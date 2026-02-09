Cadillac Perkenalkan Livery Dua Sisi untuk Musim F1 2026

Cadillac telah mengungkap livery mobil F1 mereka untuk tahun 2026.

Cadillac's 2026 F1 livery
Cadillac's 2026 F1 livery

Cadillac telah meluncurkan corak hitam putih dua sisi yang mencolok untuk mobil F1 mereka tahun 2026.

Tim asal Amerika yang dioperasikan oleh TWG Motorsports ini mengungkapkan mobil F1 pertama mereka dalam sebuah iklan selama Super Bowl NFL pada Minggu malam.

Sisi kiri mobil, yang belum memiliki nama dan akan ditenagai oleh Power Unit Ferrari, akan berwarna putih, sedangkan sisi kanan akan berwarna hitam.

Duet berpengalaman Valtteri Bottas dan Sergio Perez akan membalap untuk tim yang dipimpin oleh mantan bos tim Manor/Marussia, Graeme Lowdon.

The front-end of the 2026 Cadillac
The front-end of the 2026 Cadillac

“Livery ini mewakili lebih dari sekadar skema cat; ini mewakili siapa kami dan apa yang kami bawa ke Formula 1,” kata CEO Cadillac F1 Dan Towriss.

“Setiap detailnya disengaja: berani, modern, dan tak salah lagi Amerika, sambil tetap menghormati warisan dan ketelitian yang mendefinisikan olahraga ini.

“Memilih untuk mengungkapkan livery balapan pertama kami selama Super Bowl dan di jantung Times Square adalah cara untuk memperkenalkan identitas kami kepada dunia di persimpangan antara performa, budaya, dan hiburan, dan untuk terhubung dengan penggemar di tempat-tempat yang jauh di luar paddock.”

Team Principal Graeme Lowdon menambahkan: “Saya sangat bangga untuk mengungkapkan warna mobil Formula 1 kami tahun 2026. Kami adalah tim yang dibangun di atas ambisi yang berani dan kepemimpinan dalam inovasi, nilai-nilai yang kami tunjukkan hari ini dengan memanfaatkan salah satu acara olahraga paling signifikan secara budaya di dunia dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh tim Formula 1 sebelumnya.”

Tes pra-musim F1 2026 berlanjut dengan uji coba pertama dari dua uji coba tiga hari di Bahrain minggu ini antara 11-13 Februari.

In this article

Cadillac Perkenalkan Livery Dua Sisi untuk Musim F1 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

