F1 akan Kembali ke Portimao untuk Musim 2027 dan 2028

Sirkuit Autodromo de Algarve dekat Portimao pernah menjadi tuan rumah dua Grand Prix F1 di era COVID pada tahun 2020 dan 2021, tetapi ini bukanlah balapan permanen karena Formula 1 menyewa sirkuit tersebut untuk memenuhi kontrak penyiaran mereka.

Sejumlah kecil penggemar diizinkan untuk menghadiri acara debut F1 di Portimao pada tahun 2020, tetapi Grand Prix 2021 berlangsung tanpa penonton.

Lewis Hamilton memenangkan kedua balapan untuk Mercedes, dengan kemenangannya tahun 2020 menjadi kemenangan ke-92 yang memecahkan rekor kemenangan terbanyak milik Michael Schumacher.

“Saya senang melihat Portimão kembali ke kalender Formula 1 dan olahraga ini terus membangkitkan semangat basis penggemar Portugal kami yang luar biasa,” kata CEO dan presiden F1 Stefano Domenicali.

“Sirkuit ini menghadirkan keseruan di lintasan sejak tikungan pertama hingga bendera finis, dan energinya membuat para penggemar bersemangat.

“Minat dan permintaan untuk menjadi tuan rumah Grand Prix Formula 1 berada pada tingkat tertinggi yang pernah ada, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri, Luís Montenegro, Menteri Ekonomi dan Kohesi Teritorial Portugal, Manuel Castro Almeida, Sekretaris Negara untuk Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Pedro Machado, Presiden Turismo de Portugal, Carlos Abade, Presiden Dewan Pariwisata Algarve, Andre Gomes dan CEO dan Ketua Sirkuit Internasional Algarve, Jaime Costa atas dukungan mereka dalam membawa F1 kembali ke Portugal.

“Saya berharap dapat bekerja sama lagi untuk memastikan bahwa Portimão kembali ke kalender dengan gaya yang mengesankan.”

Situasi terbaru kalender F1

Kembalinya Grand Prix Portugal dengan kontrak jangka pendek dipandang sebagai pengganti Grand Prix Belanda di Zandvoort, yang akan dihapus dari kalender F1 setelah tahun 2026.

Dengan rekor 24 putaran yang sudah dijejalkan ke dalam kalender, F1 sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa sejumlah balapan di Eropa akan menjadi ajang rotasi.

Grand Prix Belgia adalah yang pertama diumumkan sebagai balapan F1 dua tahunan awal tahun ini.

Dikonfirmasi bahwa Spa-Francorchamps akan memiliki empat balapan selama enam tahun ke depan, memasuki sistem rotasi mulai tahun 2028.

Namun, Crash.net mendapatkan informasi bahwa kembalinya Portugal ke kalender F1 bukanlah untuk rotasi dengan Belgia.

Acara rotasi ini akan diumumkan pada waktunya.

Opsi rotasi tampaknya akan mulai dijajaki Formula 1 saat semakin banyak venue berminat untuk menggelar balapan, tapi jumlah putaran sudah tidak bisa ditambah lagi.

Turki dan Jerman juga diketahui tertarik untuk kembali ke kalender F1.

Sedangkan di luar Eropa, Grand Prix di Thailand semakin mungkin terjadi.

Kabinet Thailand menyetujui tawaran untuk menjadi tuan rumah balapan jalanan di Bangkok awal tahun ini di tengah diskusi dengan F1.