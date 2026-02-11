Tes F1 Bahrain 2026: Jadwal Pembalap Untuk Tes Pertama Bahrain
Line-up pembalap dari setiap tim untuk tes F1 Bahrain pertama.
Sirkuit Internasional Bahrain akan menjadi tuan rumah dua sesi tes pra-musim tiga hari yang diikuti oleh seluruh 11 tim F1.
Setiap tim hanya akan menurunkan satu mobil, artinya para pembalap harus berbagi tugas, memberikan setiap pembalap satu setengah hari di belakang kemudi per uji coba. Soal pembagian jadwal pembalap sepenuhnya keputusan tim, dan itu dapat berubah sewaktu-waktu.
Berikut ini adalah line-up untuk hari pertama tes Bahrain, dan artikel ini akan terus diperbarui.
McLaren
Rabu: Piastri (AM) - Norris (PM)
Kamis: Norris
Jumat: Piastri
Mercedes
Rabu: Russell (AM) - Antonelli (PM)
Kamis: Antonelli (AM) - Russell (PM)
Jumat: Russell (AM) - Antonelli (PM)
Red Bull
Rabu: Verstappen
Kamis: Hadjar
Jumat: Verstappen (AM) - Hadjar (PM)
Ferrari
Rabu: Hamilton (AM) - Leclerc (PM)
Kamis:
Jumat:
Williams
Rabu: Sainz (AM) - Albon (PM)
Kamis: Albon (AM) - Sainz (PM)
Jumat: Sainz (AM) - Albon (PM)
Racing Bulls
Rabu: Linblad
Kamis: Lawson (AM) - Linblad (PM)
Jumat: Lawson
Aston Martin
Rabu: Stroll
Kamis: Alonso
Jumat: Stroll
Haas
Rabu: Ocon
Kamis: Bearman
Jumat: Bearman (AM) - Ocon (PM)
Audi
Rabu: Bortoleto (AM) - Hulkenberg (PM)
Kamis: Hulkenberg (AM) - Bortoleto (PM)
Jumat: Bortoleto (AM) - Hulkenberg (PM)
Alpine
Rabu: Colapinto (AM) - Gasly (PM)
Kamis: Gasly
Jumat: Colapinto
Cadillac
Rabu: Bottas (AM) - Perez (PM)
Kamis: Perez (AM) - Bottass (PM)
Jumat: Bottas (AM) - Perez (PM)