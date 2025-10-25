George Russell Menyelinap ke Grandstand di FP1 GP Mexico City

George Russell menyaksikan latihan pertama Grand Prix Mexico City dari tribun.

Russell watched the action from the grandstands
Russell watched the action from the grandstands

George Russell mengungkapkan bahwa ia "menyelinap" ke tribun untuk menyaksikan sesi latihan pembuka F1 GP Mexico City.

Pembalap Mercedes itu absen di sesi latihan pertama di Autodromo Hermanos Rodriguez saat pembalap rookie Frederik Vesti menggantikannya di FP1.

Saat Vesti mencatatkan waktu tercepat ke-14, Russell memanfaatkan kesempatan langka di luar kursi pengemudi untuk menyaksikan aksi di pinggir lintasan.

Alih-alih mengikuti dari garasi atau pitwall, pembalap Inggris itu menyelinap untuk menyaksikan aksi dari tribun di stadion bisbol Foro Sol.

"Seseorang meminjam mobil saya, saya sudah lama tidak melihat mobil F1 di trek. Jadi, ayo pergi," kata Russell dalam video Mercedes yang mendokumentasikan perjalanannya ke tribun.

"Saya butuh semacam penyamaran," tambah Russell, sebelum mengenakan topeng gulat nacho libre dan mantel.

Video yang diposting Mercedes memperlihatkan Russell duduk di tribun penonton di antara para penggemar sambil menikmati aksi FP1 dari bagian stadion Autodromo Hermanos Rodriguez yang ikonik.

"Itu mobil saya! Dia ada di mobil saya!" kata Russell sambil menunjuk Vesti yang sedang melaju.

Setelahnya, Russell berkata: "Sejujurnya, saya sangat menikmatinya. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihat mobil F1 di trek.

"Keren. Bisa melihat apa yang dilihat orang lain."

Russell kembali ke W16 miliknya pada latihan kedua.

Rekan setimnya yang masih pemula, Kimi Antonelli, menjadi yang tercepat kedua di FP1, dengan selisih 0,107 detik di belakang Charles Leclerc dari Ferrari.

Peter McLaren

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

George Russell Menyelinap ke Grandstand di FP1 GP Mexico CityMotoGP EditorTwitter, Instagram Lewis Larkam

Lewis regularly attends Grands Prix for Crash.net around the world. Often reporting on the action from the ground, Lewis tells the stories of the people who matter in the sport.

George Russell Menyelinap ke Grandstand di FP1 GP Mexico CityF1 EditorLinkedIn, Twitter Connor McDonagh

With a sharp eye for F1’s controversies and storylines, Connor is the heartbeat of our unbiased reporting.

George Russell Menyelinap ke Grandstand di FP1 GP Mexico CityF1 JournalistX Lewis Duncan
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
George Russell Menyelinap ke Grandstand di FP1 GP Mexico CityJournalistX, LinkedIn Alex Whitworth

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.

George Russell Menyelinap ke Grandstand di FP1 GP Mexico CityJournalistX, LinkedIn Jordan MorelandJordan is Crash MotoGP's social media manager, podcaster and occasional writer. George Russell Menyelinap ke Grandstand di FP1 GP Mexico CitySocial Media ManagerTwitter, LinkedIn Derry Munikartono

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

George Russell Menyelinap ke Grandstand di FP1 GP Mexico CityIndonesian EditorTwitter, LinkedIn Rachit Thukral

Rachit joined the Crash.net team in 2025 with a primary focus on F1 and sportscar racing.

He previously served as a news editor at Motorsport.com, where he played a key role in the day-to-day editorial operations.

George Russell Menyelinap ke Grandstand di FP1 GP Mexico CityJournalist

Read More

Latest News

F1 News
Fred Vasseur Klaim Ferrari "Bersatu" untuk Mendukungnya
21m ago
Fred Vasseur
F1 News
George Russell Menyelinap ke Grandstand di FP1 GP Mexico City
24m ago
Russell watched the action from the grandstands
F1 Results
F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz Rordiguez
1h ago
Verstappen
MotoGP News
Tidak Ada yang Berubah di Yamaha Meski Quartararo Mendesak
7h ago
Fabio Quartararo, 2025 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Hamilton Peringatkan Duo McLaren saat Menghadapi Verstappen
8h ago
Hamilton battled Verstappen for the 2021 world title

More News

F1 News
Red Bull Merasa McLaren Tidak Lagi dalam Posisi Dominan di F1
8h ago
Max Verstappen and Lando Norris
F1 News
Lando Norris Sindir Red Bull soal 'Tapegate' di Grand Prix Amerika
11h ago
Lando Norris
F1 News
Stroll Sebut Pengaruh Adrian Newey di Aston Marin Makin Terasa
11h ago
Adrian Newey
F1 News
Sainz Kembali Mempertanyakan Regulasi setelah Penalti GP Amerika
12h ago
Sainz still disagrees with the penalty he received
F1 News
McLaren Hapus 'Konsekuensi' Norris setelah Insiden Sprint Race Austin
12h ago
Norris and Piastri are battling for their first F1 title