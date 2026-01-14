Norris Ungkap Pengalaman Pertamanya sebagai Juara Dunia F1

Lando Norris merenungkan kemenangan gelar juara dunia F1 dan "hari terbaik dalam hidupnya" dalam sebuah vlog yang diunggah ke saluran YouTube pribadinya.

Norris finis ketiga di Grand Prix Abu Dhabi yang menegangkan di akhir musim untuk meraih gelar F1 pertamanya, mengungguli Max Verstappen dari Red Bull dan rekan setimnya, Oscar Piastri.

Dalam vlog pertamanya sejak menjadi juara dunia, Norris mengakui bahwa ia mengira penentuan gelar F1 akan "terlalu kacau" baginya.

"Minggu menjelang balapan terbesar dalam hidupku, aku tidak tahu bagaimana perasaanku, aku tidak tahu bagaimana harus bertindak, aku tidak tahu bagaimana seharusnya aku bersikap," kata pembalap Inggris 26 tahun itu.

"Aku tidak tahu apakah aku seharusnya sangat bersemangat atau tidak, atau takut.

"Kupikir aku akan sangat gugup, karena aku memang gugup setiap balapan, setiap kualifikasi, selalu. Itu hal yang normal.

"Kupikir akan sedikit terlalu kacau, tetapi sebenarnya, saat masuk ke mobil, aku merasa cukup siap. Aku merasa sangat tenang. Hanya hari biasa di kantor. Aku merasa siap.

"Dalam benakku, aku masih tahu, inilah saatnya, dan waktunya telah tiba."

Norris mengungkapkan pola pikirnya di beberapa lap terakhir, mengungkapkan kekhawatiran dan emosinya saat waktu terasa melambat di dalam kokpit McLaren MCL39-nya.

"Rasanya seperti balapan biasa, benar-benar terasa seperti balapan biasa," jelasnya. "Tapi tinggal dua lap lagi, dan kemudian waktu mulai melambat sedikit. Anda mulai memikirkan setiap sekrup kecil, setiap baut, setiap kabel. Saya membayangkan di dalam mobil saya apa yang sedang dilakukan semuanya.

"Anda berada di momen itu, 'sial, apa yang bisa salah karena semuanya berjalan dengan benar'.

"Pikiran Anda mulai memikirkan hal-hal kecil ini. Saya mulai memikirkan hari pertama saya di gokart. Saya berada di semacam lapangan tenis mini dan kami memasang ban slick di gokart dan saya hanya melakukan beberapa putaran dan bersenang-senang…

“Tiba-tiba, saya membayangkan ibu saya di garasi. Itu adalah pertama kalinya, momen pertama sepanjang tahun itu saya mulai sadar apa yang sedang terjadi - apa yang akan terjadi.

"Dan yang saya lakukan hanyalah membayangkan garasi, membayangkan orang tua saya di sana, saudara laki-laki saya, saudara perempuan saya, semuanya di garasi untuk empat tikungan terakhir."

Norris mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya atas dukungan mereka dalam pesan emosional menjelang momen ketika ia akhirnya mengangkat trofi juara dunia pembalap F1 di acara pemberian hadiah FIA di Uzbekistan.

“Ucapan terima kasih terakhir, dalam beberapa hal, ditujukan kepada orang-orang terpenting,” pungkasnya. “Semua orang yang menonton ini dan semua LandoLog selama bertahun-tahun.

“Kalian telah berada dalam perjalanan ini bersamaku. Kalian telah membuatnya sangat istimewa, kalian telah membuatnya lebih berkesan. Kita telah merayakan banyak momen indah bersama, menciptakan banyak kenangan bersama.

“Terima kasih banyak, merupakan suatu kehormatan untuk mewakili kalian dan melakukan yang terbaik untuk kalian setiap akhir pekan.

"Terima kasih telah berada di sisiku. Aku akan mengangkat trofi sambil memikirkan semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini bersama.”