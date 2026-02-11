Tes F1 Bahrain 2026: Laptime Hari Pertama Tes (14:00)

Pembaruan laptime pada hari pertama tes F1 Bahrain 2026, sampai pukul 14:00 waktu setempat.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Bahrain test
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Bahrain test
© XPB Images

Max Verstappen menjadi pembalap tercepat pada sesi pagi hari pertama tes F1 Bahrain 2026.

Pembalap Red Bull itu mencatat laptime 1 menit 35,433 detik, membukukan total 65 lap dengan mobil Red Bull-nya.

Oscar Piastri dari McLaren berada di posisi kedua, mengungguli George Russell, Lewis Hamilton, dan Esteban Ocon di lima besar.

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Pertama (14:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m35.433s65
2Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m35.602s54
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m36.108s56
4Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m36.433s52
5Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m37.169s64
6Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m37.945s75
7Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m38.221s77
8Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m38.871s49
9Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m39.150s49
10Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m39.883s33
11Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m40.330s28

Tim dan pembalap berada di Bahrain untuk dua tes pra-musim F1 jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.

Persiapan semakin intensif jelang era baru F1, dengan ke-11 tim berusaha memaksimalkan waktu di trek untuk memahami mobil baru mereka sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.

Akan ada enam hari uji coba yang dibagi menjadi dua sesi tiga hari di Sirkuit Internasional Bahrain selama dua minggu ke depan. Uji coba pramusim pertama berlangsung antara 11-13 Februari, dengan yang kedua berlangsung antara 18-20 Februari.

Williams akhirnya muncul di tes setelah melewatkan Shakedown tertutup di Barcelona. Aston Martin juga harus mengejar ketertinggalan setelah hanya memiliki satu hari penuh di Barcelona.

Tes F1 Bahrain 2026: Pembaruan Laptime Hari Pertama Tes (13:00)
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 Results
Tes Pra-Musim F1 2025: Laptime Hari Pertama di Bahrain
26/02/25
Pierre Gasly, Alpine
F1 News
Hamilton Menyesali Kritiknya Terhadap Mercedes
16/03/23
Lewis Hamilton (GBR) Mercedes AMG F1 in the FIA Press Conference. Formula 1 Testing, Sakhir, Bahrain, Day Three. -
F1 News
Penilaian Jujur Marko Atas Performa Mercedes di Bahrain
09/03/23
Lewis Hamilton (GBR) Mercedes AMG F1 W14. Formula 1 World Championship, Rd 1, Bahrain Grand Prix, Sakhir, Bahrain, Race
F1 News
Wolff Nilai Mercedes W14 Pantas Dibuang ke Tong Sampah
09/03/23
Lewis Hamilton (GBR) Mercedes AMG F1 W14. Formula 1 World Championship, Rd 1, Bahrain Grand Prix, Sakhir, Bahrain,
F1 News
Suaranya Tidak Didengarkan Mercedes, Hamilton Frustrasi
08/03/23
Tes F1 Bahrain 2026: Pembaruan Laptime Hari Pertama Tes (13:00)
F1 News
Stroll Ungkap Cedera Tambahan dari Kecelakaan Bersepeda
05/03/23
Lance Stroll (CDN) Aston Martin F1 Team. Formula 1 World Championship, Rd 1, Bahrain Grand Prix, Sakhir, Bahrain,