Toto Wolff Khawatir Perubahan FIA akan Rugikan Mercedes

Mercedes akan "berantakan" jika FIA dan F1 mengubah regulasi seputar Power Unit baru sebelum awal musim 2026, aku Toto Wolff.

The Silver Arrows dianggap telah menemukan celah dalam regulasi mesin baru yang dapat memberi mereka keunggulan performa kunci atas para pesaing mereka pada tahun 2026.

Mercedes diyakini telah menemukan cara untuk menjalankan mesin dalam rasio kompresi yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan dalam regulasi saat Power Unit dalam suhu operasi. Dan yang terpenting, itu mematuhi batas rasio 16:1 dalam suhu ruangan, yang jadi acuan FIA dalam pengukuran.

Perselisihan muncul terkait trik mesin menjelang musim baru, dengan para rival seperti Ferrari, Honda, dan Audi mendesak perubahan pada regulasi.

Badan pengatur F1, FIA, telah mengisyaratkan bahwa solusi akan ditemukan sebelum musim 2026 dimulai dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.

“Saya sedikit bingung dalam beberapa minggu terakhir tentang bagaimana hal itu sampai pada titik di mana tiba-tiba menjadi topik pembicaraan, karena sampai Jumat lalu, saya mendapat kesan bahwa keadaan tidak akan berubah,” kata Wolff kepada wartawan pada hari pertama tes Bahrain.

“Bukan hanya tim, Anda membutuhkan suara dari badan pengatur, dan Anda membutuhkan suara dari pemegang hak komersial, dan jika mereka memutuskan untuk memiliki pendapat dan agenda yang sama, maka Anda akan celaka.

“Saya rasa lobi dari produsen mesin lain telah meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir. Maksud saya, pertemuan rahasia, surat rahasia kepada FIA, yang jelas tidak ada lagi yang namanya rahasia saat ini. Dan itu telah membawa kita ke situasi ini.”

Wolff menambahkan: “Anda tahu, dalam olahraga ini penuh dengan kejutan, jadi tidak pernah ada situasi di mana Anda dapat mengatakan Anda yakin tentang apa pun. Sepanjang proses, ketika Anda mendesain mesin, Anda selalu melibatkan FIA dalam setiap keputusan yang Anda buat, dan itulah yang kami lakukan.

“Dan kami telah mendapatkan semua jaminan bahwa apa yang kami lakukan sesuai dengan aturan. Bahkan bukan berarti kita berbicara tentang peningkatan performa yang besar dan itulah yang terjadi, tetapi saya pikir semua pesaing kami sedikit merasa dirugikan dan melobi FIA untuk waktu yang lama.”

Wolff menepis anggapan bahwa Mercedes dapat mengambil tindakan hukum jika aturan diubah.

“Tidak ada skenario seperti itu di mana kami akan menuntut siapa pun,” tegasnya. “Di Formula 1, menurut pendapat saya, lebih penting dari sebelumnya untuk mengetahui apa aturannya, tetapi kecerdasan teknik selalu dihormati, dan itulah mengapa kami selalu menghormati tata kelola olahraga ini.

“Jika pengelola olahraga memutuskan untuk mengubah aturan, baik itu bertentangan dengan posisi kami atau mendukung posisi kami, kami hanya perlu menerimanya.”

Mesin Red Bull-Ford “tolok ukur”

Mercedes telah diunggulkan sebagai favorit utama pramusim 2026, tetapi Wolff telah mengalihkan perhatian ke Power Unit baru Red Bull yang telah dibuat bekerja sama dengan Ford.

Hal itu terjadi setelah Max Verstappen mencatatkan waktu tercepat dengan RB22-nya pada pagi hari pertama sesi latihan di tes pramusim pertama di Bahrain.

"Yah, saya berharap mereka lebih buruk dari yang sebenarnya, karena mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik," kata Wolff. "Mobilnya, Power Unitnya, menurut saya adalah tolok ukur saat ini. Dan tentu saja, ada Max di dalam mobil, kombinasi itu sangat kuat.

"Lihatlah penyebaran energi hari ini. Mereka mampu mengeluarkan energi jauh lebih banyak di lintasan lurus daripada yang lain. Maksud saya, selama beberapa lap berturut-turut.

"Pada satu lap, kita pernah melihatnya sebelumnya, tetapi sekarang kita telah melihatnya pada 10 lap berturut-turut dengan penyebaran di lintasan lurus yang sama. Saya mengatakan bahwa seperti hari ini, pada hari pertama pengujian resmi, yang selalu disertai catatan, mereka telah menetapkan tolok ukur hari ini."