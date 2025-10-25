F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz Rordiguez

Hasil lengkap sesi latihan Jumat untuk F1 GP Mexico City, putaran ke-20 dari 24 di musim 2025.

Verstappen
Verstappen

Max Verstappen memuncaki catatan waktu sesi latihan kedua untuk F1 GP Mexico City 2025.

Verstappen kembali beraksi setelah absen di FP1 karena kewajiban tim untuk memasukkan pembalap rookie di mobilnya sebanyak dua kali sepanjang musim. Juara dunia empat kali itu mengejar ketertinggalan, mengungguli Charles Leclerc dari Ferrari dengan selisih lebih dari sepersepuluh detik.

Leclerc menikmati hari yang kuat bagi Ferrari, setelah memuncaki sesi pertama. Ia mengakhiri FP2 sebagai penantang terdekat Verstappen.

Kimi Antonelli tercepat ketiga sebagai pembalap Mercedes terdepan, dengan selisih sepersepuluh detik dari Leclerc. 

Seperti Verstappen, Lando Norris absen di FP1, tetapi hal itu tidak memengaruhi kecepatannya. Ia menikmati selisih waktu yang nyaman atas rival perebutan gelar F1, Oscar Piastri, yang melakukan kesalahan pada putaran terbaiknya. Piastri mengakhiri FP2 di luar 10 besar setelah sesi yang sulit lainnya.

Lewis Hamilton tercepat kelima, tepat di depan George Russell dan Yuki Tsunoda. Fernando Alonso memimpin lini tengah di posisi kedelapan, di depan Carlos Sainz.

Lance Stroll menjadikan dua Aston Martin yang masuk 10 besar di Mexico City.

F1 GP Mexico City 2025 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimLaptime
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m17.392s
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m17.545s
3Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m17.566s
4Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m17.643s
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m17.692s
6George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m17.829s
7Yuki TsunodaJPNVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m17.883s
8Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m17.938s
9Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m17.939s
10Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m17.954s
11Liam LawsonNZLOracle Red Bull Racing1m18.218s
12Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m18.232s
13Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m18.266s
14Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m18.281s
15Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m18.323s
16Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m18.348s
17Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m18.442s
18Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m18.721s
19Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m18.855s
20Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m19.1914s

FP1

Leclerc mengatur kecepatan pada latihan pertama di Mexico City.

Leclerc set the pace in FP1
Leclerc set the pace in FP1

Sembilan dari 10 tim melakukan perubahan susunan pembalap mereka untuk sesi latihan pembuka di Autodromo Hermanos Rodriguez. Hal ini membuat Leclerc memimpin dengan SF-25, kurang dari sepersepuluh detik di depan Kimi Antonelli dari Mercedes.

Nico Hulkenberg dari Sauber menikmati sesi latihan yang kuat lagi, seminggu setelah penampilan gemilangnya di Circuit of the Americas. Pembalap veteran Jerman itu berada di posisi ketiga secara keseluruhan.

Piastri hanya finis di posisi keempat untuk McLaren, sementara Norris absen dalam sesi tersebut. Hal ini berarti Piastri kemungkinan akan absen di FP1 di Abu Dhabi pada akhir tahun.

Gabriel Bortoleto menjadikan dua Sauber berada di posisi lima besar, tepat di depan Arvid Lindblad dari Red Bull. Lindblad berpeluang untuk bergabung dengan Racing Bulls tahun depan dan menjalani debut penuh waktunya.

Pembalap Inggris itu menjadi rookie yang menonjol di FP1, mencatatkan waktu tercepat keenam dengan RB21 milik Verstappen. Berikutnya adalah Esteban Ocon di posisi ketujuh sebagai mobil Haas terdepan.

Tsunoda berada di posisi kedelapan, kurang dari sepersepuluh dari kecepatan Lindblad. Franco Colapinto dan Alex Albon melengkapi 10 besar.

Pembalap Meksiko Pato O'Ward berada di posisi tercepat ke-13 dengan McLaren milik Norris.

F1 GP Mexico City 2025 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimLaptime
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m18.380s
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m18.487s
3Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m18.760s
4Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m18.784s
5Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m18.916s
6Arvid LindbladGBROracle Red Bull Racing1m18.997s
7Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m19.038s
8Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m19.090s
9Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m19.331s
10Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m19.384s
11Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m19.409s
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m19.472s
13Pato O'WardMEXMcLaren F1 Team1m19.670s
14Frederik VestiDENMercedes AMG Petronas F1 Team1m19.689s
15Paul AronESTBWT Alpine F1 Team1m19.862s
16Ryo HirakawaJPNMoneyGram Haas F1 Team1m20.073s
17Ayumu IwasaJPNVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m20.153s
18Luke BrowningGBRAtlassian Williams Racing1m20.310s
19Jak CrawfordUSAAston Martin Aramco F1 Team1m20.371s
20Antonio FuocoITAScuderia Ferrari HP1m20.854s
Peter McLaren

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz RordiguezMotoGP EditorTwitter, Instagram Lewis Larkam

Lewis regularly attends Grands Prix for Crash.net around the world. Often reporting on the action from the ground, Lewis tells the stories of the people who matter in the sport.

F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz RordiguezF1 EditorLinkedIn, Twitter Connor McDonagh

With a sharp eye for F1’s controversies and storylines, Connor is the heartbeat of our unbiased reporting.

F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz RordiguezF1 JournalistX Lewis Duncan
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz RordiguezJournalistX, LinkedIn Alex Whitworth

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.

F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz RordiguezJournalistX, LinkedIn Jordan MorelandJordan is Crash MotoGP's social media manager, podcaster and occasional writer. F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz RordiguezSocial Media ManagerTwitter, LinkedIn Derry Munikartono

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz RordiguezIndonesian EditorTwitter, LinkedIn Rachit Thukral

Rachit joined the Crash.net team in 2025 with a primary focus on F1 and sportscar racing.

He previously served as a news editor at Motorsport.com, where he played a key role in the day-to-day editorial operations.

F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz RordiguezJournalist

Read More

Latest News

F1 News
Fred Vasseur Klaim Ferrari "Bersatu" untuk Mendukungnya
25m ago
Fred Vasseur
F1 News
George Russell Menyelinap ke Grandstand di FP1 GP Mexico City
28m ago
Russell watched the action from the grandstands
F1 Results
F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz Rordiguez
1h ago
Verstappen
MotoGP News
Tidak Ada yang Berubah di Yamaha Meski Quartararo Mendesak
7h ago
Fabio Quartararo, 2025 MotoGP Malaysian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Hamilton Peringatkan Duo McLaren saat Menghadapi Verstappen
8h ago
Hamilton battled Verstappen for the 2021 world title

More News

F1 News
Red Bull Merasa McLaren Tidak Lagi dalam Posisi Dominan di F1
8h ago
Max Verstappen and Lando Norris
F1 News
Lando Norris Sindir Red Bull soal 'Tapegate' di Grand Prix Amerika
11h ago
Lando Norris
F1 News
Stroll Sebut Pengaruh Adrian Newey di Aston Marin Makin Terasa
11h ago
Adrian Newey
F1 News
Sainz Kembali Mempertanyakan Regulasi setelah Penalti GP Amerika
12h ago
Sainz still disagrees with the penalty he received
F1 News
McLaren Hapus 'Konsekuensi' Norris setelah Insiden Sprint Race Austin
12h ago
Norris and Piastri are battling for their first F1 title