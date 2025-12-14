Norris Akhirnya Mengangkat Trofi Juara Dunia F1 di Gala FIA

Lando Norris secara resmi dinobatkan sebagai juara dunia F1 2025 pada acara pemberian penghargaan FIA.

Pembalap McLaren itu menerima trofi juara dunia F1 pertamanya dari Presiden FIA Ben Sulayem pada upacara penghargaan FIA pada Jumat malam di Tashkent, ibu kota Uzbekistan.

Pembalap Inggris 26 tahun itu meraih gelar juara dunia pertamanya dengan finis ketiga di Grand Prix Abu Dhabi yang mengakhiri musim pada Minggu lalu.

Norris mengungguli Max Verstappen untuk meraih gelar juara dengan selisih dua poin, mengakhiri dominasi pembalap Red Bull tersebut selama empat tahun di puncak F1, dan menjadi pembalap McLaren pertama yang menjadi juara dunia F1 sejak Lewis Hamilton pada tahun 2008.

Rekan setim Norris di McLaren, Oscar Piastri, yang finis ketiga di kejuaraan dunia, terpaut 13 poin dari gelar juara dunia pertamanya, juga hadir.

Verstappen absen dari acara tersebut karena sakit.

Tidak hanya Norris, McLaren juga menerima trofi konstruktor kedua beruntun mereka, dengan Team Principal Andrea Stella dan CEO Zak Brown hadir.

Kenapa baru diberikan di Gala FIA?

Norris tidak dapat langsung memegang trofi tersebut setelah memenangkan kejuaraan di Abu Dhabi.

Replika trofi, yang dibuat pada tahun 1995, berada di grid menjelang final musim, tetapi trofi aslinya diterbangkan ke Uzbekistan.

Badan pengatur F1, FIA, memberikan trofi tersebut, yang terbuat dari perak dan emas dan memiliki tanda tangan setiap juara yang terukir di bagian luar, bersama dengan nama dan tahun kemenangan mereka, selama gala penghargaan tahunan mereka.

Trofi diberikan beberapa waktu setelah balapan terakhir musim karena Kode Olahraga Internasional FIA mengizinkan para pesaing untuk meminta hak peninjauan.

Upacara penghargaan FIA adalah penutup tradisional musim olahraga motor.