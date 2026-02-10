Adrian Newey Sadar Aston Martin Tertinggal Menuju Musim 2026

Aston Martin jadi tim terakhir yang memperkenalkan livery F1 2026 mereka setelah mobil AMR26 berada di trek untuk pertama kalinya pada hari kedua terakhir tes Shakedown Barcelona, akhir Januari lalu.

Newey, Team Principal baru tim dan orang yang mengawasi proses desain AMR26, mengakui bahwa mobil tersebut baru memasuki fase pengembangan wind-tunnel empat bulan setelah rivalnya.

Desainer legendaris F1 itu tampaknya sadar bahwa start lambat itu akan mempengaruhi Aston Martin menuju musim baru.

"Itu pasti, sejujurnya," kata Newey kepada Sky Sports News ketika ditanya apakah start lambat itu akan merugikan Aston Martin.

”Kami masuk ke terowongan pertengahan hingga akhir April, dibandingkan sejak 2 Januari untuk orang lain. Tetapi lebih dari itu, semua orang telah mengerjakan CFD [Computational Fluid Dynamics] mereka dan layout umum dan layout mekanis jauh, jauh sebelum kami, jadi kami tertinggal dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mengejar ketinggalan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami telah mengerjakan update awal untuk balapan pertama, dan sekarang memikirkan pembaruan berikutnya, yang merupakan sifat Formula 1 dalam hal apa pun, tetapi juga peraturan yang sangat baru ini dan mobil yang memiliki siklus yang sangat terkompresi."

Perubahan regulasi 2026 dipandang sebagai peluang utama bagi Aston Martin untuk mencapai ambisi tinggi mereka untuk menjadi pesaing kejuaraan dunia di tahun-tahun mendatang.

Tapi, juara dunia dua kali Fernando Alonso memperingatkan bahwa Aston Martin mungkin harus bersabar sebelum mereka dapat bersaing untuk meraih kemenangan dan gelar dunia.

"Saya merasa bahwa ini adalah momen penting dalam proyek Aston Martin," kata Alonso kepada Sky Sports News. "Kami akhirnya menyelesaikan fasilitas kami. Kami memiliki terowongan angin kami sekarang merancang mobil, bukan pihak ketiga lagi.

“Kami memiliki gearbox kami sendiri untuk pertama kalinya - itu adalah tantangan besar tetapi di satu sisi itu memberi Anda kebebasan untuk merancang komponen kunci mobil untuk pertama kalinya. Kami memiliki Honda sebagai mitra, jadi semua bagian sekarang bersatu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tantangan terbesar kami adalah merekatkan semuanya, dan waktu, terutama bagi saya. Datang dari ketujuh di Kejuaraan Konstruktor tahun lalu, kita perlu berjalan sebelum berlari dan kita perlu membuat langkah satu per satu.

"Kami adalah pesaing, kami ingin menang, kami ingin berjuang untuk hal-hal besar, dan saya pikir itu membutuhkan sedikit waktu, tetapi kami ingin membuat ini sesingkat mungkin."