+52.873s
9Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber+53.324s
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+53.914s
11Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing+54.184s
12Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team+54.184s
13Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing+55.420s
14Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+55.766s
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+57.777s
16Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+58.247s
17Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+69.176s
DNFLewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP38 laps
DNFCharles LeclercMONScuderia Ferrari HP6 Laps
DNFGabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber0 Laps

George Russell dari Mercedes berhasil menahan Piastri untuk posisi keempat, sementara Oliver Bearman kembali meraih hasil gemilang untuk Haas di posisi keenam.

Liam Lawson memimpin rekan setimnya di Racing Bulls, Isack Hadjar, di posisi ketujuh, sementara Nico Hulkenberg dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar lainnya untuk Sauber dan Alpine.

Itu adalah balapan yang membawa bencana bagi Ferrari setelah Charles Leclerc dan Lewis Hamilton tersingkir dari balapan.

Leclerc tersingkir ketika Piastri menabrak Mercedes Antonelli ke sisi Ferrari, yang mengalami kerusakan hingga akhir balapan.

Hamilton berada di posisi terakhir di lap pertama setelah ditabrak oleh Carlos Sainz dari Williams, sebelum ia menerima penalti waktu lima detik karena bertabrakan dengan Franco Colapinto.

Juara dunia tujuh kali itu akhirnya mundur, setelah mengalami kerusakan parah di lantai Ferrari-nya, memperparah sore yang buruk bagi tim Scuderia tersebut.

Rookie Sauber, Gabriel Bortoleto, bahkan gagal menyelesaikan putaran pembuka setelah mengalami kecelakaan setelah bersenggolan dengan Lance Stroll dari Aston Martin.

In this article

F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Dominan, Piastri Kelima setelah Penalti
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Sao Paulo di Sirkuit Interlagos
41s ago
Lando Norris
F1 Results
F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Dominan, Piastri Kelima setelah Penalti
16m ago
Norris celebrates his seventh win of 2025
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Portugal di Portimao
3h ago
Francesco Bagnaia, 2025 Portimao MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Portugal 2025: Bezzecchi Tak Terhentikan di Grand Prix
3h ago
Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Alex Marquez, 2025 Portimao MotoGP
MotoGP News
Kemajuan dari Pemulihan Marc Marquez Diungkapkan sang Manajer
5h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP

More News

F1 News
Gagal ke Q3, Hamilton Anggap Akhir Pekan Sao Paulo "Sudah Selesai"
6h ago
Lewis Hamilton
F1 News
Max Verstappen Akui MotoGP sebagai 'Plan-B' Jika Gagal ke F1
6h ago
Verstappen loves MotoGP
MotoGP News
Franco Morbidelli Tanggapi Kritik atas Gaya Balap Agresifnya
7h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 Portuguese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Portugal 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Portimao
8h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Portimao MotoGP
Moto2 Results
Moto2 Portugal 2025: Moreira Perkuat Asa Gelar dengan Pole
23h ago
Diogo Moreira, Moto2, Pole Position, Portuguese GP, 2025