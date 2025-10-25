Verstappen Ungkap Kekhawatiran Besar Meski Tercepat di Jumat

, ,

Max Verstappen mengaku khawatir dengan peluangnya untuk memenangkan Grand Prix Mexico City meskipun ia berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan.

Juara dunia empat kali itu merupakan salah satu dari sembilan pembalap yang absen di sesi latihan pertama untuk para rookie, tetapi kembali beraksi dengan gemilang dengan memuncaki FP2 dengan selisih 0,153 detik dari Charles Leclerc dari Ferrari.

Namun, Verstappen, yang telah mengumpulkan 64 poin dari pemuncak klasemen Oscar Piastri dalam empat balapan terakhir, tidak sepenuhnya puas dengan performa Red Bull-nya yang jauh lebih baik.

Pebalap asal Belanda itu terdengar mengeluh melalui radio tim di sesi latihan kedua bahwa ia "tidak memiliki cengkeraman", menambahkan bahwa RB21-nya terasa "seperti berkendara di atas es" dengan ban kompon medium.

Meskipun Verstappen unggul di putaran pendek, ia khawatir dengan kurangnya daya saing Red Bull saat sesi latihan intensif bahan bakar yang dilakukan di FP2.

"Pada putaran pendek dengan ban lunak, kami berhasil mencatatkan lap yang baik, sisanya, semuanya cukup buruk," jelasnya.

"Putaran pendek medium kurang bagus dan masalah besarnya adalah putaran panjang di mana kami tampak kesulitan, jadi tentu saja itu menjadi perhatian besar untuk balapan."

Verstappen was not happy on the medium tyre

Keseimbangannya bahkan tidak terganggu, hanya saja tidak ada cengkeraman. Itulah kekhawatiran yang lebih besar. Begitu Anda mencoba balapan yang berkelanjutan, ban menjadi panas. Kami tertinggal jauh, jadi itu sulit untuk diatasi, tetapi kita lihat saja nanti.

Anda tidak akan memenangkan balapan seperti itu. Anda bisa cepat dalam satu putaran, tetapi jika Anda benar-benar tidak memiliki kecepatan sama sekali dalam balapan, maka balapan akan sulit.

Saya lebih suka cepat dalam balapan dan tidak terlalu cepat dalam satu putaran.

Kekhawatiran Verstappen diremehkan

Pakar F1 Sky Sports dan mantan ahli strategi Aston Martin, Bernie Collins, meremehkan kekhawatiran Verstappen, dan menunjukkan bagaimana Red Bull sering kali berhasil membalikkan keadaan saat kualifikasi dan balapan.

“Pasti akan terjadi kekacauan jika grid kami seperti itu, tetapi saya pikir di sini cukup sulit untuk menyalip – bahkan secara historis, ini adalah salah satu trek di mana kualifikasi cukup penting,” ujarnya.

“Kami telah melihat Red Bull berkali-kali bekerja keras dari Jumat malam hingga Sabtu, dan kemudian mobil balap terlihat jauh lebih kuat saat memasuki hari Minggu dibandingkan hari Jumat.”

