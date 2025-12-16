Ferrari Bersiap untuk Perombakan Besar setelah Kegagalan 2025

Ferrari terperosok dari posisi kedua ke keempat di klasemen konstruktor, dan gagal memenangkan satupun Grand Prix selama musim 2025 yang suram.

Charles Leclerc hanya berhasil meraih tujuh podium, sementara rekrutan baru Lewis Hamilton gagal meraih finis tiga besar di Grand Prix, dan menutup musim dengan tiga kali beruntun tersingkir di Q1.

Pabrikan Italia itu mengambil keputusan berani untuk menghentikan pengembangan SF-25 setelah menyadari harapan mereka untuk meraih gelar juara pada dasarnya telah pupus mengingat dominasi McLaren yang jauh lebih unggul di awal musim.

Sebaliknya, Ferrari memprioritaskan waktu pengujian terowongan angin dan pengembangan untuk proyek mereka tahun 2026.

Menurut analis teknis F1 Rosario Giuliana, mobil Ferrari 2026 "akan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada kesamaan" dengan pendahulunya karena tim tersebut berupaya memperbaiki kesalahan dari mobil mereka di tahun 2025.

Salah satu hal positif dari gagal meraih posisi kedua di kejuaraan konstruktor adalah Ferrari akan memiliki lebih banyak jam uji terowongan angin dan sesi CFD daripada rivalnya, McLaren, Mercedes, dan Red Bull.

Apa yang salah dengan SF-25?

Giuliana menjelaskan bahwa masalah utama pada mobil Ferrari 2025 terletak di bagian belakang.

SF-25 sengaja dirancang lebih tajam di depan untuk menyesuaikan gaya mengemudi Leclerc. Sebaliknya, Hamilton dikatakan kesulitan karena ketidakstabilan bagian belakang.

Ferrari mengubah suspensi belakang pada Grand Prix Belgia, yang memberi sedikit peningkatan dalam hal stabilitas, meskipun pembaruan ini tidak membawa peningkatan performa yang signifikan.

Ferrari menunda rencana untuk memperkenalkan lantai baru sekitar bulan September karena fokus sepenuhnya beralih ke proyek 2026.

Leclerc telah menyebut tahun 2026 sebagai tahun penentu bagi Ferrari.

“Tahun depan akan menjadi tahun yang krusial,” kata Leclerc pada Grand Prix Abu Dhabi yang mengakhiri musim.

“Seluruh tim sangat termotivasi untuk tahun depan, karena ini adalah perubahan besar, kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan Ferrari.

"Sekarang atau tidak sama sekali, jadi saya sangat berharap kita akan memulai era baru ini dengan langkah yang tepat, karena ini penting untuk empat tahun ke depan.”

“Pada balapan keenam atau ketujuh, saya pikir kita akan memiliki gambaran yang baik tentang tim mana yang akan mendominasi selama empat tahun ke depan.”

