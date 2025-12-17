Audi Mengungkap Nama Baru Tim dan Jadwal Peluncuran F1 2026

Audi akan mengungkap livery mobil F1 pertama mereka sebagai bagian dari acara peluncuran musim di Berlin pada 20 Januari.

Pabrikan Jerman ini mengambil alih tim Sauber saat memasuki F1 musim depan dengan nama tim resmi ‘Audi Revolut F1 Team’.

Audi mengungkapkan logo dan nama tim baru mereka pada hari Senin - di mana mereka juga mengkonfirmasi jadwal peluncuran musim resmi mereka.

Peluncuran global ini menjanjikan acara yang "mendalam" di mana Audi akan menampilkan corak lengkap mobil F1 pertama mereka.

Audi akan membuka ruang acara untuk umum agar para penggemar dapat melihat livery secara langsung.

“Hari ini, proyek kami secara resmi mendapatkan identitasnya,” Team Principal tim Audi, Jonathan Wheatley.

“Nama Audi Revolut F1 Team adalah simbol kekuatan gabungan tim kami di Jerman, Inggris, dan Swiss, bersama dengan para mitra kami.

“Ini menjadi panji yang menyatukan kita semua saat kita membangun menuju tahun 2026. Ini adalah tonggak penting yang memberi energi pada seluruh proyek dan membuat ambisi jangka panjang kita menjadi nyata bagi semua orang yang terlibat.”

Mattia Binotto, Head of Audi F1 Project, menambahkan: “Pengumuman ini memberikan nama dan wajah pada kerja luar biasa yang dilakukan oleh tim.

“Tim ini sedang terbentuk, didorong oleh budaya ketelitian dan ambisi yang tak kenal lelah. Peluncuran di Berlin akan menjadi momen pertama kita berdiri bersama sebagai sebuah kolektif dan mengundang basis penggemar global kita untuk bergabung bersama kita menjelang debut kita pada tahun 2026.”

Audi akan melanjutkan susunan pembalap mereka yang terdiri dari Nico Hulkenberg dan Gabriel Bortoleto pada tahun 2026.

Di bawah nama Sauber, tim asal Swiss ini finis di urutan kesembilan dalam kejuaraan konstruktor 2025, dengan mencetak 70 poin.

Ini menandai peningkatan besar dibandingkan tahun 2024, ketika tim tersebut finis terakhir di klasemen dengan hanya empat poin.

Gernot Wollner, Ketua Dewan Manajemen Audi AG, mengatakan: “Pengungkapan nama dan logo Audi Revolut F1 Team menandai tonggak penting lainnya dalam perjalanan kami menuju puncak motorsport.

"Keduanya memberikan identitas yang jelas bagi ambisi kami, mencerminkan visi yang kuat dan semangat inovatif.

“Sekarang kami menantikan Berlin pada bulan Januari, di mana kami akan secara resmi memperkenalkan babak baru yang menarik ini untuk merek Audi kepada dunia.”

Nik Storonsky, CEO dan salah satu pendiri Revolut, menambahkan: "Revolut dan Audi bersatu di Formula 1 dengan ambisi global untuk menantang status quo dan obsesi bersama terhadap keunggulan teknik.

"Nama dan logo tim Audi Revolut F1 adalah simbol pertama dari aliansi kuat yang akan mempercepat pertumbuhan global Revolut."

Bulan lalu, Audi memberikan bocoran konsep desain livery untuk tahun 2026.