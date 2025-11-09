Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Sao Paulo di Sirkuit Interlagos
Pembaruan klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Sao Paulo.
Lando Norris memimpin klasemen F1 2025 dengan selisih 24 poin setelah Grand Prix Sao Paulo.
Norris meraih kemenangan F1 ketujuhnya tahun ini dengan performa gemilang di Brasil. Hal ini berarti Norris kini unggul jauh atas rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, yang kembali mengalami akhir pekan yang berat.
Max Verstappen bangkit dari pit lane untuk finis ketiga di Grand Prix. Namun, Verstappen tertinggal 49 poin dari Norris dengan tiga balapan dan satu sprint tersisa di tahun 2025.
Kimi Antonelli mendekati Lewis Hamilton dalam perebutan posisi keenam klasemen pembalap. Pembalap Italia itu mencatatkan hasil terbaik sepanjang kariernya, finis di posisi kedua.
Norris unggul 24 poin dari Piastri
Klasemen F1 - Grand Prix Sao Paulo - Pembalap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|7
|390
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|7
|366
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|5
|341
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|276
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|214
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|148
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|122
|8
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|0
|73
|9
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|43
|10
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|43
|11
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|40
|12
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|40
|13
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|0
|38
|14
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|36
|15
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|32
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|30
|17
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|0
|28
|18
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|19
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
|21
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
Ferrari turun ke P4
Dengan McLaren yang telah memastikan gelar konstruktor F1 2025, perhatian tertuju pada perebutan posisi kedua di klasemen. Mercedes menikmati akhir pekan yang kuat di Brasil untuk mengungguli Red Bull dan Ferrari.
Ferrari melihat kedua mobilnya tersingkir di balapan, Charles Leclerc terpaksa mundur setelah bersenggolan dengan Kimi Antonelli setelah Safety Car restart, sementara Hamilton mengalami kerusakan mobil serius setelah bersenggolan dengan Franco Colapinto.
Persaingan di lini tengah masih ketat. Racing Bulls, Aston Martin, Haas, dan Sauber hanya terpaut 20 poin.
Klasemen F1 - Grand Prix Sao Paulo - Konstruktor
|Pos
|Pembalap
|Menang
|Poin
|C
|McLaren F1 Team
|14
|756
|2
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|398
|3
|Oracle Red Bull Racing
|5
|366
|4
|Scuderia Ferrari HP
|0
|362
|5
|Atlassian Williams Racing
|0
|111
|6
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|82
|7
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|72
|8
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|70
|9
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|62
|10
|BWT Alpine F1 Team
|0
|22