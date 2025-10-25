F1 GP Mexico City 2025: Hasil Latihan Jumat dari Autodromo Hermanoz Rordiguez
Hasil lengkap sesi latihan Jumat untuk F1 GP Mexico City, putaran ke-20 dari 24 di musim 2025.
Max Verstappen memuncaki catatan waktu sesi latihan kedua untuk F1 GP Mexico City 2025.
Verstappen kembali beraksi setelah absen di FP1 karena kewajiban tim untuk memasukkan pembalap rookie di mobilnya sebanyak dua kali sepanjang musim. Juara dunia empat kali itu mengejar ketertinggalan, mengungguli Charles Leclerc dari Ferrari dengan selisih lebih dari sepersepuluh detik.
Leclerc menikmati hari yang kuat bagi Ferrari, setelah memuncaki sesi pertama. Ia mengakhiri FP2 sebagai penantang terdekat Verstappen.
Kimi Antonelli tercepat ketiga sebagai pembalap Mercedes terdepan, dengan selisih sepersepuluh detik dari Leclerc.
Seperti Verstappen, Lando Norris absen di FP1, tetapi hal itu tidak memengaruhi kecepatannya. Ia menikmati selisih waktu yang nyaman atas rival perebutan gelar F1, Oscar Piastri, yang melakukan kesalahan pada putaran terbaiknya. Piastri mengakhiri FP2 di luar 10 besar setelah sesi yang sulit lainnya.
Lewis Hamilton tercepat kelima, tepat di depan George Russell dan Yuki Tsunoda. Fernando Alonso memimpin lini tengah di posisi kedelapan, di depan Carlos Sainz.
Lance Stroll menjadikan dua Aston Martin yang masuk 10 besar di Mexico City.
F1 GP Mexico City 2025 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m17.392s
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m17.545s
|3
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m17.566s
|4
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m17.643s
|5
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m17.692s
|6
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m17.829s
|7
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m17.883s
|8
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m17.938s
|9
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m17.939s
|10
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m17.954s
|11
|Liam Lawson
|NZL
|Oracle Red Bull Racing
|1m18.218s
|12
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m18.232s
|13
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m18.266s
|14
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m18.281s
|15
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m18.323s
|16
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m18.348s
|17
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m18.442s
|18
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m18.721s
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m18.855s
|20
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m19.1914s
FP1
Leclerc mengatur kecepatan pada latihan pertama di Mexico City.
Sembilan dari 10 tim melakukan perubahan susunan pembalap mereka untuk sesi latihan pembuka di Autodromo Hermanos Rodriguez. Hal ini membuat Leclerc memimpin dengan SF-25, kurang dari sepersepuluh detik di depan Kimi Antonelli dari Mercedes.
Nico Hulkenberg dari Sauber menikmati sesi latihan yang kuat lagi, seminggu setelah penampilan gemilangnya di Circuit of the Americas. Pembalap veteran Jerman itu berada di posisi ketiga secara keseluruhan.
Piastri hanya finis di posisi keempat untuk McLaren, sementara Norris absen dalam sesi tersebut. Hal ini berarti Piastri kemungkinan akan absen di FP1 di Abu Dhabi pada akhir tahun.
Gabriel Bortoleto menjadikan dua Sauber berada di posisi lima besar, tepat di depan Arvid Lindblad dari Red Bull. Lindblad berpeluang untuk bergabung dengan Racing Bulls tahun depan dan menjalani debut penuh waktunya.
Pembalap Inggris itu menjadi rookie yang menonjol di FP1, mencatatkan waktu tercepat keenam dengan RB21 milik Verstappen. Berikutnya adalah Esteban Ocon di posisi ketujuh sebagai mobil Haas terdepan.
Tsunoda berada di posisi kedelapan, kurang dari sepersepuluh dari kecepatan Lindblad. Franco Colapinto dan Alex Albon melengkapi 10 besar.
Pembalap Meksiko Pato O'Ward berada di posisi tercepat ke-13 dengan McLaren milik Norris.
F1 GP Mexico City 2025 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m18.380s
|2
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m18.487s
|3
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m18.760s
|4
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m18.784s
|5
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m18.916s
|6
|Arvid Lindblad
|GBR
|Oracle Red Bull Racing
|1m18.997s
|7
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m19.038s
|8
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m19.090s
|9
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m19.331s
|10
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m19.384s
|11
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m19.409s
|12
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m19.472s
|13
|Pato O'Ward
|MEX
|McLaren F1 Team
|1m19.670s
|14
|Frederik Vesti
|DEN
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m19.689s
|15
|Paul Aron
|EST
|BWT Alpine F1 Team
|1m19.862s
|16
|Ryo Hirakawa
|JPN
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m20.073s
|17
|Ayumu Iwasa
|JPN
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m20.153s
|18
|Luke Browning
|GBR
|Atlassian Williams Racing
|1m20.310s
|19
|Jak Crawford
|USA
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m20.371s
|20
|Antonio Fuoco
|ITA
|Scuderia Ferrari HP
|1m20.854s