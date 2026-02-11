Tes F1 Bahrain 2026: Laptime Hari Pertama Tes (14:00)

Max Verstappen menjadi pembalap tercepat pada sesi pagi hari pertama tes F1 Bahrain 2026.

Pembalap Red Bull itu mencatat laptime 1 menit 35,433 detik, membukukan total 65 lap dengan mobil Red Bull-nya.

Oscar Piastri dari McLaren berada di posisi kedua, mengungguli George Russell, Lewis Hamilton, dan Esteban Ocon di lima besar.

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Pertama (14:00) Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m35.433s 65 2 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m35.602s 54 3 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m36.108s 56 4 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m36.433s 52 5 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 1m37.169s 64 6 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m37.945s 75 7 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 1m38.221s 77 8 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m38.871s 49 9 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m39.150s 49 10 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m39.883s 33 11 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m40.330s 28

Tim dan pembalap berada di Bahrain untuk dua tes pra-musim F1 jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.

Persiapan semakin intensif jelang era baru F1, dengan ke-11 tim berusaha memaksimalkan waktu di trek untuk memahami mobil baru mereka sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.

Akan ada enam hari uji coba yang dibagi menjadi dua sesi tiga hari di Sirkuit Internasional Bahrain selama dua minggu ke depan. Uji coba pramusim pertama berlangsung antara 11-13 Februari, dengan yang kedua berlangsung antara 18-20 Februari.

Williams akhirnya muncul di tes setelah melewatkan Shakedown tertutup di Barcelona. Aston Martin juga harus mengejar ketertinggalan setelah hanya memiliki satu hari penuh di Barcelona.