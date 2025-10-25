Isack Hadjar Akui Mulai Lelah dengan Rumor Promosi Red Bull

Isack Hadjar mulai lelah dengan spekulasi seputar masa depannya di F1 saat ia terus dikaitkan dengan promosi ke Red Bull.

Pembalap Prancis berusia 21 tahun ini difavoritkan untuk menggantikan Yuki Tsunoda yang sedang kesulitan dan menjadi rekan setim Max Verstappen di Red Bull tahun depan setelah musim rookie F1 yang sangat impresif pada tahun 2025.

Hadjar menghadapi pertanyaan baru tentang hal ini pada hari Kamis menjelang Grand Prix Mexico City, dan dengan bercanda menyatakan bahwa "Saya tahu saya akan berada di Formula 1 tahun depan".

Terlepas dari tanggapan yang jenaka, pembalap Racing Bulls saat ini mengakui "kebisingan" seputar masa depannya sudah mulai "menyebalkan".

"Sebenarnya, saya ingin tahu di akhir tahun," katanya. "Kebisingan itu lebih menyebalkan daripada apa pun. Jadi, lima balapan harus terus berlanjut."

Ia menambahkan: "Di dunia yang ideal, saya ingin semua orang menunggu hingga akhir tahun sebelum bertanya kepada saya."

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan ia akan segera mengetahui masa depannya, tetapi pengumumannya bisa ditunda hingga akhir tahun, Hadjar menyindir: "Saya pasti akan tahu sebelum diumumkan. Kalau tidak, akan ada masalah."

Kapan itu dipastikan?

Penasihat Red Bull, Helmut Marko, telah beberapa kali menyatakan baru-baru ini bahwa tim akan membuat keputusan mengenai susunan pembalap mereka untuk tahun 2026 setelah balapan akhir pekan ini di Mexico City.

“Jika ada satu akhir pekan lagi yang bisa membuat perbedaan. Saya harus tampil baik,” kata Hadjar.

“Saya tidak menyesali apa yang telah saya lakukan tahun ini. Saya rasa satu akhir pekan saja tidak akan mengubah perbedaan, kecuali jika saya naik podium atau memenangkan balapan!

“Saya senang dengan musim saya. Saya akan terus berjuang.”

Hadjar juga ditanya apakah ia bisa mendapatkan kesempatan untuk membalap untuk Red Bull sebelum akhir musim ini.

“Sangat tidak mungkin sekarang,” jawabnya. “Itu berarti saya hanya akan menjalani dua balapan lagi dengan tim [Red Bull], dan itu tidak akan terjadi.

“Saya juga sangat senang dengan tim yang saya bela saat ini, dan demi mereka, saya juga perlu membawa pulang posisi keenam [di kejuaraan konstruktor].”

Kepala tim Red Bull, Laurent Mekies, mengakui bahwa performa Tsunoda masih "belum cukup baik" menjelang keputusan akhir mereka.

