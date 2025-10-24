Hamilton Peringatkan Duo McLaren saat Menghadapi Verstappen

Lewis Hamilton memberikan saran - dan peringatan - unguk pembalap McLaren dalam pertarungan gelar mereka dengan Max Verstappen.

Hamilton battled Verstappen for the 2021 world title

Lewis Hamilton memberikan nasihat kepada duo McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris, di tengah persaingan gelar juara mereka dengan Max Verstappen.

Verstappen telah memangkas 64 poin dari Piastri untuk membuat keunggulan pembalap Australia itu di puncak klasemen menjadi 40 poin dengan tiga kemenangan dalam empat balapan terakhir.

Dengan 141 poin yang masih tersisa untuk diperebutkan di lima akhir pekan terakhir, Verstappen menyatakan "kesempatan ada" untuk mengamankan gelar juara dunia kelima yang tak terduga setelah meraih kemenangan dominan di Grand Prix Amerika Serikat.

Piastri unggul 14 poin dari rekan setim McLaren dan rival terdekatnya, Norris, yang mulai mengembalikan momentum setelah DNF yang memilukan di Grand Prix Belanda.

Juara dunia tujuh kali Hamilton tahu persis bagaimana rasanya berhadapan langsung dengan Verstappen untuk memperebutkan gelar juara dunia, setelah melakukannya dalam pertarungan epik mereka di tahun 2021.

“Jelas mereka telah memenangkan kejuaraan di kategori lain,” ujar pembalap Ferrari itu kepada Sky Sports F1. “Dalam skenario itu, sangat menantang ketika Anda berada di tim, tekanannya tinggi.

“Ini jelas saat di mana Anda benar-benar harus menutup mata. Anda harus memblokir semua hal dari luar, karena ada begitu banyak hal yang masuk - positif dan negatif.

“Juga, Anda harus benar-benar kejam. Itulah Max. Dia akan mengambil ini dari mereka jika mereka tidak melakukan hal yang sama.

“Mereka harus menekan dan Anda harus menggali lebih dalam untuk dapat menahan seseorang seperti Max dan mobil yang dia kendarai saat ini, tetapi juga agar salah satu dari mereka bisa unggul.

“Konsistensi adalah kunci dan Anda telah melihatnya dari Max dalam beberapa balapan terakhir.”

Verstappen is gaining ground on both McLaren drivers

Hamilton akhirnya menyatu dengan Ferrari

Hamilton akhirnya merasa telah menyatu dengan Ferrari-nya setelah menyamai hasil terbaiknya musim lalu dengan finis keempat di Austin.

Namun, persiapan Hamilton akan sedikit terhambat di Mexico City, dengan pembalap Inggris berusia 40 tahun itu berada di antara sembilan pembalap yang mengundurkan diri untuk menggantikan para rookie pada latihan pertama hari Jumat.

"Saya pikir kami masih berusaha untuk mendapatkan lebih banyak dari mobil ini. Balapan terakhir, saya pikir kami mendapatkan banyak hal dari mobil ini. Namun, ada sedikit peningkatan performa pada mobil ini dan dari satu trek ke trek lainnya, situasinya sedikit berbeda lagi, Anda tidak tahu seberapa kuat semua orang nantinya," katanya.

"Ferrari sangat kuat di sini tahun lalu, jadi saya berharap kami bisa menerapkan pembelajaran yang mereka dapatkan tahun lalu dan menemukannya akhir pekan ini. Saya perkirakan mobilnya akan terasa sangat berbeda dengan yang saya alami tahun lalu di sini dan tahun-tahun sebelumnya.

"Saya melewatkan FP1, jadi akhir pekan ini saya akan langsung belajar untuk melaju.”

Hamilton Peringatkan Duo McLaren saat Menghadapi Verstappen

