Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Sao Paulo di Sirkuit Interlagos

Lando Norris memimpin klasemen F1 2025 dengan selisih 24 poin setelah Grand Prix Sao Paulo.

Norris meraih kemenangan F1 ketujuhnya tahun ini dengan performa gemilang di Brasil. Hal ini berarti Norris kini unggul jauh atas rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, yang kembali mengalami akhir pekan yang berat.

Max Verstappen bangkit dari pit lane untuk finis ketiga di Grand Prix. Namun, Verstappen tertinggal 49 poin dari Norris dengan tiga balapan dan satu sprint tersisa di tahun 2025.

Kimi Antonelli mendekati Lewis Hamilton dalam perebutan posisi keenam klasemen pembalap. Pembalap Italia itu mencatatkan hasil terbaik sepanjang kariernya, finis di posisi kedua.

Norris unggul 24 poin dari Piastri

Klasemen F1 - Grand Prix Sao Paulo - Pembalap Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 7 390 2 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 7 366 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 5 341 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 2 276 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 0 214 6 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 0 148 7 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 0 122 8 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 0 73 9 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 0 43 10 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 43 11 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 40 12 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 0 40 13 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 0 38 14 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 36 15 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 32 16 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 0 30 17 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 0 28 18 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 22 19 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 0 19 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 0 21 Jack Doohan AUS BWT Alpine F1 Team 0 0

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ferrari turun ke P4

Dengan McLaren yang telah memastikan gelar konstruktor F1 2025, perhatian tertuju pada perebutan posisi kedua di klasemen. Mercedes menikmati akhir pekan yang kuat di Brasil untuk mengungguli Red Bull dan Ferrari.

Norris claimed his seventh win of 2025

Ferrari melihat kedua mobilnya tersingkir di balapan, Charles Leclerc terpaksa mundur setelah bersenggolan dengan Kimi Antonelli setelah Safety Car restart, sementara Hamilton mengalami kerusakan mobil serius setelah bersenggolan dengan Franco Colapinto.

Persaingan di lini tengah masih ketat. Racing Bulls, Aston Martin, Haas, dan Sauber hanya terpaut 20 poin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT