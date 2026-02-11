Hamilton Menilai Mobil F1 2026 Lebih Lambat dari GP2

Setelah memuji mobil F1 generasi terbaru, Lewis Hamilton justru menilai itu lebih lambat dibandingkan GP2.

Hamilton awalnya memuji mobil Formula 1 2026 setelah tes Shakedown tertutup di Barcelona, menyebutnya "lebih asyik" dikendarai dibandingkan pendahulunya yang memakai konsep ground-effect.

Tapi setelah turun di sesi pagi pertama tes Bahrain hari Rabu (11/2), Hamilton mengubah sudut pandangnya.

"Mobilnya lebih pendek, lebih ringan, dan sebenarnya lebih mudah dikendalikan," kata Hamilton seperti dikutip oleh beberapa publikasi.

"Ini cukup menyenangkan, seperti reli. Ya, saya rasa kita lebih lambat dari GP2 [F2] saat ini, kan? Maksud saya, memang terasa seperti itu."

Hamilton mencatat perbedaan besar dalam pengalamannya mengendarai mobil 2026 di Bahrain dibandingkan Barcelona.

"Barcelona tidak terasa terlalu buruk," jelasnya. "Di sini [di Bahrain], anginnya sangat kencang, dan jauh lebih panas, sehingga jauh lebih sulit untuk menemukan keseimbangan yang tepat. Jadi saya pikir semua orang kesulitan.

“Di Barcelona misalnya, Anda melakukan 600 meter lift-and-coast pada putaran kualifikasi. Itu bukan tentang balapan."

Hamilton juga khawatir fans akan bingung dengan regulasi baru F1 mengenai active aero dan manajemen daya.

“Tidak satu pun penggemar yang akan memahaminya,” tambah pembalap Inggris berusia 41 tahun itu. “Ini sangat kompleks. Sangat rumit sekali.

“Saya duduk di sebuah rapat beberapa hari yang lalu dan mereka menjelaskan semuanya kepada kami, dan rasanya Anda membutuhkan gelar untuk benar-benar memahaminya.

“Dalam hal pengelolaannya, menurut saya cukup mudah. ​​Mungkin dalam kondisi balapan akan berbeda, kita lihat saja nanti.

“Tetapi ada juga sistem yang dapat secara otomatis… setelah Anda menyelesaikan satu putaran, sistem tersebut mempelajari cara Anda mengemudi.

"Tetapi misalnya, jika Anda mengalami lock-up dan melebar, Anda menempuh jarak lebih jauh, itu memengaruhi algoritma tersebut.

“Jadi kami hanya mencoba untuk menguasainya dan memahaminya. Tetapi semua orang berada di kapal yang sama.”

Lewis Hamilton

Apakah mobil 2026 lebih cocok untuk Hamilton?

Hamilton adalah satu di antara sedikit pembalap yang lega era ground-effect telah berakhir di F1, khsusunya setelah kesulitan dengan mobil milik Mercedes dan Ferrari antara tahun 2022 sampai 2025.

Ada anggapan bahwa regulasi baru F1 akan lebih sesuai dengan gaya mengemudi Hamilton, tetapi ia menolak untuk terburu-buru mengambil kesimpulan.

"Saya rasa saat ini, rasanya sama sekali berbeda dari genre sebelumnya, dan ini masih terlalu dini," kata Hamilton.

“Dengan mobil dasar yang kami miliki, kami masih mencoba menguji berbagai hal. Kami masih mencoba menemukan titik optimalnya.

"Belum mengoptimalkan ban, belum mengoptimalkan paket aero, ketinggian suspensi, keseimbangan mekanis, semua hal yang berbeda ini.

"Jadi, saya tidak akan menilainya sekarang. Rasanya tidak nyaman di luar sana hari ini karena angin. Angin di sini sangat, sangat kencang — paling kencang yang pernah saya ingat di sini.

"Kita harus menerimanya dengan sedikit keraguan. Ditambah lagi, ini hari pertama di sini [dan] di pagi hari, tidak pernah menyenangkan.

"Tetapi secara umum, seperti yang saya katakan pada tes terakhir, ini adalah mobil yang lebih menyenangkan untuk dikendarai."