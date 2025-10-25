F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz Rordiguez

Max Verstappen memuncaki catatan waktu sesi latihan kedua untuk F1 GP Mexico City 2025.

Verstappen kembali beraksi setelah absen di FP1 karena kewajiban tim untuk memasukkan pembalap rookie di mobilnya sebanyak dua kali sepanjang musim. Juara dunia empat kali itu mengejar ketertinggalan, mengungguli Charles Leclerc dari Ferrari dengan selisih lebih dari sepersepuluh detik.

Leclerc menikmati hari yang kuat bagi Ferrari, setelah memuncaki sesi pertama. Ia mengakhiri FP2 sebagai penantang terdekat Verstappen.

Kimi Antonelli tercepat ketiga sebagai pembalap Mercedes terdepan, dengan selisih sepersepuluh detik dari Leclerc.

Seperti Verstappen, Lando Norris absen di FP1, tetapi hal itu tidak memengaruhi kecepatannya. Ia menikmati selisih waktu yang nyaman atas rival perebutan gelar F1, Oscar Piastri, yang melakukan kesalahan pada putaran terbaiknya. Piastri mengakhiri FP2 di luar 10 besar setelah sesi yang sulit lainnya.

Lewis Hamilton tercepat kelima, tepat di depan George Russell dan Yuki Tsunoda. Fernando Alonso memimpin lini tengah di posisi kedelapan, di depan Carlos Sainz.

Lance Stroll menjadikan dua Aston Martin yang masuk 10 besar di Mexico City.

F1 GP Mexico City 2025 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m17.392s 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m17.545s 3 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m17.566s 4 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m17.643s 5 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m17.692s 6 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m17.829s 7 Yuki Tsunoda JPN Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m17.883s 8 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m17.938s 9 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m17.939s 10 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m17.954s 11 Liam Lawson NZL Oracle Red Bull Racing 1m18.218s 12 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m18.232s 13 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m18.266s 14 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m18.281s 15 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m18.323s 16 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m18.348s 17 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m18.442s 18 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m18.721s 19 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m18.855s 20 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m19.1914s

FP1

Leclerc mengatur kecepatan pada latihan pertama di Mexico City.

Leclerc set the pace in FP1

Sembilan dari 10 tim melakukan perubahan susunan pembalap mereka untuk sesi latihan pembuka di Autodromo Hermanos Rodriguez. Hal ini membuat Leclerc memimpin dengan SF-25, kurang dari sepersepuluh detik di depan Kimi Antonelli dari Mercedes.

Nico Hulkenberg dari Sauber menikmati sesi latihan yang kuat lagi, seminggu setelah penampilan gemilangnya di Circuit of the Americas. Pembalap veteran Jerman itu berada di posisi ketiga secara keseluruhan.

Piastri hanya finis di posisi keempat untuk McLaren, sementara Norris absen dalam sesi tersebut. Hal ini berarti Piastri kemungkinan akan absen di FP1 di Abu Dhabi pada akhir tahun.

Gabriel Bortoleto menjadikan dua Sauber berada di posisi lima besar, tepat di depan Arvid Lindblad dari Red Bull. Lindblad berpeluang untuk bergabung dengan Racing Bulls tahun depan dan menjalani debut penuh waktunya.

Pembalap Inggris itu menjadi rookie yang menonjol di FP1, mencatatkan waktu tercepat keenam dengan RB21 milik Verstappen. Berikutnya adalah Esteban Ocon di posisi ketujuh sebagai mobil Haas terdepan.

Tsunoda berada di posisi kedelapan, kurang dari sepersepuluh dari kecepatan Lindblad. Franco Colapinto dan Alex Albon melengkapi 10 besar.

Pembalap Meksiko Pato O'Ward berada di posisi tercepat ke-13 dengan McLaren milik Norris.

F1 GP Mexico City 2025 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m18.380s 2 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m18.487s 3 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m18.760s 4 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m18.784s 5 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m18.916s 6 Arvid Lindblad GBR Oracle Red Bull Racing 1m18.997s 7 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m19.038s 8 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m19.090s 9 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m19.331s 10 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m19.384s 11 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m19.409s 12 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m19.472s 13 Pato O'Ward MEX McLaren F1 Team 1m19.670s 14 Frederik Vesti DEN Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m19.689s 15 Paul Aron EST BWT Alpine F1 Team 1m19.862s 16 Ryo Hirakawa JPN MoneyGram Haas F1 Team 1m20.073s 17 Ayumu Iwasa JPN Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m20.153s 18 Luke Browning GBR Atlassian Williams Racing 1m20.310s 19 Jak Crawford USA Aston Martin Aramco F1 Team 1m20.371s 20 Antonio Fuoco ITA Scuderia Ferrari HP 1m20.854s

