Leclerc Masuk Radar Aston Martin sebagai Alternatif Verstappen

Charles Leclerc telah dengan sabar menunggu mobil F1 yang mampu memenangkan kejuaraan sejak bergabung dengan Ferrari pada tahun 2019, dan sejauh ini belum mampu memberikan perlawanan serius untuk meraih gelar juara.

Leclerc kembali menunjukkan performa luar biasa pada tahun 2025 meskipun Ferrari menjalani tahun yang buruk di mana mereka tergelincir dari posisi kedua ke keempat dalam klasemen konstruktor dan gagal menang untuk pertama kalinya sejak 2021.

Dengan loyalitas dan kesabaran Leclerc yang akan diuji pada tahun 2026 yang menentukan bagi Ferrari, ia telah dikaitkan dengan kepindahan ke tim lain.

“Jangan lupakan Charles Leclerc,” kata reporter pitlane Sky Sports F1, Ted Kravitz, di Podcast F1 Show.

“Hal lain yang terjadi tahun ini adalah manajernya, Nicolas Todt, mengatakan tepat setelah jeda musim panas, mulai membicarakan, yah, sudah waktunya bagi Charles untuk berada di mobil yang layak untuk kejuaraan dan berpotensi mencari tim lain.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Meskipun saya pikir dia telah menandatangani kontrak dengan Ferrari hingga akhir tahun 2028. Jadi bisa jadi Leclerc meninggalkan Ferrari sebelum [Lewis] Hamilton melakukannya.”

Rekan sesama komentator Sky Sports F1, Karun Chandhok, mengatakan: “Dia sedang berada di puncak kariernya, bukan? Dia berada di usia dan fase karier di mana dia memiliki pengalaman yang cukup. Dia selalu memiliki kecepatan.

“Dan dia berada di kategori yang sama dengan George Russell, Lando Norris, dan Oscar Piastri. Satu tingkat di bawah Max Verstappen, yang semuanya bisa memenangkan kejuaraan dunia dengan mobil yang tepat jika mereka memiliki kesempatan.”

Leclerc 'Plan B' Aston Martin

Could Leclerc end up at Aston Martin?

Leclerc telah dikaitkan dengan kepindahan ke Aston Martin, dengan laporan di Italia mengklaim bahwa tim yang berbasis di Silverstone itu telah "berulang kali menghubungi" manajernya, Nicolas Todt.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dan Kravitz percaya Leclerc bisa menjadi pilihan bagi Aston Martin jika mereka gagal mendapatkan target utama mereka, Max Verstappen.

“Dia tampil brilian tahun ini, bukan? Saya pikir dia masuk dalam lima besar [pembalap 2025] saya. Dia hebat. Dia siap memenangkan kejuaraan seperti Russell,” tambah Kravitz.

“Ke mana dia akan pergi? Mungkin, jika Aston Martin dengan mobil Newey dan mesin Honda dalam beberapa tahun ke depan tampil bagus dan tidak mendapatkan Verstappen, maka saya akan memasukkan Leclerc ke sana.”