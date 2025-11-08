F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Pole, Verstappen Tersingkir di Q1
Hasil lengkap dari kualifikasi F1 GP Sao Paulo 2025 di Sirkuit Interlagos, putaran ke-21 dari 24.
Lando Norris telah meraih pole position untuk F1 GP Sao Paulo 2025.
Setelah mengendalikan Sprint Race dari pole untuk membuka keunggulan sembilan poin atas Oscar Piastri di klasemen, momentum terus berlanjut bagi Norris pada kualifikasi di Interlagos.
Piastri tersingkir dari Sprint dengan cara yang spektakuler setelah melintir usai kerbing dan menabrak pembatas trek. Pembalap Australia itu kini akan memulai Grand Prix dari posisi keempat, di belakang Kimi Antonelli dan Charles Leclerc.
Isack Hadjar tampil mengesankan dengan lap yang kuat untuk mengamankan posisi kelima di grid, mengungguli George Russell yang tampak kesulitan untuk mengimbangi kecepatan rekan setimnya Antonelli akhir pekan ini.
Russell bertaruh pada ban medium untuk mendapatkan Grip ekstra, tetapi usahanya sia-sia.
Liam Lawson berhasil membawa dua mobil Racing Bulls ke tujuh besar, mengungguli Ollie Bearman dari Haas saat kualifikasi.
Pemballap Inggris itu sempat mengancam posisi tiga besar, tetapi tidak mampu memperbaiki performanya di putaran terakhir Q3.
Pierre Gasly dan Nico Hulkenberg melengkapi 10 besar di kualifikasi, sementara Lewis Hamilton tersingkir lebih awal di Q2, hanya lolos kualifikasi di posisi ke-13.
Kualifikasi ini juga buruk bagi Red Bull. Max Verstappen menyebutkan kurangnya cengkeraman, sehingga ia berada di posisi ke-16 di grid.
F1 GP Sao Paulo 2025 - Interlagos - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m09.656s
|1m09.616s
|1m09.511s
|2
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m10.192s
|1m09.774s
|1m09.685s
|3
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m09.934s
|1m09.801s
|1m09.805s
|4
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m09.928s
|1m09.835s
|1m09.886s
|5
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m10.083s
|1m09.970s
|1m09.931s
|6
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m09.935s
|1m09.880s
|1m09.942s
|7
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m10.108s
|1m09.950s
|1m09.962s
|8
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m09.891s
|1m09.755s
|1m09.977s
|9
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m09.885s
|1m09.857s
|1m10.002s
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m10.337s
|1m09.985s
|1m10.039s
|11
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m10.181s
|1m10.001s
|12
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m10.115s
|1m10.053s
|13
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m10.016s
|1m10.100s
|14
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m10.041s
|1m10.161s
|15
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m10.184s
|1m10.472s
|16
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m10.403s
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m10.438s
|18
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m10.632s
|19
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m10.711s
|20
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|No Time Set