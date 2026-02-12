Tes F1 Bahrain 2026: Laptime Hari Kedua (14:00)

Charles Leclerc memimpin sesi pagi hari kedua tes F1 Bahrain 2026, saat Red Bull dan Mercedes mengalami masalah mekanis.

Tes Bahrain berlanjut hari Kamis setelah Lando Norris dan McLaren memimpin hari Rabu.

Setelah empat jam sesi pagi, Leclerc dan Ferrari berada di puncak timesheets dengan laptime 1 menit 34,723 detik, unggul 0,511 detik dari Norris.

Pierre Gasly di Alpine menyelesaikan tiga besar, karena hanya sembilan pembalap yang terdaftar di sesi pertama hari Kamis.

Setelah hari pertama jarak tempuh tinggi, di mana Max Verstappen menyelesaikan 135 putaran, Red Bull mengalami masalah pada hari Kamis.

Sebuah "masalah rutin" pada Rabu malam selama pembangunan kembali mobil ditemukan, yang diharapkan Red Bull hanya akan membuat Isack Hadjar dua jam berlari.

Namun, pada bendera kotak-kotak, Hadjar hanya berhasil melakukan putaran instalasi tepat di akhir sesi.

Mercedes kembali mengalami masalah dengan mobil barunya, sehingga Andrea Kimi Antonelli dibatasi hanya tiga putaran karena masalah unit daya.

Skuad menghadapi drama teknis yang serupa ketika Antonelli berada di dalam mobil pada Rabu sore.

Lari hari Kamis baru berjalan 10 menit saat dihentikan sementara saat Cadillac milik Sergio Perez berhenti di sirkuit.

Pemulihan cepat membuat aksi trek kembali berlangsung segera, dengan Norris memimpin di akhir jam pertama.

Leclerc mengambil alih dengan 1m34.442s di akhir jam kedua, kemudian meningkatkan catatan waktunya jadi 1m34.273s di jam ketiga berjalan.

Pembalap Ferrari, menyelesaikan 62 putaran sejauh ini, akan pergi tanpa tantangan sampai ke bendera kotak-kotak.

Di belakang tiga besar, pembalap Haas Oliver Bearman berada di urutan keempat di depan Alex Albon di Williams.

Nico Hulkenberg mengesampingkan masalah teknisnya dari kemarin untuk menempatkan 47 putaran di Audi di urutan keenam di depan Liam Lawson dari Racing Bulls.

Sergio Perez berada di urutan kedelapan setelah 42 putaran di Cadillac setelah penghentian awalnya, dengan Fernando Alonso menempatkan 55 putaran di Aston Martin di urutan kesembilan.

Hari kedua tes akan dilanjutkan dengan sesi sore pada pukul 3 sore sampai pukul 7 malam waktu Bahrain (19:00 - 23:00 WIB)

Artikel ini akan diperbarui dengan catatan waktu tercepat dari setiap jam.

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (14:00) Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m34.273s 62 2 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m34.784s 64 3 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m36.723s 61 4 Ollie Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m37.025s 55 5 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m37.229s 62 6 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m37.266s 47 7 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m38.017s 50 8 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m38.653s 42 9 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m38.960s 55 10 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team No time set 3 11 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing No time set 1

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (13:00) Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m34.273s 48 2 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m34.784s 45 3 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m36.723s 52 4 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m37.229s 48 5 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m37.392s 34 6 Ollie Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m37.438s 47 7 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m38.707s 32 8 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m39.435s 35 9 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m40.319s 24 10 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team No time set 3

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (12:00) Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m34.442s 32 2 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m35.795s 30 3 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m36.723s 38 4 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m37.229s 25 5 Ollie Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m37.686s 30 6 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m40.411s 8 7 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m40.620s 17 8 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m51.063s 11 9 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team No time set 16 10 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team No time set 3

Tes F1 Bahrain 2026 - Laptime Hari Kedua Tes (11:00) Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m36.187s 7 2 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m37.625s 20 3 Ollie Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m37.686s 15 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m40.451s 14 5 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m43.185s 4 6 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m51.063s 6 7 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 2m09.603s 7 8 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team No time set 7 9 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team No time set 3 10 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team No time set 2

Tim dan pembalap berada di Bahrain untuk dua tes pra-musim F1 jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.

Persiapan semakin intensif jelang era baru F1, dengan ke-11 tim berusaha memaksimalkan waktu di trek untuk memahami mobil baru mereka sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.

Akan ada enam hari uji coba yang dibagi menjadi dua sesi tiga hari di Sirkuit Internasional Bahrain selama dua minggu ke depan. Uji coba pramusim pertama berlangsung antara 11-13 Februari, dengan yang kedua berlangsung antara 18-20 Februari.

Williams akhirnya muncul di tes setelah melewatkan Shakedown tertutup di Barcelona. Aston Martin juga harus mengejar ketertinggalan setelah hanya memiliki satu hari penuh di Barcelona.