Aston Martin Ungkap Livery Mobil F1 Pertama Buatan Adrian Newey

Aston Martin AMR26 yang sangat dinantikan akhirnya resmi meluncur dalam sebuah acara di Arab Saudi, tempat dari sponsor utama Aramco, pada hari Senin (9/2) malam.

Setelah muncul untuk pertama kalinya pada hari keempat tes Barcelona dengan warna full hitam, mobil F1 2026 Aston Martin memakai corak Aston Martin Racing Green.

AMR26 adalah mobil F1 pertama Aston Martin yang dirancang oleh Adrian Newey di markas baru tim yang sangat canggih di Silverstone. Mobil ini juga yang pertama dengan Power Unit Honda sebagai bagian dari kontrak mesin eksklusif yang mengamankan status pabrikan tim.

Aston Martin are looking to improve on a disappointing 2025 season in which the team finished seventh in the constructors’ championship, scoring only 89 points.

Juara dunia dua kali Fernando Alonso sekali lagi akan dipasangkan dengan Lance Stroll, putra dari pemilik tim Aston Martin yang miliarder, Lawrence.

“AMR26 mewakili langkah penting bagi Aston Martin Aramco saat kita memasuki era baru Formula Satu pada tahun 2026,” kata Chief Executive Aston Martin, Stroll.

“Regulasi ini menandai perubahan terbesar yang pernah dilihat olahraga ini dalam satu generasi, dan kami mendekatinya dengan ambisi yang jelas: untuk membangun tim yang mampu menang. Setiap langkah yang kami ambil dirancang dengan matang – dipertimbangkan, disengaja, dan dibangun untuk tujuan yang akan kami capai.”

"Tahun ini juga menandai musim pertama kami sebagai tim pabrikan penuh, yang didukung oleh mitra kelas dunia termasuk Honda, Aramco, dan Valvoline. Dengan selesainya AMR Technology Campus, kami memiliki sumber daya manusia, fasilitas, dan investasi jangka panjang untuk bersaing dengan yang terbaik. Hari ini adalah tonggak penting lainnya dalam perjalanan tersebut."

The AMR26

Aston Martin berharap mobil balap mereka di tahun 2026 akan lebih konsisten daripada pendahulunya, dengan Newey mengambil "pendekatan holistik" terhadap desain AMR26.

“Tahun 2026 adalah momen langka di Formula Satu karena, untuk pertama kalinya, peraturan sasis dan Power Unit berubah bersamaan,” jelas Newey.

“Dengan peraturan yang benar-benar baru, filosofi terbaik tidak pernah langsung terlihat jelas, dan pemahaman Anda berkembang seiring dengan perkembangan mobil. Dengan AMR26, kami telah mengambil pendekatan holistik: ini bukan tentang satu komponen yang menonjol, tetapi bagaimana keseluruhan paket bekerja bersama.

“Fokusnya adalah pada fundamental yang kuat, potensi pengembangan, dan mobil yang diharapkan Lance dan Fernando dapat menghasilkan performa yang konsisten.”

Alonso, yang akan berusia 45 tahun pada bulan Juli, menggambarkan Newey sebagai salah satu orang yang "paling gigih dan kompetitif" yang pernah ia temui.

“Ini adalah babak baru yang sangat menarik bagi Aston Martin Aramco saat kami beradaptasi dengan peraturan baru, unit daya baru, dan ide-ide baru,” kata pembalap Spanyol itu.

“Dengan Lawrence dan Adrian, kami memiliki dua orang yang paling gigih dan kompetitif yang pernah saya temui yang memimpin tim. Beberapa tahun terakhir tidak mudah, tetapi kami telah banyak belajar, dan pengalaman itu selalu membuat Anda lebih kuat.

“Semua orang di tim ini memiliki keinginan yang sama untuk menjadi kompetitif dan saya telah melihat betapa banyak upaya yang terjadi di balik layar untuk memberi kami mobil yang dapat kami kembangkan sepanjang musim.

“Saya berharap dapat segera turun ke lintasan dan mengembangkan mobil saat kami menuju Bahrain minggu ini. Saya tidak sabar untuk berusaha keras dan membantu menjadikan Aston Martin Aramco lebih kuat dan lebih kompetitif.”