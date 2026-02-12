Dijelaskan: Masalah Aston Martin di Hari Pertama Tes Bahrain

Aston Martin mengalami masalah "anomali data" di mesin mereka, yang sangat membatasi jarak tempuh pada hari pertama tes F1 Bahrain 2026.

Tim yang bermarkas di Silverstone dianggap sebagai salah satu tim yang patut diperhatikan menuju musim 2026 setelah merekrut desainer legendaris F1 Adrian Newey, dan menggandeng Honda sebagai pemasok mesin eksklusif mereka.

Namun, apa yang terlihat dari tes pra-musim 2026 sejauh ini mengindikasikan bahwa tim Silverstone itu akan menghadapi tahun yang berat.

Penantang 2026 mereka, AMR26, yang mencuri perhatian dengan desain agresif, baru turun ke trek pada hari kedua terakhir tes Barcelona.

Mobil tersebut merupakan mahakarya pertama Newey, yang kini menjabat sebagai Team Principal, sejak ia bergabung dengan Aston Martin.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Newey mengaku jelang tes Bahrain bahwa Aston Martin tertinggal beberapa bulan dari para pesaingnya dalam pengembangan mobil barunya, karena terowongan angin mereka baru beroperasi pada April lalu.

Yang mempersulit persiapan pramusim Aston Martin adalah fakta bahwa mereka kini beralih ke mesin Honda untuk pertama kalinya, setelah lama menggunakan Power Unit Mercedes.

mengembangkan mobil baru yang agresif sekaligus menggunakan mesin Honda untuk pertama kalinya, setelah sebelumnya menggunakan mesin Mercedes.

"Anomali" yang membatasi lari Aston Martin

Pada hari pertama uji coba Bahrain, Lance Stroll ditugaskan untuk menguji performa AMR26.

Namun, pembalap Kanada itu hanya berhasil menyelesaikan total 36 lap setelah terdeteksi masalah pada unit daya Honda-nya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Aston Martin telah mengkonfirmasi bahwa "anomali" terdeteksi pada unit daya, yang memerlukan investigasi dan membuat Stroll absen beberapa waktu di sore hari.

“Tim Formula 1 Aston Martin Aramco memulai program uji coba Bahrain di Sirkuit Internasional Bahrain hari ini, dengan Lance Stroll kembali ke kokpit AMR26,” bunyi pernyataan tersebut. “Lance turun ke lintasan di pagi hari dan menyelesaikan 36 lap sepanjang hari.

“Tim Honda mendeteksi anomali data pada unit daya di sore hari, yang memerlukan analisis lebih lanjut dan membatasi waktu latihan Lance.

“Ini juga menandai pertama kalinya AMR26 berlatih di lintasan sejak peluncuran livery 2026-nya di Ithra, Dhahran, Arab Saudi, pada hari Senin.

“Lance dijadwalkan kembali ke AMR26 pada hari Jumat, sementara Fernando Alonso akan turun ke lintasan besok untuk latihan pertamanya di Bahrain.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Akibat terbatasnya waktu latihan, Stroll berada di urutan kedua dari bawah dalam klasemen dengan catatan waktu 1m39.883s dibandingkan dengan 1m34.669s dari pembalap tercepat Lando Norris di McLaren.

Hanya Franco Colapinto dari Alpine yang lebih lambat dari Stroll, dengan pembalap Argentina itu berhenti di lintasan pada sesi pagi dan menyebabkan salah satu dari dua bendera merah yang terlihat pada hari Rabu.