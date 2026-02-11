Tes F1 Bahrain 2026: Laptime Hari Pertama Tes (14:00)
Pembaruan laptime pada hari pertama tes F1 Bahrain 2026, sampai pukul 14:00 waktu setempat.
Max Verstappen menjadi pembalap tercepat pada sesi pagi hari pertama tes F1 Bahrain 2026.
Pembalap Red Bull itu mencatat laptime 1 menit 35,433 detik, membukukan total 65 lap dengan mobil Red Bull-nya.
Oscar Piastri dari McLaren berada di posisi kedua, mengungguli George Russell, Lewis Hamilton, dan Esteban Ocon di lima besar.
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|Lap
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m35.433s
|65
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|1m35.602s
|54
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m36.108s
|56
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m36.433s
|52
|5
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|1m37.169s
|64
|6
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m37.945s
|75
|7
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|1m38.221s
|77
|8
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|1m38.871s
|49
|9
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|1m39.150s
|49
|10
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m39.883s
|33
|11
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m40.330s
|28
Tim dan pembalap berada di Bahrain untuk dua tes pra-musim F1 jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.
Persiapan semakin intensif jelang era baru F1, dengan ke-11 tim berusaha memaksimalkan waktu di trek untuk memahami mobil baru mereka sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.
Akan ada enam hari uji coba yang dibagi menjadi dua sesi tiga hari di Sirkuit Internasional Bahrain selama dua minggu ke depan. Uji coba pramusim pertama berlangsung antara 11-13 Februari, dengan yang kedua berlangsung antara 18-20 Februari.
Williams akhirnya muncul di tes setelah melewatkan Shakedown tertutup di Barcelona. Aston Martin juga harus mengejar ketertinggalan setelah hanya memiliki satu hari penuh di Barcelona.