Juara Dunia F1 Anggap Papaya Rules McLaren "Sangat Lunak"

“Kedengarannya sangat lunak dan seperti dua anak yang diterbitkan di sudut kamarmu.”

Jacques Villeneuve
Juara dunia F1 1997, Jacques Villeneuve, mengkritik McLaren atas cara mereka menangani kedua pembalapnya di tengah perebutan gelar juara.

Dengan lima putaran tersisa, hanya terpaut 14 poin antara Oscar Piastri dan Lando Norris di puncak klasemen pembalap F1 2025.

Aturan keterlibatan McLaren - atau 'Papaya Rules' - telah diteliti secara saksama dalam beberapa putaran F1 terakhir.

Ini dimulai di Monza, di mana Piastri diperintahkan untuk membiarkan Norris lewat setelah pit stop yang lambat untuk Norris.

Di Singapura, Piastri mengeluhkan overtake agresif Norris di lap pembuka.

Para Steward memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apa pun, yang berarti McLaren tidak melakukan intervensi pada awalnya.

Namun, menjelang Grand Prix Amerika Serikat, terungkap bahwa Norris akan menghadapi "konsekuensi".

Konsekuensi ini kemudian dibatalkan setelah Piastri terlibat dalam kecelakaan yang membuat kedua pembalap McLaren tersingkir dari Sprint Race.

Memberikan pandangannya menjelang FP1 di Meksiko, Villeneuve berkata: “Yah, Papaya Rules tidak benar-benar efektif, tidak benar-benar efektif dengan kekuatan atau tampil sebagai yang kuat - mari kita raih gelar juara, kita sedang memperjuangkannya.

“Kedengarannya sangat pelan dan seperti dua anak kecil yang dikucilkan di sudut kamarmu. Kau anak nakal dan sekarang, kau anak nakal, jadi kita punya catatan bersih. Ayo.

“Mereka sedang berjuang untuk gelar juara. Lihat di Singapura, Norris menyenggol mobil di depannya dan mereka saling menyentuh roda, dan kita mendengar 10 putaran keluhan. Itu tidak pantas.”

Norris ‘lebih baik saat melawan Verstappen’

Villeneuve juga mencatat bahwa Norris meningkatkan performanya saat melawan Max Verstappen, alih-alih Piastri.

Piastri kesulitan menemukan performa terbaiknya dalam beberapa putaran terakhir, dan tersingkir dari GP Azerbaijan.

Pembalap Australia itu finis di posisi kelima yang jauh di COTA.

“Mereka berdua pembalap nomor satu,” tambahnya. “Ada masa di musim ini di mana Piastri sedikit lebih cepat. Pada akhirnya, Norris tampaknya sedikit lebih kuat karena mereka berdua tumbang di Baku.

“Norris tidak mendapatkan kesempatan yang seharusnya, tetapi dia bangkit kembali di dua balapan terakhir. Dia cepat dan tampaknya menjadi pembalap yang lebih baik saat melawan Max. 

"Jauh lebih baik daripada saat melawan rekan setimnya - mungkin karena Papaya Rules. Biarkan mereka balapan lebih kuat dan lebih baik.”

