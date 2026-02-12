Red Bull Alami Masalah Teknis pada Hari Kedua Tes F1 Bahrain

Red Bull belum turun ke trek sepanjang sesi pagi pada hari kedua tes F1 Bahrain.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Bahrain test
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2026 Bahrain test
Red Bull memarkir mobilnya di sesi pagi hari kedua tes F1 Bahrain, membatasi persiapan Isack Hadjar untuk musim debutnya bersama tim.

Setelah hari pertama yang produktif, di mana Max Verstappen mencatat lap tercepat kedua dan membukukan totl 136 lap, kali ini giliran Hadjar mengambil alih mobil untuk haari kedua.

Tapi pembalap Prancis itu tidak turun di sepanjang sesi pagi karena masalah mobil.

Juru bicara tim mengkonfirmasi kepada Crash.net bahwa "kami baru saja mengalami masalah rutin dengan pembuatan mobil kemarin dan mengharapkan penundaan selama dua jam ke depan."

Sky Sports melaporkan bahwa masalahnya terkait dengan kebocoran hidrolik.

Hadjar sedianya untuk turun ke trek pada pukul 10:00 waktu Bahrain, tetapi belum muncul di trek hingga jam ketiga di sesi pertama haari itu.

Waktu yang hilang di tes Bahrain menjadi kemunduran terbaru dari persiapaan Hadjar untuk musim debutnyaa di Red Bull setelah kecelakaan di Shakedown Barcelona.

Red Bull terpaksa menunggu sehari setelah ini sebelum memasuki trek lagi sementara suku cadang tiba dari pangkalan Milton Keynes-nya.

Hadjar melangkah ke tim utama Red Bull di 2026 setelah musim rookie yang mengesankan dengan Racing Bulls membuatnya mengklaim podium perdana di Zandvoort.

Pembalap Prancis itu direkrut untuk menggantikan Tsunoda di Red Bull, dan dia menghadapi tugas besar dalam melawan Verstappen dengan mobil yang sama.

Pengujian berlanjut hingga pukul 7 malam waktu setempat di Bahrain (23:00 WIB), dengan hari terakhir berjalan dari pukul 10 pagi sampai pukul 7 malam pada hari Jumat.

Tes tiga hari terakhir di Bahrain berlangsung minggu depan, sebelum musim 2026 dimulai dengan benar di Australia pada awal Maret.

Red Bull Alami Masalah Teknis pada Hari Kedua Tes F1 Bahrain
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

