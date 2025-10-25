Fred Vasseur Klaim Ferrari "Bersatu" untuk Mendukungnya

Team Principal Ferrari, Frederic Vasseur, memuji timnya yang tetap "bersatu" di tengah sorotan eksternal dan menghadapi kampanye F1 yang penuh tantangan.

Ferrari masih belum meraih kemenangan grand prix Formula 1 menjelang balapan ke-20 musim ini di Meksiko akhir pekan ini, karena SF-25 jauh di bawah ekspektasi.

Di tangan Charles Leclerc, mobil ini hanya naik podium enam kali, sementara Lewis Hamilton masih mencari podium Grand Prix pertamanya bersama tim.

Performa buruk Ferrari memicu spekulasi masa depan Vasseur, dengan mantan bos Red Bull Christian Horner dikaitkan dengan tim.

Rumor tersebut memaksa Chairman Ferrari, John Elkann, untuk merilis pernyataan yang mendukung Vasseur.

Ia berkata: "Saya ingin mengungkapkan kepercayaan penuh kami kepada Team Principal kami, Fred Vasseur, dan atas pekerjaan yang ia lakukan bersama seluruh kolega kami di Scuderia Ferrari – para mekanik, teknisi, dan pembalap yang berkompetisi akhir pekan ini di Austin.

"Saya juga ingin menegaskan kembali pentingnya kerja sama tim dari semua orang untuk tetap fokus pada satu tujuan utama: selalu memberikan yang terbaik di lintasan."

Tidak hanya dari petinggi tim, Vasseur juga mendapatkan dukungan penuh dari kedua pembalapnya.

Leclerc menyebut spekulasi yang mengaitkan Horner dengan Ferrari—dan kemungkinan ia keluar pada 2027—sebagai "tidak berdasar".

Hamilton juga menepis anggapan bahwa Horner akan bergabung dengan tim tersebut.

Ferrari “bersatu”

Musim 2026 akan menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Vasseur di Maranello.

Regulasi teknis baru diperkirakan akan mengubah susunan pemain secara menyeluruh.

Dengan penekanan yang lebih besar pada Power Unit baru, jika Ferrari melakukan kesalahan pada tahun 2026, pemulihannya bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Berbicara dalam konferensi pers FIA pada hari Jumat di Meksiko, Vasseur ditanya tentang dukungan publik yang ditunjukkan oleh Leclerc dan Hamilton.

Ia menjawab: "Memang benar, rasanya senang kami bersatu. Kami bekerja sebagai tim dan ini terjadi sejak hari pertama. Tentu saja, ini bukan musim yang mudah, tetapi inilah kehidupan sebuah tim balap.

"Bekerja sama dan berjuang bersama ke arah yang sama adalah reaksi terbaik yang bisa kami lakukan. Rasanya senang ketika Anda mengalami akhir pekan seperti di Austin karena awalnya cukup sulit bagi kami dan kami berhasil melakukan pemulihan yang sangat baik secara keseluruhan.

"Dari para pembalap di trek hingga para pembalap di Maranello. Fakta bahwa kedua pembalap bersatu dan berjuang ke arah yang sama itu penting."

