Andy Cowell Tinggalkan Aston Martin di Akhir Musim 2026?

Mantan Team Principal Aston Martin Andy Cowell diberitakan akan pergi dari tim di akhir 2026.

Cowell kehilangan posisinya sebagai Team Principal sebelum musim 2026, digantikan oleh desainer F1 legendaris Adrian Newey.



Sekarang tampaknya Cowell, yang memimpin sebagai CEO dan Team Principal pada tahun 2025, akan meninggalkan tim sepenuhnya tahun ini.

Pihak Aston Martin F1 telah dihubungi untuk memberikan komentar.

Cowell, yang berusia 55 tahun, dipromosikan sebagai Team Principal menggantikan Mike Crack, yang kini mengisi peran trackside yang difokuskann ke performa.



Dia kemudian mengalami nasib yang sama ketika tim membuat langkah mengejutkan untuk memberikan peran kepada Adrian Newey, yang belum pernah memimpin tim sepanjang karier panjangnya di F1.

Adrian Newey, Aston Martin © XPB Images

Cowell sebelumnya telah dibujuk ke dalam tim setelah bertahun-tahun sukses di tim F1 Mercedes di mana dia menjabat sebagai direktur teknik hingga tahun 2020.

Keputusan untuk menunjuk Newey sebagai Kepala Tim mengangkat sejumlah alis di paddock, dengan banyak yang mempertanyakan apakah Newey cocok untuk peran tersebut mengingat keberhasilannya memimpin departemen teknis dan desain

Ada kegembiraan yang meningkat seputar apa yang akan dibawa Aston Martin ke musim 2026. Terlepas dari kilatan kesuksesan, tim telah gagal mengembangkan paket yang mampu bertarung untuk menang.

Mobil Aston Martin pertama rancangan Newey, AMR26, mencuri perhatian dengan desain untuknya saat tampil di trek untuk pertama kalinya pada hari kedua terakhir Shakedown Barcelona.

Ini juga akan menjadi tahun pertama tim akan menjalankan mesin Honda sebagai bagian dari kemitraan baru mereka dengan pabrikan Jepang.

