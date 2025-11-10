Felipe Massa Ungkap Progres Kasus Pengadilan Gelar F1 2008

Felipe Massa "menanti keadilan" dalam gugatan hukumnya terhadap F1 dan FIA atas kejuaraan dunia 2008.

Mantan pembalap Ferrari ini menuntut ganti rugi sebesar £64 juta dari mantan bos Formula 1 Bernie Ecclestone, Formula One Management (FOM) dan badan pengatur FIA atas skandal 'Crashgate' Grand Prix Singapura 2008 yang menurut klaimnya telah mempengaruhi perebutan gelar tahun itu.

Massa sedang memimpin balapan di Singapura ketika Nelson Piquet Jr. dari Renault sengaja menabrak untuk memicu Safety Car yang membantu rekan setimnya Fernando Alonso menang.

Ferrari menarik Massa ke pit-stop di bawah Safety Car, tetapi pit-stop yang buruk membuat Massa finis di luar poin, tepatnya P12.

Itu adalah momen yang menentukan saat Lewis Hamilton pada akhirnya mengalahkan Massa untuk gelar musim 2008 dengan selisih satu poin.

Massa mengajukan gugatan atas pelanggaran kontrak atau kewajiban, dengan pengacaranya mengatakan Ecclestone tahu kecelakaan itu disengaja, dan bahwa FIA gagal menyelidikinya untuk melindungi citra F1.

Massa berpendapat tindakan segera akan mengakibatkan balapan dibatalkan atau hasilnya diubah, menjadikannya juara dunia.

Massa berbicara dengan Martin Brundle dari Sky Sports F1 di grid menjelang Grand Prix Sao Paulo hari Minggu.

“Menantikan keadilan,” kata Massa. “Saya tidak pantas menerima apa yang terjadi pada saya kepada siapa pun.

“Kami telah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dengan para pengacara di pengadilan dan sekarang kami menunggu keputusan.”

Hasil persidangan ditunda

Massa harus menunggu untuk mengetahui apakah gugatan hukumnya dapat dilanjutkan.

Setelah sidang tiga hari di Pengadilan Tinggi London, Hakim Jay mengatakan: "Putusan akan ditunda untuk dijatuhkan di kemudian hari."

Pengacara para terdakwa mengatakan bahwa performa buruk Massa, bukan 'Crashgate', yang menjadi penyebab hilangnya gelar juara tipisnya. Mereka juga berargumen bahwa gugatan tersebut diajukan terlambat.

Pengacara Ecclestone, David Quest KC, mengatakan klaim Massa "merupakan upaya yang salah arah untuk membuka kembali hasil Kejuaraan Pembalap F1 2008" dalam pengajuan tertulis.