Gagal ke Q3, Hamilton Anggap Akhir Pekan Sao Paulo "Sudah Selesai"

Lewis Hamilton telah menepis harapan comeback di F1 GP Sao Paulo hari ini, menyatakan "akhir pekan sudah berakhir" setelah tersingkir dari Q2.

Hamilton akan memulai balapan hari Minggu di Brasil dari posisi ke-13 setelah penampilan yang mengecewakan.

Tidak seperti Sprint Qualifying, di mana Hamilton terjebak bendera kuning, juara dunia tujuh kali itu benar-benar tidak memiliki kecepatan di kualifikasi Grand Prix.

Sementara itu rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, tampil gemilang di kualifikasi dengan mengamankan posisi ketiga di belakang Lando Norris dan Kimi Antonelli.

Wajar jika Hamilton tidak ingin memberikan jawaban panjang lebar setelah kualifikasi di Interlagos.

Ketika ditanya apakah persiapan bannya menjadi penyebab hasil kualifikasinya, ia menjawab: "Persis seperti yang kami lakukan hari ini."

Hamilton kemudian ditanya tentang peluangnya untuk pulih dalam balapan, yang dijawabnya: "Dari sudut pandang saya, akhir pekan ini sudah berakhir."

Apa yang salah dengan Hamilton?

Ferrari berada dalam posisi tertinggal menjelang kualifikasi.

Leclerc dan Hamilton menghabiskan sebagian besar sprint race dengan bersaing ketat dengan Fernando Alonso dari Aston Martin.

Bahkan hingga Q3 kualifikasi, Leclerc tampak tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing memperebutkan posisi tiga besar.

Juara W Series Jamie Chadwick yakin Hamilton pasti "bingung" dengan inkonsistensi kecepatan Ferrari, yang ditunjukkan oleh upaya terakhir Leclerc untuk mengamankan posisi ketiga.

"Yang aneh adalah kedua Ferrari itu tampak sangat kesulitan," jelas Chadwick. "Keduanya tampak seperti tersingkir di Q2 pada satu titik dan tiba-tiba Charles melesat ke P3. Lewis sendiri pasti bingung dengan semua itu."

Rekan pakar Sky F1, Karun Chandhok, menyebut kecemerlangan Leclerc—dan menurutnya, menjadi pembalap kualifikasi terbaik di F1—sebagai alasan utama Hamilton tampak kesulitan sejak bergabung dengan Ferrari.

Chandhok juga berpikir Hamilton punya cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan di Ferrari.

“Mobil yang lain ada di posisi ketiga di grid. Itulah intinya,” tambah Chandhok. “Pada akhirnya, banyak orang yang mempertanyakannya tiga tahun lalu.

“Saya masih berpikir Leclerc adalah pembalap kualifikasi terbaik di F1. Dia mampu bertahan di putaran-putaran ini dan Martin mengatakannya dalam komentar. Entah bagaimana, dia berhasil memaksimalkan performa itu dalam satu putaran. Mereka tidak terlihat di mana pun saat sprint.

"Entah bagaimana, ketika kualifikasi utama menjadi krusial, Leclerc berhasil memaksimalkannya, putaran itu, sementara Lewis tidak mampu. Nah, apakah itu karena keakrabannya dengan Ferrari dan bagaimana mobil berevolusi selama kualifikasi, dengan evolusi trek dan ban baru? Mungkin.

"Kami sekarang berada di akhir pekan ke-21 bagi Lewis dengan mobil itu. Ini bukan hal baru baginya. Pada akhirnya, itulah pertanyaan yang akan ia tanyakan pada dirinya sendiri - bagaimana Charles bisa melangkah sementara saya tidak bisa."