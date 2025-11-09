Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Sao Paulo di Sirkuit Interlagos

Pembaruan klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Sao Paulo.

Lando Norris
Lando Norris memimpin klasemen F1 2025 dengan selisih 24 poin setelah Grand Prix Sao Paulo.

Norris meraih kemenangan F1 ketujuhnya tahun ini dengan performa gemilang di Brasil. Hal ini berarti Norris kini unggul jauh atas rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, yang kembali mengalami akhir pekan yang berat.

Max Verstappen bangkit dari pit lane untuk finis ketiga di Grand Prix. Namun, Verstappen tertinggal 49 poin dari Norris dengan tiga balapan dan satu sprint tersisa di tahun 2025.

Kimi Antonelli mendekati Lewis Hamilton dalam perebutan posisi keenam klasemen pembalap. Pembalap Italia itu mencatatkan hasil terbaik sepanjang kariernya, finis di posisi kedua.

Norris unggul 24 poin dari Piastri

Klasemen F1 - Grand Prix Sao Paulo - Pembalap

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team7390
2Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team7366
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing5341
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2276
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP0214
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0148
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team0122
8Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing073
9Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber043
10Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team043
11Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team040
12Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team040
13Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing038
14Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team036
15Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team032
16Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team030
17Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing028
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team022
19Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber019
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team00
21Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team00

Ferrari turun ke P4

Dengan McLaren yang telah memastikan gelar konstruktor F1 2025, perhatian tertuju pada perebutan posisi kedua di klasemen. Mercedes menikmati akhir pekan yang kuat di Brasil untuk mengungguli Red Bull dan Ferrari.

Norris claimed his seventh win of 2025
Ferrari melihat kedua mobilnya tersingkir di balapan, Charles Leclerc  terpaksa mundur setelah bersenggolan dengan Kimi Antonelli setelah Safety Car restart, sementara Hamilton mengalami kerusakan mobil serius setelah bersenggolan dengan Franco Colapinto.

Persaingan di lini tengah masih ketat. Racing Bulls, Aston Martin, Haas, dan Sauber hanya terpaut 20 poin.

Klasemen F1 - Grand Prix Sao Paulo - Konstruktor

PosPembalapMenangPoin
CMcLaren F1 Team14756
2Mercedes AMG Petronas F1 Team2398
3Oracle Red Bull Racing5366
4Scuderia Ferrari HP0362
5Atlassian Williams Racing0111
6Visa Cash App Racing Bulls F1 Team082
7Aston Martin Aramco F1 Team072
8MoneyGram Haas F1 Team070
9Stake F1 Team Kick Sauber062
10BWT Alpine F1 Team022
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

