Tes F1 Bahrain 2026: Laptime Hari Kedua (14:00)

Pembaruan terkini dari hari kedua tes F1 Bahrain 2026 sampai pukul 14:00 waktu setempat.

Charles Leclerc memimpin sesi pagi hari kedua tes F1 Bahrain 2026, saat Red Bull dan Mercedes mengalami masalah mekanis.

Tes Bahrain berlanjut hari Kamis setelah Lando Norris dan McLaren memimpin hari Rabu.

Setelah empat jam sesi pagi, Leclerc dan Ferrari berada di puncak timesheets dengan laptime 1 menit  34,723 detik, unggul 0,511 detik dari Norris.

Pierre Gasly di Alpine menyelesaikan tiga besar, karena hanya sembilan pembalap yang terdaftar di sesi pertama hari Kamis.

Setelah hari pertama jarak tempuh tinggi, di mana Max Verstappen menyelesaikan 135 putaran, Red Bull mengalami masalah pada hari Kamis.

Sebuah "masalah rutin" pada Rabu malam selama pembangunan kembali mobil ditemukan, yang diharapkan Red Bull hanya akan membuat Isack Hadjar dua jam berlari.

Namun, pada bendera kotak-kotak, Hadjar hanya berhasil melakukan putaran instalasi tepat di akhir sesi.

Mercedes kembali mengalami masalah dengan mobil barunya, sehingga Andrea Kimi Antonelli dibatasi hanya tiga putaran karena masalah unit daya.

Skuad menghadapi drama teknis yang serupa ketika Antonelli berada di dalam mobil pada Rabu sore.

Lari hari Kamis baru berjalan 10 menit saat dihentikan sementara saat Cadillac milik Sergio Perez berhenti di sirkuit.

Pemulihan cepat membuat aksi trek kembali berlangsung segera, dengan Norris memimpin di akhir jam pertama.

Leclerc mengambil alih dengan 1m34.442s di akhir jam kedua, kemudian meningkatkan catatan waktunya jadi 1m34.273s di jam ketiga berjalan.

Pembalap Ferrari, menyelesaikan 62 putaran sejauh ini, akan pergi tanpa tantangan sampai ke bendera kotak-kotak.

Di belakang tiga besar, pembalap Haas Oliver Bearman berada di urutan keempat di depan Alex Albon di Williams.

Nico Hulkenberg mengesampingkan masalah teknisnya dari kemarin untuk menempatkan 47 putaran di Audi di urutan keenam di depan Liam Lawson dari Racing Bulls.

Sergio Perez berada di urutan kedelapan setelah 42 putaran di Cadillac setelah penghentian awalnya, dengan Fernando Alonso menempatkan 55 putaran di Aston Martin di urutan kesembilan.

Hari kedua tes akan dilanjutkan dengan sesi sore pada pukul 3 sore sampai pukul 7 malam waktu Bahrain (19:00 - 23:00 WIB)

Artikel ini akan diperbarui dengan catatan waktu tercepat dari setiap jam.

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (14:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m34.273s62
2Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m34.784s64
3Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m36.723s61
4Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m37.025s55
5Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m37.229s62
6Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m37.266s47
7Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m38.017s50
8Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m38.653s42
9Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m38.960s55
10Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 TeamNo time set3
11Isack HadjarFRAOracle Red Bull RacingNo time set1

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (13:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m34.273s48
2Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m34.784s45
3Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m36.723s52
4Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m37.229s48
5Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m37.392s34
6Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m37.438s47
7Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m38.707s32
8Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m39.435s35
9Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m40.319s24
10Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 TeamNo time set3

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (12:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m34.442s32
2Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m35.795s30
3Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m36.723s38
4Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m37.229s25
5Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m37.686s30
6Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m40.411s8
7Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m40.620s17
8Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m51.063s11
9Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 TeamNo time set16
10Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 TeamNo time set3

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (11:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m36.187s7
2Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m37.625s20
3Ollie BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m37.686s15
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m40.451s14
5Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m43.185s4
6Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m51.063s6
7Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team2m09.603s7
8Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 TeamNo time set7
9Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 TeamNo time set3
10Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 TeamNo time set2

Tim dan pembalap berada di Bahrain untuk dua tes pra-musim F1 jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.

Persiapan semakin intensif jelang era baru F1, dengan ke-11 tim berusaha memaksimalkan waktu di trek untuk memahami mobil baru mereka sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.

Akan ada enam hari uji coba yang dibagi menjadi dua sesi tiga hari di Sirkuit Internasional Bahrain selama dua minggu ke depan. Uji coba pramusim pertama berlangsung antara 11-13 Februari, dengan yang kedua berlangsung antara 18-20 Februari.

Williams akhirnya muncul di tes setelah melewatkan Shakedown tertutup di Barcelona. Aston Martin juga harus mengejar ketertinggalan setelah hanya memiliki satu hari penuh di Barcelona.

