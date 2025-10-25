George Russell Menyelinap ke Grandstand di FP1 GP Mexico City

George Russell mengungkapkan bahwa ia "menyelinap" ke tribun untuk menyaksikan sesi latihan pembuka F1 GP Mexico City.

Pembalap Mercedes itu absen di sesi latihan pertama di Autodromo Hermanos Rodriguez saat pembalap rookie Frederik Vesti menggantikannya di FP1.

Saat Vesti mencatatkan waktu tercepat ke-14, Russell memanfaatkan kesempatan langka di luar kursi pengemudi untuk menyaksikan aksi di pinggir lintasan.

Alih-alih mengikuti dari garasi atau pitwall, pembalap Inggris itu menyelinap untuk menyaksikan aksi dari tribun di stadion bisbol Foro Sol.

"Seseorang meminjam mobil saya, saya sudah lama tidak melihat mobil F1 di trek. Jadi, ayo pergi," kata Russell dalam video Mercedes yang mendokumentasikan perjalanannya ke tribun.

"Saya butuh semacam penyamaran," tambah Russell, sebelum mengenakan topeng gulat nacho libre dan mantel.

Haven’t watched F1 cars on track in years, so found a way to sneak into the stands while Fred was driving my car 🎭🤣 pic.twitter.com/Ghg2gnzFmF — George Russell (@GeorgeRussell63) October 24, 2025

Video yang diposting Mercedes memperlihatkan Russell duduk di tribun penonton di antara para penggemar sambil menikmati aksi FP1 dari bagian stadion Autodromo Hermanos Rodriguez yang ikonik.

"Itu mobil saya! Dia ada di mobil saya!" kata Russell sambil menunjuk Vesti yang sedang melaju.

Setelahnya, Russell berkata: "Sejujurnya, saya sangat menikmatinya. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihat mobil F1 di trek.

"Keren. Bisa melihat apa yang dilihat orang lain."

Russell kembali ke W16 miliknya pada latihan kedua.

Rekan setimnya yang masih pemula, Kimi Antonelli, menjadi yang tercepat kedua di FP1, dengan selisih 0,107 detik di belakang Charles Leclerc dari Ferrari.

