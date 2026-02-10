Kimi Antonelli Alami Kecelakaan Mobil Jelang Tes F1 Bahrain

Kimi Antonelli akan ambil bagian dalam tes F1 pra-musim Bahrain minggu ini setelah lolos dari cedera dari kecelakaan mobil jalan raya.

Pemain Italia berusia 19 tahun itu mengalami kecelakaan di dekat rumahnya di San Marino pada Sabtu malam tetapi tidak terluka dalam kecelakaan itu, tim Mercedes-nya mengkonfirmasi.

Tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan itu, di mana Antonelli menabrak pagar pembatas saat mengendarai Mercedes AMG GT 63 PRO4MATIC+ "Motorsport Collector Edition", yang hanya diproduksi 200 di seluruh dunia

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa Kimi terlibat dalam kecelakaan lalu lintas pada Sabtu malam di dekat rumahnya di San Marino," kata juru bicara Mercedes kepada Crash.net.

“Polisi hadir di tempat kejadian, setelah dipanggil oleh Kimi. Miliknya adalah satu-satunya mobil yang terlibat dan meski kendaraannya rusak, Kimi sama sekali tidak terluka.”

Kecelakaan Antonelli tidak akan memengaruhi partisipasinya dalam minggu resmi pertama pengujian pra-musim di Sirkuit Internasional Bahrain, yang berlangsung antara 11-13 Februari.

Mercedes telah mengkonfirmasi bahwa Antonelli akan mengendarai W17 pada sore hari pada hari pembukaan tes saat dia bergantian dengan rekan setimnya George Russell.

Tes tiga hari kedua akan diadakan di Bahrain pada 18-20 Februari, sebelum pembukaan musim Grand Prix Australia pada 8 Maret.

Antonelli finis ketujuh dalam kejuaraan pembalap dalam musim F1 rookie naik turun.

Pembalap muda Mercedes itu finis hanya enam poin di belakang pembalap yang digantikannya di Mercedes, Lewis Hamilton, yang kini balap untuk Ferrari.

Antonelli mengklaim tiga podium dan mencetak posisi terdepan pertamanya untuk di Sprint Race Miami.