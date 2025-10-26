Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025

Valtteri Bottas hampir kembali ke Williams untuk musim F1 2025.

James Vowles and Valtteri Bottas
James Vowles and Valtteri Bottas

Valtteri Bottas mengungkapkan betapa dekatnya ia untuk bergabung kembali dengan Williams pada musim F1 2025.

Dengan Sauber memilih Gabriel Bortoleto sebagai rekan satu tim Nico Hulkenberg, Bottas tidak memiliki kursi balap untuk tahun ini.

Bottas memulai debutnya bersama Williams pada tahun 2013, menghabiskan empat musim di tim tersebut sebelum pindah ke Mercedes.

Pembalap Finlandia itu hampir kembali, membuka pembicaraan dengan James Vowles pada tahun 2024.

Namun, Vowles akhirnya meyakinkan Carlos Sainz untuk bergabung dengan tim tersebut daripada Sauber/Audi dan Alpine.

Hal itu membuat Bottas tidak memiliki mobil untuk tahun ini, menghabiskan tahun 2025 di pinggir lapangan sebagai pembalap ketiga Mercedes.

“Saya senang bekerja dengannya [Vowles] dan saya sebenarnya, ya, cukup dekat untuk menandatangani kontrak dengan mereka untuk tahun ini,” kata Bottas kepada Motorsport Week.

“Ya, tahun lalu kami sudah memiliki kontrak, jadi itu cukup dekat.”

Menjelaskan mengapa kembalinya ke Williams tidak terjadi, Bottas menambahkan: “Carlos Sainz terjadi. Jadi, ya, itulah F1.”

Bottas akan kembali ke grid F1 pada tahun 2026 dengan Cadillac.

Pemenang grand prix 10 kali itu akan bekerja sama dengan mantan pembalap Red Bull Sergio Perez.

Bottas memuji dampak Vowles

Bottas bekerja bersama Vowles selama lima tahun di Mercedes.

Sebagai kepala strategi, Vowles memainkan peran kunci dalam kesuksesan Mercedes meraih gelar juara.

James Vowles, Williams
James Vowles, Williams
© XPB Images

Bottas yakin pengaruh Vowles terhadap Williams terlihat jelas, dengan tim tersebut berada di jalur yang tepat untuk meraih finis terbaik mereka di kejuaraan sejak 2017.

"Ya, saya pikir mereka sudah berada di jalur yang benar," jelas Bottas. "Mereka [Williams] telah membuat kemajuan.

"Masih sedikit berubah dari akhir pekan ke akhir pekan, tetapi jika Anda melihat performa mereka beberapa tahun lalu, mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat.

"Saya pikir dengan dukungan sekarang, mereka berada di belakang [sebuah] kelompok investasi yang baik, dan James juga telah membawa begitu banyak pengetahuan dari Mercedes, jadi dia melakukannya dengan sangat baik."

Peter McLaren

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025MotoGP EditorTwitter, Instagram Lewis Larkam

Lewis regularly attends Grands Prix for Crash.net around the world. Often reporting on the action from the ground, Lewis tells the stories of the people who matter in the sport.

Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025F1 EditorLinkedIn, Twitter Connor McDonagh

With a sharp eye for F1’s controversies and storylines, Connor is the heartbeat of our unbiased reporting.

Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025F1 JournalistX Lewis Duncan
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025JournalistX, LinkedIn Alex Whitworth

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.

Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025JournalistX, LinkedIn Jordan MorelandJordan is Crash MotoGP's social media manager, podcaster and occasional writer. Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025Social Media ManagerTwitter, LinkedIn Derry Munikartono

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025Indonesian EditorTwitter, LinkedIn Rachit Thukral

Rachit joined the Crash.net team in 2025 with a primary focus on F1 and sportscar racing.

He previously served as a news editor at Motorsport.com, where he played a key role in the day-to-day editorial operations.

Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025Journalist

Read More

Latest News

MotoGP News
MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu
48m ago
Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Franco Morbidelli. Qualifying, 2025 Malaysian MotoGP
F1 News
Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025
39m ago
James Vowles and Valtteri Bottas
F1 News
F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu
25m ago
The top three in Mexico City
MotoGP News
Pedro Acosta Akhirnya Menerima Kesulitan KTM di MotoGP 2025
27s ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
F1 Results
F1 GP Mexico City 2025: Norris Ungguli Duo Ferrari untuk Pole
5m ago
Lando Norris

More News

F1 News
Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1
6h ago
Three F1 team principals spoke about the cost cap
F1 Results
F1 GP Mexico City 2025: Hasil FP3 dari Autodromo Hermanos Rodriguez
6h ago
Lando Norris
MotoGP News
Bezzecchi Jelaskan Masalah Utamanya dengan Ban Baru di Sepang
6h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
F1 News
Verstappen Ungkap Kekhawatiran Besar Meski Tercepat di Jumat
6h ago
Verstappen was not totally satisfied on Friday
MotoGP News
Bagnaia Ungkap 'Solusi Gagal' di Balik Kemenangan Sprint Sepang
7h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Malaysian MotoGP