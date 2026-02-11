Tes F1 Bahrain 2026: Jadwal Pembalap Untuk Tes Pertama Bahrain

Line-up pembalap dari setiap tim untuk tes F1 Bahrain pertama.

Cadillac are the new team on the F1 block in 2026
Sirkuit Internasional Bahrain akan menjadi tuan rumah dua sesi tes pra-musim tiga hari yang diikuti oleh seluruh 11 tim F1.

Setiap tim hanya akan menurunkan satu mobil, artinya para pembalap harus berbagi tugas, memberikan setiap pembalap satu setengah hari di belakang kemudi per uji coba. Soal pembagian jadwal pembalap sepenuhnya keputusan tim, dan itu dapat berubah sewaktu-waktu.

Berikut ini adalah line-up untuk hari pertama tes Bahrain, dan artikel ini akan terus diperbarui.

McLaren

Rabu: Piastri (AM) - Norris (PM)
Kamis: Norris
Jumat: Piastri

Mercedes

Rabu: Russell (AM) - Antonelli (PM)
Kamis: Antonelli (AM) - Russell (PM)
Jumat: Russell (AM) - Antonelli (PM)

Red Bull

Rabu: Verstappen
Kamis: Hadjar
Jumat: Verstappen (AM) - Hadjar (PM)

Ferrari

Rabu: Hamilton (AM) - Leclerc (PM)
Kamis:
Jumat:

Williams

Rabu: Sainz (AM) - Albon (PM)
Kamis: Albon (AM) - Sainz (PM)
Jumat: Sainz (AM) - Albon (PM)

Racing Bulls

Rabu: Linblad
Kamis: Lawson (AM) - Linblad (PM)
Jumat: Lawson

Aston Martin

Rabu: Stroll
Kamis: Alonso
Jumat: Stroll

Haas

Rabu: Ocon
Kamis: Bearman
Jumat: Bearman (AM) - Ocon (PM)

Audi

Rabu: Bortoleto (AM) - Hulkenberg (PM)
Kamis: Hulkenberg (AM) - Bortoleto (PM)
Jumat: Bortoleto (AM) - Hulkenberg (PM)

Alpine

Rabu: Colapinto (AM) - Gasly (PM)
Kamis: Gasly
Jumat: Colapinto

Cadillac

Rabu: Bottas (AM) - Perez (PM)
Kamis: Perez (AM) - Bottass (PM)
Jumat: Bottas (AM) - Perez (PM)

