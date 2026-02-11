Newey Singgung Satu Pabrikan yang Tak Sejalan dalam Polemik Mesin F1

Team Principal Aston Martin, Adrian Newey, mengatakan hanya satu pabrikan yang tidak sejalan dengan pabrikan Formula 1 lainnya terkait perdebatan yang sedang berlangsung mengenai rasio kompresi mesin F1 2026.

Kontroversi muncul selama musim dingin jelang perubahan regulasi besar F1, saat beberapa pabrikan mesin tampaknya telah menemukan celah dalam peraturan mengenai rasio kompresi mesin.

Regulasi baru ini memiliki batas rasio kompresi yang lebih rendah, yaitu 16,0, bukan 18,0 seperti sebelumnya. Tapi, ada dugaan bahwa Mercedes telah menemukan celah dalam peraturan untuk menggunakan batas yang lebih tinggi.

Proses pengukuran, seperti yang tertulis dalam aturan, hanya dilakukan ketika mesin tidak beroperasi pada suhu penuhnya.

Hal ini telah menimbulkan kehebohan di antara para pabrikan, dengan beberapa di antaranya mengirimkan surat bersama kepada FIA mengenai masalah ini.

Bos tim Mercedes, Toto Wolff, membalas kritikan para rivalnya awal bulan ini, dengan mengatakan kepada mereka untuk "berbenah diri" dan fokus pada peningkatan unit daya mereka sendiri.

Wolff sangat yakin, setelah berkonsultasi dengan FIA, bahwa Mercedes telah membuat mesin sesuai aturan.

Diskusi antara pabrikan mesin dan FIA terus berlanjut, dengan Newey menyatakan bahwa semua pihak kecuali Mercedes sepakat tentang apa yang perlu dilakukan.

“Saya jelas berpihak,” kata Newey kepada Sky Sports, saat Aston Martin bersiap untuk musim pertamanya dengan mesin Honda.

“Saya pikir semua orang sepakat kecuali satu produsen, jadi bagaimana akhirnya, yah, saya kira kita akan mengetahuinya di Melbourne.”

Mengenai hal ini, Nikolas Tombaziz dari FIA mengatakan dalam sebuah video baru-baru ini: “Tidak mungkin ketika kita memiliki peraturan baru untuk tidak memiliki area diskusi seperti itu, itu selalu terjadi.

“Saya pikir yang telah berubah adalah bahwa kami bertekad untuk menjadikan ini kejuaraan kompetisi antara pembalap terbaik, insinyur terbaik, tim, tetapi bukan kejuaraan interpretasi peraturan.

“Kami ingin ini menjadi kejuaraan kehebatan teknik serta kehebatan mengemudi, tetapi bukan hanya interpretasi peraturan yang lebih cerdas.”

Diketahui bahwa Audi, Ferrari, Honda - dan yang terbaru, Red Bull - berupaya untuk memaksakan perubahan pada peraturan, yang mungkin akan terwujud melalui pemungutan suara mayoritas.

James Vowles and Toto Wolff © XPB Images

F1 tak bisa jadi kejuaraan 'BoP'

Selain emasok unit daya untuk tim pabrikannya, Mercedes juga memasok mesin untuk McLaren, Williams, dan Alpine musim ini.

Bos tim Williams, James Vowles, memperingatkan bahwa F1 berisiko menjadi seri BoP (Balance of Performance) seperti WEC, jika perubahan aturan tentang pengukuran rasio kompresi dipaksakan.

“Sebagai sebuah olahraga, kita harus memastikan bahwa ini bukan seri BoP (Balance of Performance/Keseimbangan Performa),” demikian dilaporkan beberapa publikasi pada hari Rabu di Bahrain menjelang uji coba pramusim.

“Ini adalah meritokrasi di mana hasil rekayasa terbaik akan dihargai, bukan dihukum.

“Saya yakin tim lain kesal karena tidak mampu mencapai apa yang dilakukan Mercedes, tetapi kita juga perlu berhati-hati.”

