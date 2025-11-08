F1 GP Sao Paulo 2025: Norris Pole, Verstappen Tersingkir di Q1

Hasil lengkap dari kualifikasi F1 GP Sao Paulo 2025 di Sirkuit Interlagos, putaran ke-21 dari 24.

Lando Norris telah meraih pole position untuk F1 GP Sao Paulo 2025.

Setelah mengendalikan Sprint Race dari pole untuk membuka keunggulan sembilan poin atas Oscar Piastri di klasemen, momentum terus berlanjut bagi Norris pada kualifikasi di Interlagos.

Piastri tersingkir dari Sprint dengan cara yang spektakuler setelah melintir usai kerbing dan menabrak pembatas trek. Pembalap Australia itu kini akan memulai Grand Prix dari posisi keempat, di belakang Kimi Antonelli dan Charles Leclerc.

Isack Hadjar tampil mengesankan dengan lap yang kuat untuk mengamankan posisi kelima di grid, mengungguli George Russell yang tampak kesulitan untuk mengimbangi kecepatan rekan setimnya Antonelli akhir pekan ini. 

Russell bertaruh pada ban medium untuk mendapatkan Grip ekstra, tetapi usahanya sia-sia.

Liam Lawson berhasil membawa dua mobil Racing Bulls ke tujuh besar, mengungguli Ollie Bearman dari Haas saat kualifikasi.

Pemballap Inggris itu sempat mengancam posisi tiga besar, tetapi tidak mampu memperbaiki performanya di putaran terakhir Q3.

Pierre Gasly dan Nico Hulkenberg melengkapi 10 besar di kualifikasi, sementara Lewis Hamilton tersingkir lebih awal di Q2, hanya lolos kualifikasi di posisi ke-13.

Kualifikasi ini juga buruk bagi Red Bull. Max Verstappen menyebutkan kurangnya cengkeraman, sehingga ia berada di posisi ke-16 di grid.

F1 GP Sao Paulo 2025 - Interlagos - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m09.656s1m09.616s1m09.511s
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m10.192s1m09.774s1m09.685s
3Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m09.934s1m09.801s1m09.805s
4Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m09.928s1m09.835s1m09.886s
5Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m10.083s1m09.970s1m09.931s
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m09.935s1m09.880s1m09.942s
7Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m10.108s1m09.950s1m09.962s
8Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m09.891s1m09.755s1m09.977s
9Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m09.885s1m09.857s1m10.002s
10Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m10.337s1m09.985s1m10.039s
11Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m10.181s1m10.001s 
12Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m10.115s1m10.053s 
13Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m10.016s1m10.100s 
14Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m10.041s1m10.161s 
15Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m10.184s1m10.472s 
16Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m10.403s  
17Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m10.438s  
18Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m10.632s  
19Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m10.711s  
20Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick SauberNo Time Set  

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

