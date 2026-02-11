Produser F1 The Movie Umumkan Sekuel Baru

Film F1 The Movie, yang dibintangi Brad Pitt dan diproduseri bersama oleh Lewis Hamilton, sukses secara kritis dan komersial setelah dirilis pada tahun 2025.

Sang produser, Jerry Bruckheimer, kini telah mengkonfirmasi kepada BBC bahwa sekuelnya secara resmi sedang dalam pengerjaan.

Film yang menampilkan deretan bintang termasuk Kerry Condon dan Javier Bardem ini meraup $630 juta (£467 juta) di box office seluruh dunia dan meraih empat nominasi Oscar, termasuk satu untuk Film Terbaik.

Bruckheimer mengkonfirmasi berita tersebut dengan mengatakan: "Kami sedang mengerjakan sekuelnya."

Brad Pitt © XPB Images

Namun, sang pembuat film tetap bungkam mengenai kapan kita dapat mengharapkan sekuelnya.

Film F1 The Movie mengisahkan tentang tim fiktif APX GP yang sedang mengalami kesulitan dan meminta bantuan mantan pembalap Sonny Hayes, yang diperankan oleh Pitt, untuk menyelamatkan musim mereka.

Dibuat bekerja sama dengan F1 sendiri dan Apple sepanjang musim 2023, film ini menampilkan cuplikan para pembalap F1 sungguhan di dalam dan di luar lintasan.

Penampilan cameo yang terkenal termasuk Fernando Alonso, Max Verstappen, Carlos Sainz, dan tentu saja Lewis Hamilton.

Meskipun film ini memecah belah penggemar fanatik, secara keseluruhan dianggap sebagai kesuksesan besar yang menarik penonton yang lebih luas.

Beredar kabar bahwa sekuelnya sedang dalam pengerjaan, dengan CEO F1 Stefano Domenicali meminta penggemar untuk "nantikan saja".