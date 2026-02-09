McLaren Perkenalkan MCL40 Jelang Musim Pertahanan Gelar F1

McLaren memperkenalkan livery balap untuk musim 2026 mendatang selama peluncuran online dari Sirkuit Internasional Bahrain.

Acara tersebut dihadiri CEO McLaren Racing Zak Brown, didampingi Team Principal Andrea Stella dan para pembalap tim, juara dunia Lando Norris dan Oscar Piastri.

Setelah menggunakan livery hitam pada tes Shakedown bulan Januari di Barcelona, McLaren mempertahankan skema Papaya Orange ciri khas tim dan warna hitam untuk mobil terbaru mereka.

Skuad Inggris ini memasuki musim 2026, dan sekaligus era baru F1 dengan perubahan total regulasi, dengan ambisi mempertahankan gelar juara dunia konstruktor dan pembalap yang didapat tahun lalu.

McLaren mengamankan gelar konstruktor kedua berturut-turut dengan kecepatan yang menyamai rekor tahun lalu, sedangkan Norris mengatasi tantangan Max Verstappen dan Piastri untuk memastikan gelar dalam pertarungan menegangkan tahun 2025 di Abu Dhabi.

McLaren pede dengan posisinya menuju 2026

McLaren's 2026 F1 livery

Berbicara kepada media termasuk Crash.net menjelang peluncuran McLaren pada hari Senin, Brown mengatakan indikasi awal menunjukkan timnya akan berada dalam posisi yang kuat untuk kembali bersaing di barisan depan.

“Saya pikir ini masih terlalu dini, saya pikir sangat berisiko untuk menilai Spanyol. Yang ingin saya katakan adalah kami merasa akan kompetitif,” kata Brown ketika ditanya bagaimana ia menilai peluang McLaren di tahun 2026.

“Empat tim teratas semuanya tampak sangat kompetitif. Jadi masih terlalu dini, tetapi ada indikasi bahwa kami akan kuat.

"Tetapi saya pikir akan terlalu dini untuk membuat prediksi apa pun di setelah beberapa hari pertama pengujian. Jelas, semuanya akan mulai menjadi sedikit lebih jelas dalam dua minggu ke depan.”

Brown menambahkan: “Pengembangan mobil di luar musim berjalan baik, ini adalah masa-masa yang menyenangkan dengan peraturan baru yang sangat rumit di mana kami masih menemukan mobil balap yang tepat. Para pembalap menjalani musim liburan yang hebat, mereka dalam kondisi baik dan siap.”

Meskipun Norris adalah juara dunia bertahan, George Russell dianggap sebagai favorit untuk kejuaraan dunia 2026, dengan Mercedes secara luas diprediksi akan memulai era baru F1 sebagai tim yang harus dikalahkan.

McLaren akan tetap berada di Bahrain selama dua minggu ke depan untuk uji coba pramusim. Uji coba tiga hari pertama berlangsung akhir pekan ini antara 11-13 Februari, dengan yang kedua diadakan pada 18-20 Februari.

Musim F1 2026 kemudian dimulai dengan Grand Prix Australia di Melbourne pada 8 Maret.

