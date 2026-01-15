Komplikasi di Balik Masa Depan Tsunoda yang Tak Menentu

Masa depan Yuki Tsunoda masih belum pasti karena ia belum menandatangani kontrak F1 baru untuk tahun 2026 di tengah negosiasi antara Honda dan Red Bull.

Setelah kehilangan kursi Red Bull untuk tahun 2026, Tsunoda ditunjuk sebagai pembalap uji dan cadangan tim untuk musim F1 mendatang. Namun, sebuah komplikasi muncul.

Tsunoda adalah pembalap yang disokong Honda, tetapi pabrikan Jepang tersebut akan memasok Aston Martin mulai tahun 2026 setelah mengakhiri kemitraan dengan Red Bull, yang sebagai gantinya akan menggunakan unit daya mereka sendiri bekerja sama dengan Ford.

Presiden Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, mengungkapkan bahwa masa depan pembalap Jepang berusia 25 tahun itu bersama pabrikan tersebut menjadi tidak pasti akibat situasi ini.

“Mengenai kontrak tahun ini dengan Tsunoda, negosiasi masih berlangsung, jadi belum ada kesepakatan spesifik yang diselesaikan,” konfirmasi Watanabe. “Ini akan dibahas dalam pembicaraan selanjutnya.

“Dari perspektif Honda, tidak ada masalah. Poin pentingnya adalah bagaimana Ford, atau lebih tepatnya Red Bull, memandang situasi ini.

“Tergantung pada persyaratan yang diajukan Red Bull, ruang lingkup di mana Honda dapat memanfaatkan Tsunoda akan berubah… Saya percaya skenario itu mungkin terjadi.

“Negosiasi bukan dengan Tsunoda sendiri, tetapi dengan Red Bull.”

Perjalanan F1 Tsunoda dengan Honda

Tsunoda telah menjadi bagian dari Honda Formula Dream Project sejak debutnya di ajang balap single-seater pada tahun 2016.

Dukungan Honda membawanya bergabung dengan Red Bull Junior Team pada tahun 2019 sebelum melakukan debut di F1 bersama AlphaTauri (sekarang Racing Bulls) pada tahun 2021.

Tsunoda tetap bersama tim saudara Red Bull hingga ia dipromosikan ke tim senior setelah tiga balapan di musim 2025, menggantikan Liam Lawson yang tampil buruk.

Namun Tsunoda mengalami musim yang buruk bersama Max Verstappen dan akhirnya diturunkan posisinya di akhir tahun.

Sebagai gantinya, Isack Hadjar telah naik kelas dari Racing Bulls untuk balapan bersama Red Bull pada tahun 2026.

Watanabe meremehkan prospek pengaturan seperti Red Bull dengan Aston Martin untuk pembalap junior Honda.

“Belum ada rencana seperti itu,” tambahnya. “Saya berharap kami akan terus mengkoordinasikan berbagai program dengan Aston Martin, tetapi saat ini belum ada kesepakatan yang mengatakan, ‘Mari kita lakukan ini sekarang’.

“Oleh karena itu, saat ini, kami akan terus membina pembalap hingga F2 dalam HFDP, program Honda sendiri, dan jika ada pembalap yang mampu mengemudi di F1, kami akan merekomendasikan mereka ke Aston Martin.”

Jak Crawford, pemenang balapan Formula 2 dan runner-up kejuaraan 2025, saat ini menjabat sebagai pembalap cadangan Aston Martin.