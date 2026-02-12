Verstappen Sebut Mobil F1 2026 'Formula E dengan Steroid'

Max Verstappen mengecam keras generasi mobil F1 terbaru, menyebutnya "anti-balap" dan seperti "Formula E dengan steroid".

Mobil F1 2026 generasi terbaru memiliki penekanan yang lebih besar pada manajemen energi yang dibutuhkan oleh Power Unit baru, yang kini memiliki pembagian daya hampir 50:50 antara ICE (Internal Combustion Engine/Mesin Pembakaran Internal) dan motor listrik.

Itu adalah langkah yang sejalan dengan ambisi F1 untuk menjadi kejuaraan yang lebih ramah lingkungan, tapi Verstappen tidak terkesan dengan mobil tersebut karena aspek manajemen energi membuatnya tidak menyenangkan untuk dikendarai.

Ketika ditanya pendapatnya tentang mobil 2026, pembalap Red Bull itu mengatakan kepada wartawan di Bahrain: "Sejujurnya, tidak terlalu menyenangkan. Saya rasa kata yang tepat adalah manajemen."

Verstappen menambahkan: "Sebagai pembalap, feelingnya tidak seperti Formula 1. Rasanya lebih seperti Formula E dengan Steroid.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tapi aturannya sama untuk semua orang, jadi Anda harus menghadapinya. Dan itu juga bukan masalah saya, karena saya sepenuhnya mendukungnya. Kesempatan yang sama, saya tidak keberatan.

"Tapi sebagai pembalap murni, saya menikmati mengemudi dengan kecepatan penuh. Dan saat ini, Anda tidak bisa mengemudi seperti itu. Ada banyak hal yang terjadi.

"Banyak hal yang Anda lakukan sebagai pembalap, dalam hal input, memiliki efek besar pada sisi energi. Bagi saya, itu bukan Formula 1.

"Mungkin lebih baik mengemudi di Formula E, kan? Karena itu semua tentang efisiensi dan manajemen energi. Itulah yang mereka perjuangkan.

"Dari segi mengemudi, itu tidak begitu menyenangkan. Tapi di saat yang sama, saya juga tahu apa yang dipertaruhkan dengan tim, dengan mesin kami sendiri. Dan melihat antusiasme orang-orang.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tentu saja, ketika saya duduk di dalam mobil, saya akan selalu memberikan yang terbaik. Mereka tahu itu. Tapi tingkat antusiasmenya tidak begitu tinggi."

F1's new generation of cars have divided opinion

Verstappen, yang melakukan debutnya di balap mobil sport tahun lalu, sebelumnya telah mengindikasikan bahwa ia bisa berhenti dari F1 jika ia tidak menikmati mengendarai mobil tahun 2026.

"Lebih lambat dari mobil GP2"

Komentar Verstappen muncul setelah Lewis Hamilton juga bersikap negatif terhadap mobil dan peraturan baru pada hari Rabu.

Juara dunia tujuh kali itu menggambarkan peraturan baru F1 "sangat rumit", sementara ia juga menyatakan kekhawatiran tentang peraturan tersebut yang "lebih lambat daripada GP2 [F2]."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jika Anda melihat Barcelona, ​​misalnya, kita melakukan 600 meter mengangkat pedal gas dan meluncur pada lap kualifikasi. Bukan itu inti dari balapan. Di sini [di Bahrain], kita tidak perlu melakukan itu karena ada banyak zona pengereman," kata pembalap Ferrari itu.

“Gigi rendah yang harus kami gunakan hanyalah karena kami tidak dapat memulihkan daya baterai yang cukup.

"Kami tidak dapat memulihkan daya baterai yang cukup, jadi itulah sebabnya kami harus memutar mesin sangat, sangat, sangat tinggi. Jadi kami turun ke gigi kedua dan pertama di beberapa tempat hanya untuk mencoba memulihkan sedikit daya tambahan itu."