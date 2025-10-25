Red Bull Akui Kontroversi 'Tapegate' Sudah di Luar Kendali

Red Bull mengaku mereka melangkah terlalu jauh dengan kontroversi 'tapegate' di GP Amerika Serikat.

Verstappen and Norris
Team Principal Red Bull, Laurent Mekies, mengakui timnya bertindak terlalu jauh saat mereka mencopot selotip penanda dari posisi start Lando Norris.

Red Bull didenda €50.000, setengahnya ditangguhkan dengan syarat pelanggaran berulang dihindari, setelah salah satu anggota tim mereka memasuki grid setelah dimulainya formation lap menjelang Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan lalu.

Ini terjadi saat upaya Norris untuk menghapus selotip dari dinding pit yang gagal, yang digunakan sebagai alat bantu visual untuk memastikan mobilnya diposisikan dengan benar di slot grid.

Ini bukan pertama kalinya musim ini Red Bull mencoba menyabotase prosedur start Norris dalam upaya mendapatkan keunggulan kompetitif.

Meskipun tidak ada aturan yang melarang tindakan tersebut, atau bahkan penggunaan selotip di dinding pit, Mekies telah mengisyaratkan berakhirnya "permainan konyol" ini.

"Saya rasa ada beberapa permainan konyol yang terjadi selama beberapa balapan antar tim, dan mungkin itu sudah di luar kendali," ujar Mekies kepada Sky Sports F1. "Ke depannya, kontrolnya akan lebih baik."

Norris menertawakan upaya sabotase Red Bull

Norris, yang finis kedua di belakang Max Verstappen dari Red Bull akhir pekan lalu di Austin, menyebut situasi itu "menggelikan".

Pembalap Inggris itu mengungkapkan bahwa ia bahkan tidak menggunakan selotip yang coba dilepas Red Bull.

"Kerja bagus mereka karena mereka bisa [melakukannya]. Tapi, itu tidak masalah," kata Norris.

"Saya tidak menggunakan selotip itu. Jadi itu sangat lucu karena saya tidak membutuhkannya. Kami hanya menaruhnya di sana untuk berjaga-jaga, jadi itu membuatnya semakin lucu karena mereka mendapat penalti untuk itu dan saya bahkan tidak membutuhkannya.

"Mereka juga mencoba melepasnya dan gagal karena kami membuatnya istimewa, jadi mereka juga tidak bisa melepasnya. Jadi itu hanya lucu. Misi sampingan kecil, kurasa, untuk menghibur tim. Tapi kamilah yang menertawakannya."

