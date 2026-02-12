Ferrari Masih Mencari Race Engineer Baru untuk Hamilton

Pada bulan Januari, Ferrari mengumumkan bahwa Race Engineer Lewis Hamilton tahun 2025, Ricardo Adami, akan dipindahkan ke peran lain di dalam tim.

Sejak saat itu, Ferrari belum menemukan pengganti permanen untuk Hamilton, yang bertekad bangkit dari musim debut yang mengecewakan.

Saat ini Hamilton dilaporkan bekerja dengan Carlo Santi, yang sebelumnya mendampingi Kimi Raikkonen di Ferrari, untuk sementara waktu.

Juara dunia tujuh kali itu mengkonfirmasi pada hari Rabu bahwa ia akan kembali mengganti Race Engineer-nya dalam waktu dekat.

Berbicara selama hari pertama uji coba pramusim di Bahrain pada hari Rabu, Hamilton mengakui bahwa pergantian itu akan "merugikan" musimnya.

"Ini sebenarnya periode yang cukup sulit karena bukan solusi jangka panjang, solusi yang kita miliki saat ini hanya akan bertahan beberapa balapan.

"Jadi, di awal musim, akan ada pergantian lagi, dan saya harus belajar bekerja dengan orang baru, jadi itu merugikan musim di mana Anda ingin datang dengan orang-orang yang telah menjalani beberapa musim, telah melalui suka dan duka dan tenang.

"Tetapi itulah situasi yang saya hadapi dan saya akan mencoba melakukan yang terbaik yang saya bisa. Tim mencoba melakukan yang terbaik untuk membuatnya semulus mungkin."

Lewis Hamilton, Ferrari © XPB Images

Ferrari mengatakan bahwa proses pencarian Race Engineer Hamilton akan memakan waktu karena mereka belum menemukan orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut.

Seorang juru bicara Ferrari mengatakan kepada media di Bahrain bahwa mereka "sedang mencari orang yang tepat".

Ferrari juga berusaha meredam Hamilton bahwa hal itu akan merugikan musimnya, dengan menegaskan bahwa pembalap Inggris itu "tidak dirugikan".

Adaptasi Hamilton di Ferrari terhambat oleh hubungannya dengan Adami, karena keduanya tidak pernah benar-benar menyatu selama 24 balapan musim lalu.

Siapa Race Engineer Hamilton berikutnya?

Meskipun pengganti tetap belum dikonfirmasi, seorang kandidat terdepan sebelumnya telah muncul menjelang musim 2026.

Luca Diella, yang saat ini menjabat sebagai insinyur performa Hamilton, bisa menjadi insinyur balapnya berikutnya, menurut media Italia Gazzetta dello Sport.

Diella mulai bekerja di Ferrari tahun lalu tetapi sebelumnya bekerja dengan Hamilton di Mercedes.

Insinyur Italia ini bergabung dengan Mercedes pada tahun 2019, awalnya sebagai insinyur performa yang fokus pada optimasi Power Unit tim.

Diella bekerja sebagai insinyur performa di lintasan untuk Hamilton selama empat musim.

Ia kembali bergabung dengan Hamilton untuk menjadi bagian dari timnya di Ferrari menjelang Grand Prix Belgia tahun lalu.