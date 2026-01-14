Honda Beri Update Mengkhawatirkan, Aston Martin Wajib Waspada?

Setelah secara teknis meninggalkan F1 pada akhir 2021, Honda melakukan comeback besar-besaran tahun ini sebagai bagian dari kolaborasi Power Unit eksklusif dengan Aston Martin.

Ada antusiasme dan ekspektasi besar seputar kerja sama ini, dengan beberapa pihak menyebut Aston Martin dan Honda berpotensi jadi kombinasi pemenang di bawah regulasi baru F1 pada tahun 2026, khususnya mengingat keterlibatan desainer legendaris Adrian Newey.

Namun, Presiden Honda Racing, Koji Watanabe, telah berupaya meredam ekspektasi menjelang musim kompetisi.

“Mengingat ketidakpastian seputar kemajuan pabrikan rival, masih menjadi tantangan untuk melihat seberapa dekat kita dapat mencapai target yang telah kita tetapkan sendiri. Terus terang, kita masih butuh lebih banyak waktu,” kata Watanabe kepada media Jepang Sportiva.

“Kami memajukan pengembangan dengan secara bertahap menilai peningkatan kinerja dari pengintegrasian berbagai komponen. Beberapa terbukti berhasil, yang lain gagal secara tak terduga – hasilnya beragam.”

Watanabe melanjutkan: “Sejujurnya, tidak semuanya berjalan lancar, jadi ada banyak area di mana kami kesulitan, tetapi tidak ada hal fatal yang terjadi yang tidak dapat kami atasi.

“Dalam situasi ini, kami diam-diam berkonsentrasi pada peningkatan performa dan reabilitas.

“Aston Martin juga ingin terus membangun mobil yang mencerminkan visi Adrian, jadi saya pikir langkah selanjutnya bagi kami di sisi Power Unit adalah mencari cara untuk beradaptasi dengan hal itu.

“Jika melakukan hal itu meningkatkan daya saing kami dan membuat kami lebih mungkin untuk menang, maka kami akan melakukan apa pun yang diperlukan!”

Ini adalah kekhawatiran terbaru yang muncul dari kemitraan Aston Martin-Honda.

Laporan selama musim dingin menunjukkan bahwa Honda melewatkan celah aturan terkait mesin baru 2026 yang dapat memberikan keuntungan besar kepada pabrikan rival, khususnya Mercedes dan Red Bull Powertrains.

Diyakini bahwa Mercedes dan Red Bull Powertrains dapat membuka potensi performa lebih tinggi dengan mencapai rasio kompresi dari yang diizinkan oleh peraturan yang berlaku.

Terdapat klaim lain mengenai mesin Honda 2026 yang tertinggal dibandingkan para pesaingnya dan bahwa tidak semua berjalan mulus di balik layar di Sakura.

Mesin Honda 2026 akan diresmikan dalam sebuah acara pada tanggal 20 Januari.