Bottas Sebut Cadillac Tak Cuma Fokus Debug di Tes Bahrain

Cadillac bergabung dengan grid F1 tahun ini sebagai tim ke-11, merekrut dua pemenang Grand Prix, Valtteri Bottas dan Sergio Perez, sebagai line-up pembalapnya.

Dengan dua pembalap berpengalaman, Cadillac menikmati hari pertama yang produktif pada tes Bahrain.

Perez menjadi yang tercepat di antara keduanya dengan catatan waktu 1m38.828s setelah 58 lap, sementara Bottas berada di urutan ke-16 dengan 1m39.150s setelah menyelesaikan total 49 lap.

“Senang rasanya kita berada di sini, kita sedang menguji mobil,” kata Bottas kepada situs web resmi F1.

“Itu benar-benar langkah pertama. Kami melakukan beberapa putaran yang bagus, kami belajar di setiap putaran, jadi itu penting.

“Kami masih memiliki banyak hari di depan hingga Melbourne, dan kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Itulah posisi kami saat ini. Tapi ini menyenangkan.

“Dan senang melihat bahwa kami benar-benar berkembang setiap hari saat berada di lintasan dengan mobil.”

Bottas: ‘Kita harus siap untuk balapan’

Bottas merasa jarak tempuh Cadillac saat ini cukup untuk menyelamatkannya dari "masalah" menjelang Grand Prix Australia.

Namun, ia merasa Cadillac dapat mulai fokus pada peningkatan performa pada uji coba Bahrain minggu depan.

“Sangat penting untuk berada di uji coba Barcelona dan di sini serta menguji mobil,” tambahnya.

“Jika kami melewatkan beberapa hari, kami pasti akan mengalami masalah di Melbourne.

“Jadi, menurut saya tim telah melakukan pekerjaan luar biasa sejauh ini untuk tepat waktu.

“Namun, selangkah demi selangkah, alih-alih pemecahan masalah dan debugging, fokus akan beralih ke performa. Itulah yang perlu terus kita temukan dalam beberapa minggu, bulan, dan tahun mendatang.”

Ketika ditanya apakah Cadillac dapat mencoba memaksimalkan performa mobil minggu depan, ia menjawab: “Saya rasa begitu. Kita harus siap untuk balapan. Kita di sini bukan hanya untuk debug dan menyelesaikan masalah.

“Kita di sini untuk balapan, jadi kita akan mencoba fokus pada performa, mencoba mempelajari mobil ini, yang merupakan sesuatu yang benar-benar baru bagi semua orang di tim.”

