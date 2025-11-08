F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Pole, Verstappen Tersingkir di Q1

Lando Norris telah meraih pole position untuk F1 GP Sao Paulo 2025.

Setelah mengendalikan Sprint Race dari pole untuk membuka keunggulan sembilan poin atas Oscar Piastri di klasemen, momentum terus berlanjut bagi Norris pada kualifikasi di Interlagos.

Piastri tersingkir dari Sprint dengan cara yang spektakuler setelah melintir usai kerbing dan menabrak pembatas trek. Pembalap Australia itu kini akan memulai Grand Prix dari posisi keempat, di belakang Kimi Antonelli dan Charles Leclerc.

Isack Hadjar tampil mengesankan dengan lap yang kuat untuk mengamankan posisi kelima di grid, mengungguli George Russell yang tampak kesulitan untuk mengimbangi kecepatan rekan setimnya Antonelli akhir pekan ini.

Russell bertaruh pada ban medium untuk mendapatkan Grip ekstra, tetapi usahanya sia-sia.

Liam Lawson berhasil membawa dua mobil Racing Bulls ke tujuh besar, mengungguli Ollie Bearman dari Haas saat kualifikasi.

Pemballap Inggris itu sempat mengancam posisi tiga besar, tetapi tidak mampu memperbaiki performanya di putaran terakhir Q3.

Pierre Gasly dan Nico Hulkenberg melengkapi 10 besar di kualifikasi, sementara Lewis Hamilton tersingkir lebih awal di Q2, hanya lolos kualifikasi di posisi ke-13.

Kualifikasi ini juga buruk bagi Red Bull. Max Verstappen menyebutkan kurangnya cengkeraman, sehingga ia berada di posisi ke-16 di grid.

F1 GP Sao Paulo 2025 - Interlagos - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim Q1 Q2 Q3 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m09.656s 1m09.616s 1m09.511s 2 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m10.192s 1m09.774s 1m09.685s 3 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m09.934s 1m09.801s 1m09.805s 4 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m09.928s 1m09.835s 1m09.886s 5 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m10.083s 1m09.970s 1m09.931s 6 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m09.935s 1m09.880s 1m09.942s 7 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m10.108s 1m09.950s 1m09.962s 8 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m09.891s 1m09.755s 1m09.977s 9 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m09.885s 1m09.857s 1m10.002s 10 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m10.337s 1m09.985s 1m10.039s 11 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m10.181s 1m10.001s 12 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m10.115s 1m10.053s 13 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m10.016s 1m10.100s 14 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m10.041s 1m10.161s 15 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m10.184s 1m10.472s 16 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m10.403s 17 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m10.438s 18 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m10.632s 19 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m10.711s 20 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber No Time Set

