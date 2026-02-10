Hal yang Mengejutkan McLaren dari Tes F1 Barcelona

McLaren menjadi satu dari 10 tim yang turun pada tes Shakedoown tertutup di Barcelona pada tanggal 26-30 Januari saat mobil F1 2026 turun ke trek untuk pertama kalinya, jauh dari sorotan media dan fans.

Mercedes menikmati tes yang produktif dengan jarak tempuh paling jauh, sedangkan Ferrari mencuri perhatian lewat Lewis Hamilton yang jadi pembalap tercepat dari tes tersebut.

Tapi bagi CEO McLaren Racing Zak Brown, performa Power Unit pertama Red Bull adalah yang paling mengejutkan dari tes Barcelona.

“Saya akan mengatakan mesin Red Bull, mesin Ford terlihat sangat kuat. Jadi angkat topi untuk mereka,” Brown mengatakan kepada media termasuk Crash.net ketika ditanya apakah ada sesuatu yang mengejutkannya dari minggu pertama tes.

“Tidak hanya tampak sangat cepat, tetapi juga sangat dapat diandalkan. Dan saya akan mengatakan keandalan secara umum tampaknya sangat kuat untuk regulasi yang sangat canggih, baru, jenis yang belum matang yang akan berkembang seiring waktu.

“Saya pikir jumlah lari yang semua orang dapatkan sangat mengesankan. Jadi saya pikir itu adalah hal-hal yang menonjol, mesin Ford dan keandalan umum pada apa yang sangat canggih, aturan baru.”

George Russell dari Mercedes juga terkesan dengan performa Red Bull sepanjang minggu pertama tes pra-musim.

F1 menuju ke Bahrain untuk dua tes pra-musim lanjutan pada 11-13 dan 18-20 Februari sebelum musim baru dimulai dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.

Ditanya apa yang ingin ditingkatkan McLaren di Bahrain selama dua minggu ke depan, Brown mengakan: “Membuat mobil berjalan lebih cepat.

“Dalam dua hari pertama kami, kami kekurangan beberapa jarak tempuh. Kami memiliki apa yang disebut beberapa masalah kecil, tidak ada yang seperti cacat desain seperti 'kami salah', hanya khas shakedown.

“Satu atau dua hal yang perlu sedikit disesuaikan, termasuk pembalap kami, Oscar, suatu hari ketika dia pertama kali keluar, dia tidak senang dengan posisi duduknya.

“Jadi persis seperti yang Anda harapkan dari shakedown. Tapi saya pikir kita masih lebih memahami mobil dan kemudian kita akan menyerang perkembangan darinya.

"Saya pikir ini terlalu dini, selain tim Formula Satu ingin membuat semuanya lebih baik. Jadi itulah yang sedang kami kerjakan.”