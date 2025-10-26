Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025

Valtteri Bottas mengungkapkan betapa dekatnya ia untuk bergabung kembali dengan Williams pada musim F1 2025.

Dengan Sauber memilih Gabriel Bortoleto sebagai rekan satu tim Nico Hulkenberg, Bottas tidak memiliki kursi balap untuk tahun ini.

Bottas memulai debutnya bersama Williams pada tahun 2013, menghabiskan empat musim di tim tersebut sebelum pindah ke Mercedes.

Pembalap Finlandia itu hampir kembali, membuka pembicaraan dengan James Vowles pada tahun 2024.

Namun, Vowles akhirnya meyakinkan Carlos Sainz untuk bergabung dengan tim tersebut daripada Sauber/Audi dan Alpine.

Hal itu membuat Bottas tidak memiliki mobil untuk tahun ini, menghabiskan tahun 2025 di pinggir lapangan sebagai pembalap ketiga Mercedes.

“Saya senang bekerja dengannya [Vowles] dan saya sebenarnya, ya, cukup dekat untuk menandatangani kontrak dengan mereka untuk tahun ini,” kata Bottas kepada Motorsport Week.

“Ya, tahun lalu kami sudah memiliki kontrak, jadi itu cukup dekat.”

Menjelaskan mengapa kembalinya ke Williams tidak terjadi, Bottas menambahkan: “Carlos Sainz terjadi. Jadi, ya, itulah F1.”

Bottas akan kembali ke grid F1 pada tahun 2026 dengan Cadillac.

Pemenang grand prix 10 kali itu akan bekerja sama dengan mantan pembalap Red Bull Sergio Perez.

Bottas memuji dampak Vowles

Bottas bekerja bersama Vowles selama lima tahun di Mercedes.

Sebagai kepala strategi, Vowles memainkan peran kunci dalam kesuksesan Mercedes meraih gelar juara.

James Vowles, Williams © XPB Images

Bottas yakin pengaruh Vowles terhadap Williams terlihat jelas, dengan tim tersebut berada di jalur yang tepat untuk meraih finis terbaik mereka di kejuaraan sejak 2017.

"Ya, saya pikir mereka sudah berada di jalur yang benar," jelas Bottas. "Mereka [Williams] telah membuat kemajuan.

"Masih sedikit berubah dari akhir pekan ke akhir pekan, tetapi jika Anda melihat performa mereka beberapa tahun lalu, mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat.

"Saya pikir dengan dukungan sekarang, mereka berada di belakang [sebuah] kelompok investasi yang baik, dan James juga telah membawa begitu banyak pengetahuan dari Mercedes, jadi dia melakukannya dengan sangat baik."

